/AI Vaccine For Covid: कोरोना-इबोला का खेल खत्म! आ गई AI से बनी पहली वैक्सीन, जानें सभी प्रश्नों के उत्तर

मौजूदा समय पूरी दुनिया में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने बहुत तेजी से दुनिया के हर क्षेत्र में अपना विस्तार किया है. मेडिकल क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है. मेडिकल क्षेत्र में क्रांति का बिगुल फूंकते हुए अब एआई ने दुनिया की पहली वैक्सीन भी विकसित कर दी है. ये कोई साधारण वैक्सीन नहीं है. ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है जिसका उपयोग हम कोरोना संक्रमण को रोकने से लेकर कई बीमारियों के लिए करेंगे. ये वैक्सीन भविष्य में आने वाली महामारी के प्रकोप को भी रोक सकती है. कैंब्रिज यूनिवर्सिट के रिसर्चर्स ने इस बात का दावा किया है. रिसर्च में बताया गया है कि यह पहला मौका है जब किसी वैक्सीन के प्रमुख घटक को पूरी तरह से एआई से डिजाइन किया गया है.