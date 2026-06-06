/AI Vaccine For Covid: कोरोना-इबोला का खेल खत्म! आ गई AI से बनी पहली वैक्सीन, जानें सभी प्रश्नों के उत्तर

मौजूदा समय पूरी दुनिया में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने बहुत तेजी से दुनिया के हर क्षेत्र में अपना विस्तार किया है. मेडिकल क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है. मेडिकल क्षेत्र में क्रांति का बिगुल फूंकते हुए अब एआई ने दुनिया की पहली वैक्सीन भी विकसित कर दी है. ये कोई साधारण वैक्सीन नहीं है. ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है जिसका उपयोग हम कोरोना संक्रमण को रोकने से लेकर कई बीमारियों के लिए करेंगे. ये वैक्सीन भविष्य में आने वाली महामारी के प्रकोप को भी रोक सकती है. कैंब्रिज यूनिवर्सिट के रिसर्चर्स ने इस बात का दावा किया है. रिसर्च में बताया गया है कि यह पहला मौका है जब किसी वैक्सीन के प्रमुख घटक को पूरी तरह से एआई से डिजाइन किया गया है.
इस वैक्सीन का परीक्षण इंसानों पर भी किया गया है. ये कोरोना वायरस के सभी वैरिएंट से सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था. इसके साथ ही यह वैक्सीन उन वायरस पर भी असरदार है जिनसे भविष्य में महामारी की आशंका हो सकती है. ये रिसर्च अभी शुरुआती चरण में है लेकिन टीम अलग-अलग वैक्सीन विकसित करने में जुटी है. इन वैक्सीन से फ्लू और इबोला के संक्रमण को रोका जा सकता है. दरअसल ये वैक्सीन हमारे शरीर को ही संक्रमण की पहचान करना सिखाती है, जिस वजह से हमारे शरीर से लड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में हमारे जेहन में वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं. आइए आपको बताते हैं उन सवालों के जवाब.
प्रश्नः जो वायरस आए दिन अपडेट होकर नए रूप में हमला करते हैं उनसे भी क्या ये वैक्सीन सुरक्षा दे पाएगी?
उत्तरः हां... कुछ वायरस जो आए दिन अपने नए प्रतिरूपों के साथ हमला करते हैं ये वैक्सीन उसके मद्देनजर भी तैयार की जा रही है. जैसे कोविड का वायरस लगातार अलग-अलग वैरिएंट्स में हमलावर हुआ था तो अब एआई से विकसित की जा रही इस वैक्सीन में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि वो कैसे अपना काम करेगी. यही वजह है कि कोविड और फ्लू के टीकों को नियमित रूप से अपडेट करना आवश्यक हो गया है. सामान्यतः वैक्सीन किसी वायरस के मौजूदा स्ट्रेन का उपयोग करके तैयार की जाती है.
प्रश्नः इस वैक्सीन की परिकल्पना किसने और क्यों की?
उत्तरः इस वैक्सीन की परिकल्पना कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनाथन हीनी ने इस वैक्सीन के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि ये वैक्सीन एआई ने डिजाइन की है. इसके किसी एंटीजन का परीक्षण पहली बार इंसानों पर किया जा रहा है. हीनी ने बताया कि वो ऐसे टीके बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो न केवल मौजूदा वायरस से हमारा बचाव करें बल्कि हमें आने वाले समय में वायरस के अपडेटेड वर्जन से भी हमारी रक्षा कर सकें.
प्रश्नः अब तक इस वैक्सीन का परीक्षण कितने लोगों पर किया गया?
उत्तरः अब तक इस वैक्सीन का 39 इंसानों पर परीक्षण किया जा चुका है. जर्नल आफ इंफेक्शन में छपे एक विस्तार पूर्वक लेख में कहा गया है कि इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) पर इसका प्रभाव 'मामूली' था. उसके बावजूद यह उत्साहजनक है. आने वाले समय में इस वैक्सीन को लगभग 200 इंसानों पर रिसर्च किया जाएगा जिसके बाद इस रिसर्च से ये ज्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा कि यह इम्यून सिस्टम को कितना प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित कर रहा है?
प्रश्नः क्या ये वैक्सीन आने वाले समय में बड़ा 'गेम चेंजर' साबित होगी? जिससे बहुत तेजी से मरीजों की जानें बचाई जा सकेंगी.
उत्तरः ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के निदेशक प्रोफेसर एंडी पोलार्ड ने बताया, 'एआई वैक्सीन रिसर्च के लिए 'गेम चेंजर' है. उन्होंने बताया कि एआई में इस बात का अनुमान लगाने की बेहतर क्षमता होती है कि इम्यून सिस्टम किसी वैक्सीन पर कैसी प्रतिक्रिया देगा. यही वजह है कि आने वाले समय में वैक्सीन बहुत तेजी से विकसित होगी और इसके प्रभाव से ज्यादा इंसानी जानों को बचाया जा सकेगा.
प्रश्नः इस वैक्सीन की डिजाइन कैसे विकसित की गई?
उत्तरः कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने संभावित वायरल खतरों से संबंधित निगरानी कार्यक्रमों में दर्ज किए गए कोरोना वायरस के विभिन्न वैरिएंट्स से लिए गए जेनेटिक कोड लिए उसके बाद एआई की मदद से इन जेनेटिक कोड्स का विश्लेषण किया गया. इस विश्लेषण के बाद एक 'सुपर-एंटीजन' डिजाइन किया जो इम्यून सिस्टम को इस तरह से प्रशिक्षित करने में सक्षम हो कि वायरस के वैरिएंट में बदलाव होने पर भी संक्रमित शख्स की सुरक्षा कर सके. एंटीजन टीकों के महत्वपूर्ण घटक होते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम इन्हीं पर हमला करना सीखती है.