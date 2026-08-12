/जब अमेरिका-रूस चांद पर जा रहे थे, तब भारत ने क्यों चुना अलग रास्ता? जानिए कैसे डॉ. विक्रम साराभाई ने देश को दिखाया नया सपना!

आजादी के बाद जिस समय भारत गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बुनियादी ढांचे की तंगी का सामना कर रहा था, उस दौर में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की बात सोचना भी एक सपने जैसा था. हर तरफ से एक ही सवाल उठता था कि जिस देश के पास खाने को अनाज नहीं, उसे अंतरिक्ष की क्या जरूरत? लेकिन 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में जन्मे डॉ. विक्रम साराभाई ने इस सोच को चुनौती दी. उन्होंने देश और दुनिया को समझाया कि स्पेस टेक्नोलॉजी कोई अमीर देशों का शौक नहीं, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश के विकास का सबसे बड़ा जरिया है. आज यानी 12 अगस्त को उनके बर्थ एनिवर्सरी पर एक बार फिर उनके स्पेस प्लान की चर्चा हो रही है.
डॉ. विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के प्रतिष्ठित उद्योगपति अंबालाल साराभाई के परिवार में हुआ था. साराभाई का परिवार उस समय देश के दस सबसे बड़े बिजनसमैन घरानों में से एक था. इस परिवार के अच्छे रिश्ते गांधी और नेहरू सहित देश के बड़े नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ थे.
1960 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच चांद पर जाने और स्पेस में अपनी ताकत का लोहा मनवाने की होड़ मची थी, तब डॉ. साराभाई ने भारत के लिए एक अलग रास्ता चुना. डॉ. साराभाई का कहना था कि भारत को किसी देश से होड़ करने के लिए इंसानों को चांद पर भेजने की जरूरत नहीं है. भारत का लक्ष्य होना चाहिए कि वह एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने नागरिकों और समाज की जमीनी समस्याओं को सुझलाने के लिए करे.
इसी सोच ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी.
डॉ. साराभाई के प्रयासों से 1962 में INCOSPAR का गठन हुआ, जो आगे चलकर 1969 में ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना. केरल के थुम्बा गांव में एक छोटे-से चर्च और नारियल के पेड़ों के बीच साउंडिंग रॉकेट छोड़कर जिस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उसकी सोच बहुत बड़ी थी. डॉ. साराभाई का विजन सैटेलाइट के जरिए देश में शिक्षा फैलाना, मौसम का सटीक अनुमान लगाना और प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करना था.
भारत का पहला रॉकेट लॉन्च 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम के थुबा गांव से हुआ था. यहां की एक लैटिन कैथोलिक चर्च को लैब बनाया गया था और वहीं से अमेरिकी नाइकी अपाचे रॉकेट को स्पेस में भेजा गया था. स्थानीय मछुआरों की बस्ती से शुरू हुआ यह प्रयोग भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव बना.
साल 1975 में नासा के साथ मिलकर शुरू किया गया SITE यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट इसी का नतीजा था, जिसने भारत के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक टीवी के जरिए शिक्षा पहुंचाई.
साल 1971 में मात्र 52 साल की आयु में डॉ. विक्रम साराभाई का निधन हो गया. वे भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट या फिर चंद्रयान और मंगलयान जैसी ऐतिहासिक सफलताएं अपनी आंखों से नहीं देख सके. लेकिन उन्होंने एक ऐसा मजबूत संस्थान खड़ा कर दिया था, जो आज भी उनके सपनों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है.
आज भारत का स्पेस प्रोग्राम संचार, नेविगेशन, मौसम विज्ञान से लेकर दूसरे ग्रहों की खोज तक फैला हुआ है. सिर्फ इतना ही नहीं भारत को अपने मून बेस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का न्योता नासा ने दिया है, जिससे चांद पर मानव बस्ती बसाने और भविष्य में मंगल मिशनों पर मिलकर काम किया जा सके. यह भारत की बढ़ती ताकत को बताता है.
डॉ. साराभाई के सम्मान में भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट का नाम विक्रम-1 रखा गया, जिसने सफलतापूर्वक उड़ान भरकर देश के स्पेस सेक्टर में नया इतिहास रचा.
डॉ. विक्रम साराभाई की सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने उस दौर में भारत के अंतरिक्ष भविष्य की कल्पना की, जब इसका अस्तित्व ही नहीं था और फिर उसे सच करने वाला मजबूत आधार तैयार किया.