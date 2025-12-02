समुद्र के 600m नीचे... 180 मिलियन साल से जिंदा है ये 8 हाथों वाला 'वैम्पायर राक्षस'; डायनासोर भी बोले ये तो...

vampire squid: समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा जीव छिपा है जो सुनने में डरावना लगता है, लेकिन असल में बहुत शांत होता है. आज हम आपको जिस जीव के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है वैम्पायर स्क्विड, जिसे वैज्ञानिक Vampyroteuthis infernalis कहते हैं. नाम में वैम्पायर जरूर है, लेकिन यह खून नहीं पीता है. बल्कि यह समुद्र की गहराई में मिले छोटे-छोटे कण और मरे हुए जीवों के टुकड़े खाकर जीता है.

18 करोड़ साल से धरती पर है मौजूद

वैम्पायर स्क्विड को जीवित इतिहास कहा जाता है क्योंकि यह प्रजाति लगभग 18 करोड़ साल से धरती पर मौजूद है. यानी इसे आप डायनासोर के समय से भी पुरानी कह सकते हैं. यह न तो पूरी तरह स्क्विड है और न ही पूरी तरह ऑक्टोपस, बल्कि यह दोनों के बीच की एक अनोखी कड़ी है.

वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस जीव के शरीर में मौजूद डीएनए की पूरी जानकारी पता लगाई है. इसमें 11 अरब से भी ज्यादा अनुवांशिक जोड़े पाए गए हैं, जो किसी भी स्क्विड या ऑक्टोपस से कई गुना ज्यादा है. इससे पता चलता है कि यह जीव अपने पुराने रूप और चाल-ढ़ाल को आज भी संभाले हुए है. जब इसके जीन की तुलना की गई तो चौंकाने वाला सच सामने आया इसमें ऑक्टोपस के जैसे 8 हाथ होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्क्विड जैसे गुण आज भी मौजूद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कहलाता है जीवित जीवाश्म

इसका मतलब यह हुआ कि लाखों साल पहले जब स्क्विड और ऑक्टोपस एक ही पूर्वज से अलग-अलग दिशा में विकसित होने लगे, तब वैम्पायर स्क्विड बीच की उस राह पर रह गया था. इसी वजह से इसे वैज्ञानिक जीवित जीवाश्म कहते हैं.

वैम्पायर स्क्विड 600 मीटर से भी ज्यादा गहराई में रहता है, जहां इंसानों के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल है. वहां न रोशनी पहुंचती है और न ही ज्यादा ऑक्सीजन होती है. लेकिन यह जीव ऐसे माहौल में आसानी से जीवित रह लेता है.

इस जीव के अंदर मौजूद अनोखी बनावट और उसका पुराना जीन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर रहा है कि आज के ऑक्टोपस और स्क्विड कैसे बने होंगे. यानी यह जीव हमें समुद्र और जीवन की सबसे पुरानी कहानी समझाने की एक महत्वपूर्ण चाबी है.