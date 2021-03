Walrus: दुर्लभ नजारा! आर्कटिक में घूमने वाला जीव 4300KM दूर आयरलैंड में दिखा, वैज्ञानिकों ने बताया खतरे का संकेत

नई दिल्ली: पर्यावरण में हो रहे बदलाव और इंसानों की बढ़ती गतिविधियों की वजह से कई जीवों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और कई विलुप्तता के कगार पर हैं. ऐसा ही कुछ हुआ जब उत्तरी ध्रुव के ठंडी वाले आर्कटिक इलाके में रहने वाला वॉलरस 4325 किलोमीटर दूर आयरलैंड के तट के पास दिखाई पड़ा. इस दुर्लभ नजारे को देखने के बाद पर्यावरण वैज्ञानिक काफी चिंतित हैं. वो इसे बड़े बदलाव की निशानी बता रहे हैं. कोई जीव इतनी दूर अपना घर छोड़कर आ जाए तो ये प्रकृति की तरफ से बड़ी चेतावनी है.

एक स्थानीय शख्स और उसकी पांच साल की बेटी ने आयरलैंड के काउंटी केरी इलाके के तट पर एक युवा वॉलरस (Walrus) को देखा. इसके बाद उन्होंने स्थानीय प्रशासन को ये सूचना दी. दरअसल आयरलैंड में वॉलरस का दिखना अत्यधिक दुर्लभ है. यह वॉलरस आर्कटिक से आया था. इस स्थान से आर्कटिक की दूरी 4300 किलोमीटर से ज्यादा है. ऐसे में ये नजारा वाकई अद्भुत था.

स्थानीय प्रशासन ने कहा कि ये जीव आयरलैंड के आसपास के समुद्र में पाया ही नहीं जाता है. इसके बाद वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी दी गई है. WWF में आर्कटिक और मरीन लाइफ के सीनियर एडवाइजर टॉम अर्नबोम (Senior Advisor Tom Arnbom) ने कहा कि इस इलाके में वॉलरस का दिखना दुर्लभ है.

टॉम ने बताया कि इस वॉलरस का यहां तक आना प्रकृति में लगातार हो रहे बदलाव की निशानी है. वॉलरस का इतनी दूर आना काफी बहुत बड़ी बात है. इसका आकार एक बड़े बैल की तरह है. स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहले काउंटी केरी के वैलेंशिया आइलैंड (Valencia Island County Kerry) के तट पर पत्थर पर चढ़ा. फिर कुछ देर के लिए समुद्र में गायब हो गया. इसके बाद जब ये वापस आया तो दो-तीन घंटे तक उसी पत्थर पर लेटा रहा.

An arctic walrus has come ashore on #Valentia Island in #Kerry, after drifting from #Geeenland over several weeks. #Dingle-based Marine Biologist Kevin Flannery has appealed to people not to interfere with the walrus. Pics courtesy birthday boy Micheál Lynch. @rtenews pic.twitter.com/NKQHo8ITZb

— Paschal Sheehy (@PaschalSheehy) March 14, 2021