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Hindi Newsविज्ञानसाइंस का वह नियम, जिससे नन्हे मियां बन गए ‘फ्लाइंग मैन’; Allahabad University के प्रोफेसर ने बताया- आंधी में क्यों उड़ने लगा शख्स?

साइंस का वह नियम, जिससे नन्हे मियां बन गए ‘फ्लाइंग मैन’; Allahabad University के प्रोफेसर ने बताया- आंधी में क्यों उड़ने लगा शख्स?

Bareilly Flying Man: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उत्तर प्रदेश के बरेली के एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है, जिसमें आंधी के बीच 'नन्हे मियां' नाम के शख्स टीन शेड पकड़े हुए अचानक 'फ्लाइंग मैन' बन गए. देखते ही देखते तेज आंधी में नन्हे मियां आसमान में उड़ते नजर आए. भले ही तेज आंधी से नन्हे मियां हवाई सफर किए, लेकिन इसके पीछे विज्ञान का दिलचस्प गणित छिपा है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 14, 2026, 04:59 PM IST
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साइंस का वह नियम, जिससे नन्हे मियां बन गए ‘फ्लाइंग मैन’; Allahabad University के प्रोफेसर ने बताया- आंधी में क्यों उड़ने लगा शख्स?

Man Flying in Storm Bareilly: सोशल मीडिया पर आए दिन हैरतअंगेज वीडियो वायरल होती ही रहते हैं, लेकिन बुधवार को उत्तर प्रदेश में आए तूफान का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में भारी आंधी और तूफान के बीच एक शख्स हाथ में टीन शेड पकड़े हुए अचानक किसी सुपरहीरो की तरह हवा में कई फीट ऊपर उड़ जाता है.  दावा किया गया कि यह घटना बरेली की है. इस हादसे का शिकार हुए बरेली के नन्हे मियां.

अचानक आए तेज तूफान से बचने के लिए नन्हे मियां ने टीनशेड के लोहे के खंभे को पकड़ा, लेकिन हवा के दबाव के साथ वह भी टीनशेड के साथ दर्जनों फुट ऊपर आसमान में उड़ गया. लोग इसे वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. साथ ही लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि आखिर शख्स के इतने ऊपर उड़ने के पीछे की क्या वजह है? क्या तूफान इंसान को दर्जनों फिट ऊपर उड़ा सकता है? या इसके पीछे विज्ञान का एक दिलचस्प गणित काम कर रहा है.

इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व भौतिकी (Physics) विभागध्यक्ष प्रोफेसर के. एन उत्तम से. प्रोफेसर उत्तम ने इस पूरी घटना का बारीकी से विश्लेषण किया. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तूफान से एक शख्स के उड़ने के पीछे विज्ञान का सिद्धांत काम किया है. इस पूरे मामले को उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे पक्षियों के पंख काम करते हैं, कुछ वैसे ही इस मामले में भी हुआ है. जब पक्षी अपने पंखों को ऊपर-नीचे फैलाते हैं, तो हवा के दबाव से एक बल पैदा होता है जो उनके शरीर के भार को संभालता है और वे हवा में उड़ पाते हैं.

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​टीन शेड ने कैसे किया 'पंख' का काम?

ठीक इसी तरह ​शुरुआती दिनों में जब हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, तब कुछ ऐसे भी प्रयोग किए गए जहां बच्चों को उनके हाथों में 'सूप' (चौड़ा बर्तन) बांधकर उन्हें दौड़ाया गया, जिससे उन्हें कुछ कदम हवा में तैरने का अहसास हुआ. पक्षियां उड़ पाती हैं क्योंकि उनका भार कम होता है, लेकिन  इंसानों का भार ज्यादा होता है, इसलिए सिर्फ हाथों के बल से हवा को हटाकर उतना उत्प्लावन या लिफ्ट बल पैदा करना मुमकिन नहीं होता जिससे इंसान उड़ सके.

​वायरल वीडियो के मामले में भी यही हुआ

​वहीं वायरल वीडियो वाले मामले में शख्स ने जिस टीन शेड को पकड़ा हुआ था, उसका आकार काफी बड़ा था. तेज आंधी के कारण हवा आगे और पीछे बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी. जब तेज रफ्तार आंधी का दवाब उस बड़े टीन शेड पर पड़ा, तो उससे पैदा होने वाला हवा का उत्प्लावन बल यानी लिफ्ट फोर्स उस शख्स के खुद के वजन से कहीं ज्यादा हो गया. नतीजा यह हुआ कि टीन शेड एक विशाल 'पर' या पंख की तरह काम करने लगा. हवा के इसी भारी दबाव और न्यूटन के नियम के चलते वह टीन शेड शख्स को अपने साथ उड़ाते हुए हवा में ले गया.

कुछ दूर जाकर क्यों गिर गया शख्स?

प्रोसेसर के. एन उत्तम ने बताया कि हवा का यह दबाव लगातार एक जैसा नहीं रहता. जैसे ही हवा का रुख थोड़ा बदला, वैसे ही हवा द्वारा मिलने वाला लिफ्ट फोर्स कम हो गया. भार ज्यादा होने और बल कम होने के कारण वह शख्स कुछ फीट ऊपर जाने के बाद वापस जमीन पर आ गिरा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो भले ही कौतूहल का विषय बना हो, लेकिन विज्ञान के नजरिए से यह न्यूटन के दूसरा नियम और वायु के दबाव का एक सटीक और जीता-जागता उदाहरण है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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