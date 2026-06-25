Earthquake in Venezuela: कुदरत का कहर जब टूटता है, तो इंसान के बनाए बड़े-बड़े कंक्रीट के ढांचे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है वेनेजुएला में, जो इस समय इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है. वेनेजुएला में एक ही मिनट के अंदर दो शक्किशाली भूकंप आया, जिससे भारी नुकासन हुआ. सैकड़ों से भी ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान हुआ है. राजधानी काराकस से लेकर अलग-अलग शहरों से सामने आए वीडियो हैरान कर देने वाले हैं. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS के अनुमान के अनुसार भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 10 हजार से भी ज्यादा हो सकता है.
वेनेजुएला में आए पहले भूकंप की तीव्रता 7.1 थी. जिसका केंद्र काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में और 13 किलोमीटर की गहराई में था. सिर्फ इतना ही नहीं कुछ ही देरी के बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और खतराक भूकंप, जिसका केंद्र मोरोन शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था. भूकंप ने इतनी तबाही मचाई है कि वेनेजुएला में आपातकाल की भी घोषणा कर दी गई है. सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने भूकंप क्यों आते हैं? क्या वजहें होती हैं इतने भयंकर भूकंप के पीछे. आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब.
इतने भयानक और विनाशकारी भूकंपों के पीछे पृथ्वी की गहरी परतों में होने वाली हलचल जिम्मेदार होती है. हमारी धरती ऊपर से भले ही एक ठोस गेंद जैसी दिखती हो, लेकिन इसके अंदर की बनावट बिल्कुल अलग है. जिसके कारण धरती के नीचे हलचल होती है. आइए समझते हैं उन्हें...
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह 7 बड़ी और कई छोटी-छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है, इन्हें ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. ये प्लेटें धरती के अंदर मौजूद पिघले हुए लावे यानी मैग्मा पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं. जब ये प्लेटें तैरते हुए आपस में टकराती हैं, एक-दूसरे के नीचे धंसती हैं, या एक-दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो भूकंप आता है.
जहां दो प्लेटों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, उन्हें फॉल्ट लाइन कहते हैं. अक्सर ये प्लेटें आपस में फंस जाती हैं और आगे नहीं बढ़ पातीं. लेकिन पीछे से लग रहा दबाव कम नहीं होता. इस कारण से उस जगह पर सालों तक भारी मात्रा में इलास्टिक एनर्जी यानी तनाव ऊर्जा जमा होने लगती है.
जब यह प्रेशर एक लिमिट से बाहर हो जाता है, तो चट्टानें अचानक टूट जाती हैं या फिसल जाती हैं. ऐसा होते ही सालों से रुकी हुई ऊर्जा एक झटके में भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती हैं. ठीक वैसे ही जैसे एक स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबाने के बाद अचानक छोड़ दिया जाए. यही तरंगें जब धरती की सतह तक पहुंचती हैं, तो हमें भयानक झटके महसूस होते हैं.
भूकंप कितना भयानक होगा, यह तीन बातों पर तय करता है-
मैग्नीट्यूड
फॉल्ट लाइन से कितनी ऊर्जा निकली. 7 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी होते हैं.
फोकस की गहराई
धरती के अंदर जिस जगह भूकंप शुरू होता है, उसे फोकस कहा जाता है. फोकस जितना सतह के करीब होगा जैसे 10-20 किलोमीटर अंदर तबाही उतनी ही ज्यादा होगी.
एपिसेंटर
फोकस के ठीक ऊपर धरती की सतह पर जो बिंदु होता है, उसे एपिसेंटर कहते हैं. यहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है.
वेनेजुएला भौगोलिक रूप से कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के पास में बसा है. संभवत: ये दोनों प्लेटें लगातार एक-दूसरे के विपरीत दिशा में दबाव बना रही हैं, जिसकी वजह से वेनेजुएला में अक्सर बड़े और विनाशकारी भूकंप आते हैं.