यह हमारा सीक्रेट हथियार है...पुतिन ने 3I/ATLAS पर दिया चैंकाने वाला बयान, बोले- 'बात लीक नहीं होनी चाहिए'

Interstellar Comet 3i Atlas: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मजाक-मजाक में 3I/ATLAS नाम के कॉमेट को अपना सीक्रेट हथियार बताया. उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो रूस इसका इस्तेमाल करेगा. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:31 AM IST
Putin on Interstellar Object: शुक्रवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक प्रोग्राम था. वहां उन्होंने कहा कि 3I/ATLAS कॉमेट, जो सौरमंडल के बाहर से आया है, रूस का सीक्रेट हथियार है. हालांकि यह सिर्फ एक मजाक था. दरअसल, एक पत्रकार ने पुतिन से उन अफवाहों के बारे में पूछा था कि जिनमें लोग कह रहे हैं कि यह धूमकेतु असल में एलियंस का कोई अंतरिक्ष यान या इंसानों द्वारा बनाई गई चीज है. इस पर पुतिन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह हमारा ही हथियार है जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाएगा. 

क्या था पत्रकार का सवाल?
पत्रकार ने पूछा,'मेरा सवाल था कि उस अजीब सी चीज 3I/ATLAS के बारे में है जो हमारी तरफ आ रही है. खबरों की मानें तो 19 दिसंबर को यह धरती के करीब पहुंचने वाली है और लोग कह रहे हैं कि यह कोई धूमकेतु है, तो कुछ का कहना है कि यह कोई इंजन वाला एक स्पेसक्राफ्य या एलियन शिप है'. पत्रकार मे आगे पूछा कि आपकी एजेंसी और Roscosmos ने आपको क्या जानकारी दी? उन्होंमे मीटिंग शुक्रवार को रखने का भी कारण इसी धूमकेतु को ही बताया.  

सवाल पर पुतिन का मजाकिया जवाब
पुतिन ने कहा, 'मैं आपको बता तो देता हूं पर यह बात हमारे बीच रहनी चाहिए क्योंकि यह सीक्रेट जानकारी है'. असल में यह हमारा गुप्त हथियार है लेकिन हम इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब स्थिति बहुत खराब हो जाएगी क्योंकि हम अंतरिक्ष में हथियार रखने के खिलाफ हैं'. इसके बाद पुतिन ने इसकी सच्चाई बताई. 

अंतरिक्ष का मेहमान या रूसी हथियार?
सच तो यह है कि ये सिर्फ एक कॉमेट ही है और हमारे वैज्ञानिकों को अच्छी तरह पता है कि यह क्या है. ये हमारी गैलेक्सी के बाहर से आया है इसलिए इसका बर्ताव हमारे यहां के धूमकेतुओं से थोड़ा अलग है. इसकी ऊपरी सतह और इसकी पूंछ वैसी नहीं दिखती जैसी हम आमतौर पर देखते हैं. सूरज के पास आने पर इसमें कुछ अलग तरह के बदलाव के होते हैं. यह काफी बड़ा है, लगभग 2 से 6 किमी के बराबर. 

पुतिन ने कहा- घबराने की बात नहीं
पुतिन ने आग कहा कि, समझने वाली बात यह है कि चांद हमसे 4 लाख किमी दूर है लेकिन यह धूमकेतु तो हमसे करोड़ों किमी की दूरी पर है इसलिए इससे हमें कोई खतरा नहीं है. साथ ही उन्होंने कि यह सुरक्षित दूरी से गुजर रहा है. अब यह बृहस्पति ग्रह की तरफ बढ़ रहा है और अगले साल शुरुआत तक हमारे सौरमंडल से बाहर चला जाएगा. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

