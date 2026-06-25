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क्यों और कैसे आते हैं इतने भयानक भूकंप? वेनेजुएला की तबाही के बीच समझिए धरती के अंदर होने वाली हलचल का सच

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है. इमारतें ढह गईं, एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान हुआ है और रिपोर्ट्स के अनुसार दस हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है. जानिए आखिर इतने विनाशकारी भूकंप क्यों आते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:58 AM IST
क्यों और कैसे आते हैं इतने भयानक भूकंप? वेनेजुएला की तबाही के बीच समझिए धरती के अंदर होने वाली हलचल का सच
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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