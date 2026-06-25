Earthquake in Venezuela: कुदरत का कहर जब टूटता है, तो इंसान के बनाए बड़े-बड़े कंक्रीट के ढांचे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है वेनेजुएला में, जो इस समय इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है. वेनेजुएला में एक ही मिनट के अंदर दो शक्किशाली भूकंप आया, जिससे भारी नुकासन हुआ. सैकड़ों से भी ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान हुआ है. राजधानी काराकस से लेकर अलग-अलग शहरों से सामने आए वीडियो हैरान कर देने वाले हैं. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS के अनुमान के अनुसार भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 10 हजार से भी ज्यादा हो सकता है.