Venezuela Earthquake India Impact: हम जिस जमीन पर खड़े हैं, वो शांत दिखती है, लेकिन शांत समंदर के नीचे छिपा तूफान कितना खतरनाक हो सकता है, इसका ताजा सबूत है वेनेजुएला का भूकंप. वेनेजुएला में बुधवार शाम, यानी भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह दो शक्तिशाली भूकंप आए. ये भूकंप इतने खतरनाक थे कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसमें 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है.
वेनेजुएला में पहले 7.2 और फिर कुछ ही सेकेंड बाद 7.5 तीव्रता के भूकंप ने दुनिया को डरा दिया है. कैरिबियन और साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर बसे वेनेजुएला में मची इस तबाही ने वैज्ञानिकों को हाई-अलर्ट पर डाल दिया है. भारत के लिहाज से यह घटना एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि हमारा एक बड़ा हिस्सा भी अत्यधिक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में आता है.
हमारी पृथ्वी भले ही ऊपर से पूरी तरह शांत दिखाई देती है, लेकिन इसके नीचे का हिस्सा लगातार गतिशील है. धरती की सबसे ऊपरी परत, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, कई बड़े टुकड़ों में बटी हुई होती है. इन्हीं परतों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. ये प्लेटें नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टानों यानी मैग्मा के ऊपर बहुत ही धीमी रफ्तार से तैर रही हैं.
तैरते तैरते जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं, तो उस जोड़ को फॉल्ट लाइन कहा जाता है. जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, दूर जाती हैं या एक-दूसरे के ऊपर-नीचे रगड़ खाती हैं, तो घर्षण के कारण आपस में फंस जाती हैं.
लंबे समय तक फंसे रहने के कारण वहां भारी मात्रा में तनाव होने लगता है, और एनर्जी बढ़ने लगती है. जब यह तनाव चट्टानों की सहने की क्षमता से ज्यादा हो जाता है, तो चट्टानें अचानक टूट जाती हैं. इसी अचानक रिलीज हुई ऊर्जा से भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं, जो हमें भूकंप के झटकों के रूप में महसूस होती हैं.
इतने बड़े हादसों के बाद लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि जब हमारे पास मौसम का हाल बताने वाली तकनीक है, तो हम भूकंप की सटीक भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाते हैं? वैज्ञानिक आज भी भूकंप का समय, स्थान और तीव्रता पहले से नहीं बता पाते हैं. इसकी तीन वजहें हैं-
भूकंप की प्रक्रिया जमीन से 10 से लेकर सैकड़ों किलोमीटर नीचे होती है. वहां सीधे तौर पर सेंसर लगाना या लाइव निगरानी करना फिलहाल इंसानी तकनीक के बाहर की बात है.
हर फॉल्ट लाइन का व्यवहार अलग होता है. कुछ फॉल्ट सैकड़ों सालों तक शांत रहकर अचानक एक्टिव होते हैं, तो कुछ में लगातार छोटे झटके आते रहते हैं.
भूकंप आने से ठीक पहले पृथ्वी कोई ऐसा संकेत नहीं देती जिसे पकड़कर अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जा सके. अभी हम सिर्फ भूकंप आने के बाद उठने वाली तरंगों की रफ्तार को पकड़कर कुछ सेकेंड पहले अलार्म बजा सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते.
1976, चीन
चीन में 1976 का तांगशान भूकंप आज के सबसे खतरनाक भूकंपों में से एक है, जिसमें ऑफिशियली 242,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. इस आपदा ने घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में बिल्डिंग के खराब स्टैंडर्ड और कम तैयारियों के खतरों को सामने ला दिया.
2004, सुमात्रा, इंडोनेशिया
साल 2004 में सुमात्रा, इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता वाला भूकंप आया, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा भूकंप था. इसमें 2,80,000 मौत, 11 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए.
2010, हैती भूकंप
7.0 तीव्रता के इस भूकंप में दो लाख से अधिक लोगों की मौत हुई. खराब निर्माण और कमजोर आपदा प्रबंधन इसकी बड़ी वजह बने.
