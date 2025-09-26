Advertisement
Hindi Newsविज्ञान

Viral Video: घर में छिपा बैठा था Venom जैसा खतरनाक जीव, शख्स की नजर पड़ी तो...

Venom Like Alien: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक अजीब काली और कीचड़ जैसी चीज दिखाई दे रही है. यह हॉलीवुड के कैरेक्टर वेनम सिंबियोट(Venom Symbiote)जैसी दिखती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:17 PM IST
Venom Symbiote: साइंस फिक्शन ने हमेशा ही डर और दिलचस्पी वाली भावनाओं के साथ खेला है. इनमें कभी रूप बदलने वाले एलियंस होते हैं जो कभी अजीबोगरीब चिपचिपे जीव. Science Fiction में सबसे डरावने पल उन चीजों से आते हैं जो जीवित लगती हैं. हाल की कुछ फिल्मों में डरावने एलियंस में Venom का ब्लैक सिंबियोट, या रेंगने वाला जेनोमोर्फ और द ब्लॉब का रहस्यमय उल्कापिंड शामिल है. इन्हें सिर्फ इनका रूप ही डरावना नहीं बनाता बल्कि इनका अजीब तरीका भी है जिससे ये सांस लेते, बढ़ते और आस-पास की चीजों पर प्रतिक्रिया करते दिखते हैं. 

क्या है ये वायरल वीडियो?
हाल ही में पनामा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वेनम जैसा जीव दिखाई दे रहा है. एक व्यक्ति के पोस्ट किए वीडियो में जीवित उल्कापिंड दिखाई दे रहा था जिसमें काला कीचड़ जैसा कुछ निकल रहा था. यह मार्वल की फिल्म Venom से मिलता-जुलता है. यह वीडियो वायरल हो गया जिससे एलियंस जैसे सिद्धांत एक बार फिर चर्चा में आ गए.

कैसी थी ये जेली जैसी चीज?
शख्स ने बताया कि इस चीज से जलने जैसी गंध आ रही थी और स्थानीय यूनिवर्सिटी ने जांच में उसकी मदद की. जैसी ही उस चीज में तना उगता और वह हिलती हुई दिखाई दी, Social Media पर लोग इसकी तुलना मार्वल के वेनम सिम्बियोट से करने लगे. अब इसपर बहस छिड़ चुकी है कि यह वीडियो असली एलियन घटना है या कोई अजीब जीव है या महज एक धोखा है. हालांकि, कुछ यूजर्स इसे एक फंगस बता रहे हैं.  @kinpanama ने यह वीडियो पोस्ट किया था. 

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
कुछ जीवविज्ञानियों ने इसे क्लैश्रस आर्चेरी नाम के फफूंद से मिलता-जुलता पाय जिसे आमतौर पर डेविल्स फिंगर्स फफूंद कहते हैं. यह फफूंद एक अंडे जैसी थाली से बाहर निकलता है, फटता है और काले कीचड़ से ढकी धागे जैसी चीजें बाहर निकालता है. साथ ही यह फंगस कीड़ों को खींचने के लिए बदबू भी छोड़ता है जिससे यह और भी डरावना लगता है.

क्या ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स है?
Mandatory की रिपोर्ट के मुताबिक, UFO शोधकर्ता और फिल्म निर्माता मार्क क्रिस्टोफर ली ने वीडियो की जांच की और कहा कि, यह स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से बनाई गई किसी बी-मूवी जैसी चीज है. आगे उन्होंने कहा कि इसे कोई भी व्यक्ति PDMS(एक तरह का सिलिकॉन)और सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके आसानी से बना सकता है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

venom symbiote

;