Venezuela Earthquake: वेनेजुएला और जापान में आए भूकंप के भयंकर झटकों ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है. प्रकृति के डबल अटैक ने वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है. गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और देश में आपातकाल लागू हो गया है. लेकिन संकट अभी टला नहीं है; भूकंप के डबल अटैक के बाद अब वहां आफ्टरशॉक्स का खतरा शुरू हो गया है जो राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों के लिए खतरा बन सकता है. वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इतने खतरनाक भूकंप आने के बाद सुनामी और आफ्टरशॉक की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है. आखिर क्या होते हैं आफ्टरशॉक, जिससे बड़े भूकंप आने के बाद भी धरती को बार-बार हिलती रहती है? और क्यों ये छोटे झटके बची हुई उम्मीदों को भी पल भर में मलबे का ढेर बना देते हैं? आइए समझते हैं....
आफ्टरशॉक बड़े भूकंप के बाद आने वाले छोटे भूकंपीय झटके होते हैं. जब किसी इलाके में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, तो उसके बाद उसी क्षेत्र में कई दिनों, हफ्तों या कभी-कभी महीनों तक जो लगातार छोटे-छोटे झटके महसूस होते हैं, उन्हें ही आफ्टरशॉक कहते हैं.
पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, तो बड़ा भूकंप आता है. इस टकराव के कारण धरती के अंदर की चट्टानें अपनी जगह से पूरी तरह से कई बार खिसक या टूट जाती हैं. इससे भूकंप के थम जाने के बाद भी ये चट्टानें पूरी तरह शांत नहीं होतीं.
धरती के नीचे का वह हिस्सा खुद को दोबारा व्यवस्थित करने का प्रयास करता है. चट्टानों के इसी री-एडजस्टमेंट की प्रक्रिया में वे फिर से थोड़ी-थोड़ी खिसकती हैं, जिससे रुक-रुक कर झटके आए हैं.
भले ही आफ्टरशॉक की तीव्रता कम होती है, लेकिन संकट के समय ये तीन वजहों से सबसे बड़े विलेन बन जाते हैं-
कमजोर इमारतों का जमींदोज होना
मेन भूकंप के जोरदार झटकों के कारण, बहुत सारी इमारतें पहले ही ढहने की कगार पर पहुंच चुकी होती हैं या जिनमें बड़ी दरारें आ जाती हैं, वे आफ्टरशॉक के एक हल्के झटके से भी बिखर जाती हैं.
राहत और बचाव कार्य में समस्या
जब रेस्क्यू टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे में दबे जिंदा लोगों को बचा रही होती हैं, तब आफ्टरशॉक आने से काम को तुरंत रोकना पड़ता है. मलबे के दोबारा खिसकने से न सिर्फ दबे हुए लोगों की, बल्कि बचाने वालों की जान पर भी बन आती है.
मन में डर
बार-बार धरती के हिलने के कारण राहत शिवरों में रह रहे लोगों के मन में ऐसा डर बैठ जाता है कि वे सुरक्षित इमारतों के अंदर जाने से भी डरने लगते हैं.
विज्ञान के नियमों के मुताबिक, आफ्टरशॉक हमेशा मेन भूकंप से कम तीव्रता का ही होता है. लेकिन अगर बाद में आने वाला कोई झटका मेन भूकंप से भी ज्यादा तेज निकल जाए, तो उस नए बड़े झटके को मेन भूकंप मान लिया जाता है और उससे पहले आए भूकंप को उसका फोरशॉक यानी पहले का झटका कहा जाता है.
सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अक्सर समुद्र के नीचे या तट के पास आने वाले शक्तिशाली भूकंपों के कारण होती है. लेकिन हर भूकंप सुनामी का कारण नहीं बनता. भूकंप के बाद सुनामी का खतरा उन देशों में ज्यादा होता है जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं. जब इन देशों में बड़े मैग्नीट्यूड जैसे 7.0 या उससे ज्यादा का भूकंप आता है, तो इससे समुद्र तल पर तेज हलचल शुरू हो जाती है. इस हलचल से समुद्र में विशाल लहरें पैदा होती हैं जिन्हें सुनामी कहा जाता है.
सुनामी की लहरें नॉर्मल समुद्री लहरों के मुकाबले बहुत ऊंची होती हैं और तेज स्पीड में तटों की ओर बढ़ती हैं. जब समुद्र तल पर भूकंप आता है, तो वह पानी को तेजी से ऊपर या नीचे धकेलने लगता है, जिससे बड़ी-बड़ी लहरें बनती हैं. ये सुनामी लहरें समुद्र में 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकती हैं और जमकर तबाही मचा सकती हैं.