2011, तोहोकू, जापान
2011 में तोहोकू, जापान में भूकंप 9.1 तीव्रता का आया था. इसे जापान परमाणु रिएक्टर विस्पोट के लिए जाना जाता है. इसमें 15,000 मौत तो वहीं 1,30,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए.
1960, बिओबियो, चिली
1960 में बिओबियो, चिली में आए इस भूकंप की तीव्रता 9.5 थी. यह भूकंप इतना भयानक था कि इसमें 1,655 मौत हुई थीं और लगभगब 20 लाख लोग बेघर हुए.
1964, अलास्का, अमेरिका
अमेरिका के अलास्क में 1964 में आए भूकंप की तीव्रता 9.2 थी. इसे ग्रेट अलास्का भूकंप कहा जाता है. इस भूकंप में मौत का आंकड़ा 130 मौत था और लगभग 2.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ.
1952, कामचटका, रूस
रूस के कामचटका में 1952 में 9.0 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जो दुनिया का 9.0 तीव्रता का भूकंप था. इसमें 10 लाख डॉलर का नुकसान हुआ.
2023 तुर्किये-सीरिया भूकंप
दो शक्तिशाली भूकंपों ने हजारों इमारतें गिरा दीं और 50 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई. इस घटना ने निर्माण मानकों और आपदा तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े किए.
वेनेजुएला में आए भयंकर भूकंप के बाद भारत के लोगों के मन में भी यह सवाल आ रहा है कि हम कितने सुरक्षित हैं, भारत में भूकंप के आने के क्या खतरे हैं? भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत खतरनाक बनी हुई है, जो इसे भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है. भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट को उत्तर की तरफ धकेल रही है, जिससे हिमालयी क्षेत्र में भारी तनाव बना हुआ है.
भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को चार भूकंपीय जोनों में बांटा है-
जोन 5 अत्यधिक जोखिम
पूरा उत्तर-पूर्वी भारत, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ का रन और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह.
जोन 4 उच्च जोखिम
दिल्ली-NCR, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, पश्चिम तट से जुड़ा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा.
भूकंप जैसे तबाही से देश को बचाने के लिए भारत के पार नेशनल बिल्डिंग कोड यानी NBC है, जिसके तहत बहुमंजिला इमारतों का भूकंप-रोधी बनाना अनिवार्य किया गया है. लेकिन जमीनी हकीकत चिंताजनक है. दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में पुरानी जर्जर इमारतें किसी बड़े भूकंप की स्थिति में मलबे के ढेर में बदल सकती हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि NDRF जैसी संस्थाएं राहत और बचाव कार्य में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक हैं, लेकिन आपदा के बाद के प्रबंधन से ज्यादा जरूरत आपदा से पहले के बचाव की है,
भूकंप खुद किसी की जान नहीं लेता है, बल्कि असुरक्षित इमारतें और हमारी घबराहट जानलेवा साबित होती है. कुछ असरदार तरीकों को अपनाकर आए ऐसी खतरनाक स्थिति में अपनी और आपके परिवार की जान बचा सकते हैं-
अपने घर की दीवारों में आई गहरी दरारों की जांच किसी इंजीनियर से करवाएं.
घर के भारी सामान जैसे अलमारी, भारी फ्रेम को दीवारों से मजबूती से फिक्स करें.
एक इमरजेंसी गो-बैग तैयार रखें, जिसमें कुछ पैसे, जरूरी दस्तावेज, टॉर्च, फर्स्ट-एड किट, पानी और सूखा भोजन हो.
भूकंप जैसे ही महसूस हो, तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएं. इससे आप गिरने से बचेंगे.
किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे चले जाएं और अपने सिर और गर्दन को हाथों से ढक लें. अगर आसपास कोई टेबल न हो, तो किसी मजबूत दीवार के पास बैठें.
जब तक झटके रुक न जाएं, उस फर्नीचर को मजबूती से पकड़े रहें जिससे वह आपके ऊपर से खिसक न जाए. लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.
बिजली सप्लाई और गैस सप्लाई को तुरंत बद कर दें.
इमारत से बाहर निकलते समय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें.
इस बात का भी याद रखें कि अक्सर भूकंप के बाद भी छोटे झटके आ सकते हैं, इसलिए तुरंत जर्जर इमारतों के पास न जाएं.