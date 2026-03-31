6,500 साल से कब्र में दफन था सोने का खजाना! अंदर का नजारा देख चौंधिया गईं वैज्ञानिकों की आंखें

World's Oldest Gold: आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यूरोप के एक कोने में एक ऐसी कब्र खोजी है, जिसने मानव इतिहास के पन्नों को पलटकर रख दिया है. बुल्गारिया के वर्ना (Varna) में मिली इस कब्र में न केवल दुनिया का सबसे पुराना सोने का खजाना मिला है, बल्कि एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के अवशेष भी मिले हैं, जिसे 'यूरोप का पहला राजा' माना जा रहा है. करीब 6,500 साल पुरानी यह खोज उस दौर की कहानी सुनाती है, जब इंसान ने पत्थरों को छोड़कर धातुओं से अपनी 'सत्ता' चलानी शुरू कर दी थी. इसे मिस्र के पिरामिडों से भी 2,000 साल पुराना बताया जा रहा है.

वर्ना का खजाना, 3,000 सोने की चीजें

इस खुदाई में कुल 294 कब्रें मिली हैं, जिनमें से कब्र नंबर 43 ने पूरी दुनिया को चौंका दिया. क्योंकि यहां से सोने की 3,000 से ज्यादा वस्तुएं मिली हैं, जिनका कुल वजन 6 किलोग्राम से ज्यादा है. ये चीजें इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि उस दौर में बिना आधुनिक औजारों के सोने को इतनी फिनिशिंग कैसे दी गई.

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यूरोप का पहला 'राजा'?

जिस व्यक्ति की कब्र से सबसे ज्यादा सोना मिला, उसे वैज्ञानिक 'यूरोप का पहला राजा' या एक बेहद शक्तिशाली सरदार मान रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह व्यक्ति सर्वोच्च धार्मिक गुरु रहा होगा. क्योंकि उसकी कब्र में सोने के कंगन, हार, कुल्हाड़ी और यहां तक कि सोने के म्यान वाली तलवार भी मिली है. यह खोज साबित करती है कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में रह रहे थे, तब यूरोप में एक 'सुपर-रिच' सभ्यता पनप रही थी. रिसर्च के अनुसार, इस व्यक्ति की उम्र करीब 40 से 50 साल के बीच थी और उसका कद उस समय के औसत लोगों से काफी ज्यादा था.

मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना खजाना

इसे लेकर हैरानी की बात यह है कि यह सोना ईसा पूर्व 4600 से 4200 के बीच का है. यह मिस्र के राजा तूतनखामेन (Tutankhamun) और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी हजारों साल पुराना है. लेकिन इसकी कलाकारी उस समय से ज्यादा आधुनिक लगती है. कब्र में सोने के कंगन, हार, कुल्हाड़ी के हैंडल और यहां तक कि शरीर के गुप्त अंगों के लिए सोने के कवर भी मिले हैं.

'अमीरी-गरीबी' की शुरुआत का राज

इस रिसर्च से पता चलता है कि 6,500 साल पहले भी इंसानी समाज में एक हायरार्की थी, जहां कुछ लोगों के पास अपार शक्ति और धन हुआ करता था. क्योंकि इस जगह पर 300 से ज्यादा कब्रें मिली हैं, लेकिन केवल कुछ ही कब्रों में इतना सोना मिला. बाकी कब्रें सादी थीं. यह इस बात का सबसे पुराना सबूत है कि इंसानी समाज में 'अमीर और गरीब' का अंतर 6,500 साल पहले ही शुरू हो गया था.

अचानक कहां गायब हो गई यह सभ्यता?

इतना समृद्ध होने के बावजूद यह 'वर्ना संस्कृति' अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गई. इसके पीछे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) या पड़ोसी कबीलों के आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी. वे अपने पीछे केवल यह 'पीला सोना' छोड़ गए, जो आज भी चमक रहा है.

कैसे बनाया 6,500 साल पहले इतना सटीक सोना?

वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग सोने को पिघलाने और उसे आकार देने की कला में माहिर थे. विज्ञान कहता है कि यह ताम्र पाषाण युग (Chalcolithic) की सबसे उन्नत तकनीक थी. वर्ना की स्थिति काला सागर (Black Sea) के पास थी, जिससे वे दूर-दराज के इलाकों से तांबा और कीमती पत्थर मंगाते थे और बदले में सोना और नमक बेचते थे. सोने के गहनों का वितरण बताता है कि उस समय समाज में अमीर-गरीब का अंतर शुरू हो चुका था और एक 'शासक वर्ग' का उदय हो गया था.

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