Venezuela Earthquake: वेनेजुएला और जापान में आए भूकंप के भयंकर झटकों ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है. प्रकृति के डबल अटैक ने वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है. गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और देश में आपातकाल लागू हो गया है. लेकिन संकट अभी टला नहीं है; भूकंप के डबल अटैक के बाद अब वहां आफ्टरशॉक्स का खतरा शुरू हो गया है जो राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों के लिए खतरा बन सकता है. वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इतने खतरनाक भूकंप आने के बाद सुनामी और आफ्टरशॉक की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है. आखिर क्या होते हैं आफ्टरशॉक, जिससे बड़े भूकंप आने के बाद भी धरती को बार-बार हिलती रहती है? और क्यों ये छोटे झटके बची हुई उम्मीदों को भी पल भर में मलबे का ढेर बना देते हैं? आइए समझते हैं....