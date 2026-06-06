Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /AI Vaccine For Covid: कोरोना-इबोला का खेल खत्म! आ गई AI से बनी पहली वैक्सीन, जानें सभी प्रश्नों के उत्तर

AI Vaccine For Covid: कोरोना-इबोला का खेल खत्म! आ गई AI से बनी पहली वैक्सीन, जानें सभी प्रश्नों के उत्तर

World's First AI Vaccine: सिर्फ 39 लोगों पर हुए शुरुआती ट्रायल ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया. नई वैक्सीन तकनीक कोरोना, इबोला समेत कई खतरनाक वायरसों के खिलाफ बड़ा बदलाव ला सकती है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 06, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:07 AM IST
AI Vaccine For Covid: कोरोना-इबोला का खेल खत्म! आ गई AI से बनी पहली वैक्सीन, जानें सभी प्रश्नों के उत्तर
Image Credit: वैक्सीन रिसर्च का &#039;गेम चेंजर&#039;: सिर्फ 39 इंसानों पर ट्रायल और दुनिया में मच गया तहलका, कोरोना-इबोला की होगी छुट्टी (AI- Image)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भूपेश बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक
chhattisgarh news4 min ago
2
Delhi news11 min ago
3
Somy Ali16 min ago
4
jammu kashmir news31 min ago
5
vaccine35 min ago