Venus: वीनस की सतह में हो रहा बदलाव, धरती के इस 'जुड़वा' ग्रह के लिए हुआ चौंकाने वाला दावा

Researchers new look at how Venus cools: शुक्र, यानी वीनस ग्रह जिसने हाल ही में दुनिया को उस वक्त चकाचौंध कर दिया था जब ये आसमान में बृहस्पति और चंद्रमा के करीब आया था. इस ग्रह के बारे में अभी तक इंसानों ने जितनी कल्पना की थी, ये उससे कहीं अधिक रहस्यों को अपने में समेटे हुए था. अब नासा (Nasa) के एक शोध के बारे में खुलासा हुआ है कि धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाने वाला शुक्र अपनी गर्मी को खो रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह पर गर्मी कम हो रही है. वैज्ञानिकों ने पहले से अध्ययन किए गए 65 कोरोना पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण शुक्र की सतह में बदलाव हो रहा है.

VENUS में हो रहा बदलाव 'द सन' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक वीनस की सतह पहले से नरम हो रही है. वहीं नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) की रिसर्च के मुताबिक पृथ्वी और शुक्र लगभग एक ही आकार और रासायनिक स्थितियां रखने वाले चट्टानी ग्रह हैं. धरती अपनी गर्मी कैसे खोती है ये तो सब जानते हैं, लेकिन शुक्र का प्रचंड ताप जो अब तक एक रहस्य था. उस पर हुए इस शोध के नतीजों के बाद अब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च शुरू किया है कि इस ग्रह को केसे ठंडा रखा जा सकता है. VENUS को लेकर NASA का बयान दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक सुजैन स्मरेकर ने कहा कि धरती में भी एक गर्म कोर है, जो गर्मी को बाहरी चट्टानी परत (लिथोस्फीयर) तक ले जाती है और मेंटल (धरती की परत) के ऊपरी भाग को ठंडा कर देती है. यह काम टेक्टोनिक प्लेटों की मदद से होता है. शुक्र की सतह पर बन रहे कोरोने (वे स्थान जहां ज्वालामुखी गतिविधि होती है) इस बात का संकेत हैं कि शुक्र लिथोस्फीयर की पतली परत की मदद से गर्मी कम कर रहा है. बता दें कि कोरोने तब बनते हैं जब मेंटल में बढ़ रहे गर्म पदार्थ के बड़े गुच्छे क्रस्ट को ऊपर की ओर धकेलते हैं. पहले माना जाता था शुक्र पर कभी जीवन की संभावना नहीं शुक्र ग्रह के हालात सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे खराब हालात में से माने जाते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक यहां का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है. इतना नहीं सतह पार वायुमंडलीय दाब भी पृथ्वी के गहरे समुद्रों के तल जितना है जो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज्यादा है, जिसे इंसान सहन नहीं कर सकते हैं. यहां सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं. इससे पहले वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक की शुरुआत में 'मैगेलन' अंतरिक्ष यान द्वारा किए गए प्रयोग के दौरान वीनस पर गर्मी के प्रवाह को समझाने की कोशिश की थी. नई रिसर्च के बाद साइंटिस्ट सुजैन स्मरेकर ने कहा कि शुक्र ग्रह पर हुआ हालिया शोध हमें यह समझने में भी मदद करता है कि 2.5 अरब साल पहले धरती कैसी दिखती होगी. वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि शुक्र की सतह में हो रहा बदलाव और वहां की गर्मी के कम होने से वहां भविष्य की संभावनाएं दिख रही हैं. यानी वैज्ञानिक इस शोध के जरिए शुक्र में जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं.