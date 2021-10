NASA Video: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से ऐसी दिखती है धरती, NASA ने शेयर किया वीडियो

कैलिफोर्निया: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने एक ऐसा अद्भुत वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इस वीडियो में नासा (NASA) ने दिखाया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी कैसी दिखती है.

इस वीडियो को नासा के मैरीलैंड में गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में साइंटिफिक विजुअलाइजेशन स्टूडियो ने तैयार किया है. दो मिनट के इस वीडियो को बनाने में नासा के इस स्टूडियो को तीन महीने का समय लगा था. इस वीडियो में पृथ्वी को तेजी से ऊपर से नीचे जाते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो को ध्यान से देखने से पता चलता है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ रही है. इससे चंद्रमा पर ग्रहण लगता दिख रहा है.नासा स्टूडियो ने वीडियो जारी कर कहा कि पृथ्वी को देखने वालों के लिए यह एक चंद्र ग्रहण है, जिसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती दिखाई दे रही है.

You won’t find penguins at this South Pole



This visualization shows the unusual motions of the Earth and Sun as viewed from the Moon’s South Pole. The virtual camera is on the rim of the Shackleton Crater—a potential #Artemis lunar landing location. https://t.co/kMJdUlY1fU pic.twitter.com/YuP2Ik4GPV — NASA Artemis (@NASAArtemis) October 23, 2021