/जब अमेरिका-रूस चांद पर जा रहे थे, तब भारत ने क्यों चुना अलग रास्ता? जानिए कैसे डॉ. विक्रम साराभाई ने देश को दिखाया नया सपना!

आजादी के बाद जिस समय भारत गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बुनियादी ढांचे की तंगी का सामना कर रहा था, उस दौर में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की बात सोचना भी एक सपने जैसा था. हर तरफ से एक ही सवाल उठता था कि जिस देश के पास खाने को अनाज नहीं, उसे अंतरिक्ष की क्या जरूरत? लेकिन 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में जन्मे डॉ. विक्रम साराभाई ने इस सोच को चुनौती दी. उन्होंने देश और दुनिया को समझाया कि स्पेस टेक्नोलॉजी कोई अमीर देशों का शौक नहीं, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश के विकास का सबसे बड़ा जरिया है. आज यानी 12 अगस्त को उनके बर्थ एनिवर्सरी पर एक बार फिर उनके स्पेस प्लान की चर्चा हो रही है.