विज्ञान

Vayuputhra: फ्यूल नहीं बिजली से उड़ान भरेगा भारत का पहला 'इलेक्ट्रिक रॉकेट', सिर्फ 25 रुपए आएगा खर्च

India First Electric Rocket: चेन्नई की कंपनी स्पेस किड्ज इंडिया एक इलेक्ट्रिक और पर्यावरण के लिए अच्छा रॉकेट लॉन्च करने वाली है जिसका नाम वायुपुत्र है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:27 AM IST
Vayuputhra: चेन्नई में एक संस्थान है जिसका नाम है स्पेस किड्ज इंडिया. यह संस्था बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में सिखाने और इसे उनके लिए आसान बनाने का काम करती है. इन्होंने पहले भी कई रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं. अब यह संस्था एक नया रॉकेट बनाने का काम कर रही है जिसका नाम होगा वायुपुत्र. यह रॉकेट बिजली या Electricity से चलेगा ना कि प्रदूषण फैलाने वाले ठोस ईंधन से और ना ही यह किसी तरह का धुआं फैलाएगा. यह सस्ता होने के साथ इस्तेमाल करने में भी आसान होगा. 

कैसी होगी इसकी बनावट?
वायुपुत्र रॉकेट को बनाने के लिए कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. इसे 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है जिससे यह हल्का और एकदम सटीक बन पाया है. CEO श्रीमती केसन ने बताया कि, 3D प्रिंटिंग एक बहुत ही अच्छी चीज है और यह हमें धातु और प्लास्टिक दोनों तरह के रॉकेट के हिस्सों को ज्यादा सटीकता के साथ बनाने की सुविधा देता है. बड़ी मात्रा में इसे बनाने से हर साल लागत में 2% की कमी आ सकती है.

क्या है इलेक्ट्रिक रॉकेट की खूबियां?
यह इलेक्ट्रिक रॉकेट बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है और यह चार्जेबल भी है. मैकेनिकल विभाग के हेड के अनुसार, यह E-Rocket छोटे-छोटे हिस्सों में बंटा हुआ है और इसे बदला जा सकता है. उन्होंने आगे कहा, हमने इसकी मोटर(Brushless DC Motors)खुद बनाई है और वह रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी ताकत देता है. यह रॉकेट 6 किमी तक की ऊंचाई पर रिसर्च के लिए सबसे सही है और एक बार लॉन्च करने पर बैटरी का खर्च महज 25 रुपए आता है.

क्या है भविष्य की योजनाएं?
श्रीमती केसन ने बताया कि, इसका लक्ष्य है भारत के बच्चों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को आसान और सबके लिए उपलब्ध बनाना. अगले बड़े मिशन का नाम शक्तिसैट है जो एक चांद पर भेजा जाने वाला सैटेलाइट है. Vayuputhra के साथ स्पेस किड्स इंडिया सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे रॉकेट बनाने में आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि यह पूरे भारत और अन्य जगहों के युवाओं के लिए और सस्ते तरीके से अंतरिक्ष तक पहुंचने के नए रास्ते खोल रहा है.

