मौत के बाद जिंदगी! ज्वालामुखी विस्फोट ने मिटा दिया था पूरी द्वीप, जानें फिर बंजर जमीन पर कैसे लौटा जीवन?

Science News in Hindi: 2013 में जापान के दक्षिण प्रशांत महासागर में एक दूर-दराज द्वीप निशिनोशिमा में एक बहुत ही भयानक ज्वालामुखी फटा था. इस विस्फोट की वजह से एक नई जमीन बन गई जिसने पूरे द्वीप को पिघले हुए लावा और राख से ढक दिया जिससे वहां लगभग हर तरह का जीवन खत्म हो गया. इसके बाद सिर्फ 6 साल बाद ही उस द्वीप पर पौधे फिर से उगने लगे जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए. हाल ही में एक रिसर्च, जो प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन में छपी है, में वैज्ञानिकों ने जेनेटिक जांच करके पता लगाया कि इस बंजर जमीन पर पौधों की वापसी कैसे हुई.

कहां मौजूद है ये द्वीप?

जापान का निशिनोशिमा द्वीप जो ओगासावारा द्वीप समूह का हिस्सा है, यहां पहले भी ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं. 1970 के दशक में यहां रूक-रूक कर ज्वालामुखी फटते रहे हैं. नवंबर 2013 में एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसके बाद द्वीप से पास समुद्र के नीचे से लावा निकलना शुरू हुआ. इस विस्फोट से एक नई जमीन बन गई जो धीरे-धीरे पुराने द्वीप से जुड़ गई जिस वजह से वहां मौजूद सभी जीव-जंतु और पेड़-पौधे खत्म हो गए.

2019 में वैज्ञानिकों ने यहां क्या देखा?

2019 के टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने देखा कि कॉमन पर्सलेन नाम का एक पौधा निशिनोशिमा पर फिर से उग रहा था. वैज्ञानिक इसे देख हैरान रह गए क्योंकि यह बिना किसी इंसानी मदद के खुद ही उगने लगा. अब वैज्ञानिकों के सामने सवाल था कि ये पौधा ऐसी बंजर जमीन पर कैसे उग गया? इसका जवाब मिला Genetic Analysis से जिसमें वैज्ञानिकों मे द्वीप पर उगने वाले इन पौधों के DNA की जांच की.

जांच में वैज्ञानिकों ने क्या पाया?

इस जांच में वैज्ञानिकों ने देखा कि ये उसी क्षेत्र के एक और ज्वालामुखी द्वीप चिचिजिमा पर पाए जाने वाले पौधों से मिलते-जुलते थे. हालांकि, निशिनोशिमा के पौधों मे Genetic Diversity बहुत ही कम थी. इसे संस्थापक प्रभाव(Founder Effect)कहते हैं. इसका मतलब है कि इस द्वीप पर नए पौधे शायद कुछ ही बीजों से पैदा हुए थे जो ज्वालामुखी के फटने के बाद वहां पहुंचे होंगे.

बीज निशिनोशिमा तक कैसे पहुंचे?

इस पौधों के बीज छोटे और पतले होते हैं जो लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं. ये बीज समुद्री लहरों में तैर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और पक्षियों द्वारा भी एक से दूसरे जगह ले जाए जा सकते हैं. यह अध्ययन बताता है कि कैसे पर्यावरणीय कारकों ने यहां दोबारा जीवन लाने में बड़ी भूमिका निभाई. इस गर्म और पथरीली जमीन पर भी ये छोटे बीज जमने और नई पीढ़ी के पौधे उगाने में सफल रहे.