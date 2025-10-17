सैटेलाइट में दिखा समुद्री दानव, लोग बोले दुनिया का अंत नजदीक, इमेज देख दुनियाभर में खौफ

Sea Monster Captured in Viral Image: यह खबर अक्सर वायरल होती रहती है, और यह आमतौर पर Google Earth या सैटेलाइट तस्वीरों में कथित रूप से विशाल समुद्री जीव दिखने के दावे से जुड़ी होती है, जिसे कुछ लोग पौराणिक लेविथान या किसी अन्य दानव का नाम देते हैं. साल 2024 में भी ऐसी ही एक सैटेलाइट इमेज वायरल हुई थी, जिसमें सुमुद्र में तैरती हुई एक विशालकाय आकृति दिखाई दी थी. हालांकि, इन दावों की सच्चाई क्या है इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है.

वायरल दावे की हकीकत

कई बार गूगल अर्थ की इमेजरी में इंडोनेशिया या अंटार्कटिक के पास एक विशाल, साँप जैसे या स्क्वीड जैसे जीव को तैरते हुए दिखाया गया है, जिसकी लंबाई 120 मीटर तक बताई गई. फैक्ट चेक (Fact Check): मैपिंग विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है. उन्होंने खुलासा किया है कि सैटेलाइट इमेज तो असली थी, लेकिन कथित विशाल समुद्री राक्षस की आकृति को पूरी तरह से गढ़ा गया था या यह किसी एनीमेशन का हिस्सा थी जिसे वीडियो में इस्तेमाल किया गया.

एक अन्य मामले में, नासा के सैटेलाइट लैंडसैट-8 (Landsat-8) ने पुर्तगाल के नाज़ारे में रिकॉर्ड-तोड़ ऊंची लहरों की तस्वीर ली थी. इन सफेद झाग वाली विशाल लहरों को दूर से देखने पर किसी विशाल समुद्री जीव या "शैतान लहर" जैसा माना गया, लेकिन ये केवल उग्र समुद्री लहरें थीं.

विलुप्त समुद्री जीव: कुछ रिपोर्ट्स करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले विशाल मांसाहारी समुद्री सरीसृप मोसासौर (Mosasaur), जैसे थैलेसोटिटन एट्रोक्स (Thalassotitan Atrox) के जीवाश्मों की खोज से संबंधित रही हैं, जिन्हें "समुद्री शैतान" कहा गया, लेकिन इनका वर्तमान में दिखने वाले सैटेलाइट इमेज से कोई लेना-देना नहीं है.

इसलिए, दुनिया के अंत के नजदीक होने के दावे निराधार हैं. उपग्रह से "समुद्री दानव" दिखने की वायरल खबरें अधिकतर गलत पहचान या फर्जी वीडियो/इमेज पर आधारित हैं.