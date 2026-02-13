मौत के मुंह से लौटा 14 साल का दिलशाद...बच्चे के शरीर में लगा 'मैकेनिकल हार्ट', भारत में पहली बार

Heart Failure Recovery: उज्बेकिस्तान का रहने वाला 14 साल का दिलशाद पिछले 10 सालों से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. इस बीमारी में दिल की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे शरीर के बाकी हिस्सों तक खून नहीं पहुंचा पातीं. पिछले 1 साल में दिलशाद की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि बिस्तर से उठना या थोड़ा चलना भी उसके लिए नामुमकिन जैसा हो गया था. उसे हर दूसरे हफ्ते ICU में भर्ती करना पड़ता था.

भारत में मिली इलाज की उम्मीद

दिलशाद के देश में इस अंतिम चरण की बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं था. डॉक्टरों ने उसके माता-पिता को सलाह दी कि वे या तो भारत के किसी हाई-टेक अस्पताल में जाएं या फिर किसी अनहोनी के लिए तैयार रहें. इसके बाद परिजन उसे गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल लाए. वहां उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट में रखा गया लेकिन उसका शरीर हार मान रहा था.

क्या होता है मैकेनिकल हार्ट?

हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलने में बहुत समय लग सकता था और दिलशाद के पास वक्त कम था. इसलिए डॉक्टरों ने भारत में पहली बार किसी बच्चे के लिए बड़ा फैसला लिया. उन्होंने दिलशाद के शरीर में मैकेनिकल हार्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस (LVAD)लगाने का फैसला किया. यह छोटा सा पंप होता है जिसे सर्जरी के जरिए दिल के मुख्य हिस्से से जोड़ दिया जाता है और अंगों तक खून पहुंचाने में मदद करता है.

एक बड़ी कामयाबी और रिकवरी

डॉ. असीम आर. श्रीवास्तव और उनकी टीम ने इस सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया. सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद दिलशाद के अंगों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया. इसके बाद जो बच्चा कभी बिस्तर से नहीं उठ पाता था वह अब चल-फिर रहा है. दिलशाद उत्तर भारत का पहला और भारत का सबसे कम उम्र का ऐसा बच्चा बना जिसे यह मैकेनिकल हार्ट लगाया गया है.