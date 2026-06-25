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वेनेजुएला में भूकंप के डबल अटैक के बाद आफ्टरशॉक का खौफ! जानिए क्या होते हैं ये झटके जो बची उम्मीदें भी कर देते हैं तबाह

What is Aftershock: वेनेजुएला और जापान में आए शक्तिशाली भूकंपों ने दुनिया को डरा दिया है! बड़े झटकों के बाद अब वेनेजुएला में आफ्टरशॉक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, जो राहत और बचाव कार्यों को और मुश्किल बना सकता है. जानिए आफ्टरशॉक क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं और कैसे तबाही को कई गुना बढ़ा देते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:55 AM IST
वेनेजुएला में भूकंप के डबल अटैक के बाद आफ्टरशॉक का खौफ! जानिए क्या होते हैं ये झटके जो बची उम्मीदें भी कर देते हैं तबाह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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