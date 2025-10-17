वैदिक मंत्र जपते ही एक्टिवेट हुआ 'एलियन गोला', करने लगा बात करने की कोशिश, देखकर फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें

Buga Sphere Reacts on Sanskrit Mantras: इंटरनेट पर इन दिनों कई वीडियोज़ तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि एक रहस्यमय धातु का गोला है, जिसे वैज्ञानिक 'बूगा स्फीयर' (Buga Sphere) कह रहे हैं, और यह आश्चर्यजनक रूप से संस्कृत मंत्रों और वैदिक मंत्रों के जाप पर प्रतिक्रिया देता है.

हालाँकि, इस दावे की सच्चाई अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है, लेकिन ऑनलाइन वीडियोज़ में लोग इस अजीब से गोले के सामने मंत्रों का उच्चारण करते दिख रहे हैं और साथ ही यह भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मंत्रों के जवाब में यह गोला कितनी तेज़ कंपन पैदा कर रहा है.

The Buga sphere and its reaction to different frequencies subjected to it. pic.twitter.com/orxinN0nhb — Divulgación científica (@JosCRios) July 14, 2025

क्या है यह 'बूगा स्फीयर'?

इस गोले को पहली बार मार्च 2025 में कोलंबिया के बूगा (Buga) शहर के आसमान में देखा गया था. यह किसी भी आम हवाई जहाज की तरह नहीं उड़ रहा था; इसका उड़ने का तरीका बेहद अजीब, टेढ़ा-मेढ़ा (zig-zag pattern) था. आसमान से नीचे गिरने के बाद, इसे तुरंत वैज्ञानिकों ने अपने कब्ज़े में ले लिया और आगे के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भेज दिया.

जिस कोलंबियाई शहर में यह गोला मिला, उसी के नाम पर इसे 'बूगा स्फीयर' नाम दिया गया है. जब से यह मिला है, इसके बारे में अनगिनत सिद्धांत दिए जा रहे हैं. वर्तमान में, मैक्सिको के प्रतिष्ठित नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी (UNAM) के शोधकर्ता इस रहस्यमय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, और उनकी शुरुआती खोजें भी इस ऑब्जेक्ट जितनी ही अजीब हैं.

बूगा स्फीयर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

जांच के दौरान जो सामने आया है, उसने इस गोले को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया है. Jaime Maussan द्वारा आयोजित UNAM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. कार्लोस मुनोज़ और इंजीनियर रोडोल्फो गैरिडो ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए.

उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक स्कैन से पता चला है कि इस वस्तु के अंदर फाइबर-ऑप्टिक जैसे तार की तरह की जटिल वायरिंग है. यह वायरिंग संकेत देती है कि यह गोला सिग्नल भेज और प्राप्त कर सकता है. इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि इसके ठीक बीच में एक केंद्रीय "केंद्रबिंदु" (central 'nucleus') है, जिसे वैज्ञानिक "चिप" कह रहे हैं. यह 'चिप' 18 छोटे-छोटे गोलों (माइक्रोस्फीयर्स) और धातु जैसी सामग्री की तीन परतों से घिरा हुआ है. इस जटिल संरचना के कारण ही वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह गोला क्या है और संस्कृत मंत्रों के प्रति इसकी प्रतिक्रिया का कारण क्या है. क्या यह किसी अज्ञात तकनीक का हिस्सा है, या फिर कुछ और? इसका रहस्य अभी बाकी है.