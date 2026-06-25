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Venezuela Earthquake: 7.5 तीव्रता के भूकंप से दहला वेनेजुएला, 10,000 मौतों की आशंका! जानिए भारत कितना सुरक्षित?

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने दुनिया भर को हैरान और डरा दिया है. धरती के अंदर होने वाली हलचल कब कहां कितना भयानक तबाही ला दें, इसका अंदाजा किसी को नहीं! इस आपदा के बीच बड़ा सवाल यह है कि भूकंप के खतरे के लिहाज से भारत कितना सुरक्षित है और हमारी तैयारियां कितनी मजबूत हैं?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:43 AM IST
Venezuela Earthquake: 7.5 तीव्रता के भूकंप से दहला वेनेजुएला, 10,000 मौतों की आशंका! जानिए भारत कितना सुरक्षित?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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