जानें कौन था अंतरिक्ष में जान गंवाने वाला पहला इंसान, 1967 के इस हादसे ने बदल दिए सारे प्रोटोकॉल

First Man to die in Space: सोयुज अंतरिक्ष यान को एक परीक्षण उड़ान के लिए बनाया गया था जिसका अंतिम लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक पहुंचाना था. कोमारोव ने 23 अप्रैल 1967 को इसे लॉन्च किया था लेकिन शुरूआत से ही इसमें समस्याएं आने लगीं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:45 AM IST
Vladimir Komarov: व्लादिमीर कोमारोव सोवियत संघ के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थे जो 24 अप्रैल 1976 को अंतरिक्ष मिशन के दौरान जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने थे. वह सोयुज 1 नाम के परीक्षण अंतरिक्ष यान पर काम कर रहे थे लेकिन उन्हें तकनीकी खराबी का सामना करना पड़े जिस वजह से एक भयानक हादसा हुआ. इस जानलेवा खराबी अंतरिक्ष दौड़ में पैराशूट के फेल होने के बावजूद कोमारोव ने उड़ान पूरी करने की पूरी कोशिश की. हालांकि उनकी मौत ने शुरूआती अंतरिक्ष यात्रायों के खतरों को सबके सामने लाया और भविष्य के मिशनों के लिए सुरक्षा नियमों को बदलने की जरूरतों के बारे में बताया.

कौन थे व्लादिमीर कोमारोव?
Vladimir Komarov को जन्म 16 मार्च 1927 को हुआ मास्को में हुआ था. उन्होंने अपनी यात्रा 15 साल की उम्र में सोवियत वायु सेना में शामिल होकर शुरू की. उन्होंने 1959 में ज़ुकोवस्की वायु सेना इंजीनियरिंग अकादमी से पढ़ाई पूरी की और जल्दी ही ऊंचे पद पर पहुंच गए. 1964 में उन्होंने वोस्खोद 1 मिशन का नेतृत्व किया जो पहला अंतरिक्ष यान था जिसमें 1 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स गए थे. 

यह भी पढ़ें: जिंदा है विलुप्त मान लिया गया Night Parrot, रात के अंधेरे में दर्ज हुई इसकी 'डिंक-डिंक' की आवाज

कब लॉन्च हुआ था सोयुज मिशन?
सोयुज 1 मिशन 23 अप्रैल 1967 को लॉन्च किया गया थो व्लादिमीक कोमारोव के साथ सोवियत संघ के सोयुज अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल वाली उड़ान थी. इस मिशन का मकसद नए अंतरिक्ष यान सिस्टम जैसे रास्ता ढूंढने, लाइफ सपोर्ट और दूसरे यान से जुड़ने की क्षमताओं कों जांचना था. इसका एक सोलर पैनल नहीं खुल पाया जिससे यान में बिजली की भारी कमी हो गई और कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया. इसके बाद भी कोमारोव ने मिशन को जारी रखा. 

कैसे हुआ भयानक हादसा?
24 अप्रैल 1967 को जब सोयुज 1 वापस धरती के वायुमंडल में आ रहा था तो इसका मुख्य पैराशूट टूट गया और रिजर्व पैराशूट उलझ गया. यान दक्षिण-पूर्वी रूस में तेजी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे कोमारोव की तुरंत मौत हो गई. वह अंतरिक्ष उड़ान के दौरान मरने वाले पहले इंसान बने. कोमारोव की मौत के बाद सोयुज सिस्टम को फिर से डिजाइन किया गया और प्रोटोकॉल्स बदले गए.

यह भी पढ़ें: NASA: ग्रहों के पास से गुजर रहा है 'एलियन यान', कॉमेट 3I/ATLAS का वजन देख खुला रह गया वैज्ञानिकों का मुंह

बहादुरी के लिए क्या इमान मिला?
उनकी बहादुरी और योगदान के लिए उन्हें मरने के बाद ऑर्डर ऑफ लेनिन से सम्मानित किया गया और सोवियत संघ का हीरो घोषित किया गया. उनकी अस्थियों को क्रेमलिन की दीवार में दफनाया गया जो राष्ट्रीय नायक और सोवियत अंतरिक्ष की उपलब्धि के रूप में उनकी पहचान को दिखाता है. 

;