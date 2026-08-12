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जब अमेरिका-रूस चांद पर जा रहे थे, तब भारत ने क्यों चुना अलग रास्ता? जानिए कैसे डॉ. विक्रम साराभाई ने देश को दिखाया नया सपना!

आजादी के बाद अनाज संकट और आर्थिक तंगी झेल रहे भारत के लिए अंतरिक्ष का सपना देखना नामुमकिन सा था. लेकिन डॉ. विक्रम साराभाई ने इस सोच को बदलकर ISRO की नींव रखी. उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को अमीर देशों की होड़ से अलग, देश के विकास का जरिया बनाया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 12, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:02 PM IST
जब अमेरिका-रूस चांद पर जा रहे थे, तब भारत ने क्यों चुना अलग रास्ता? जानिए कैसे डॉ. विक्रम साराभाई ने देश को दिखाया नया सपना!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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