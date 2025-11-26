Advertisement
trendingNow13018429
Hindi Newsविज्ञान

'दूरी का दानव' निगल रहा Voyager-1 के सिग्नल, कमांड का जवाब आने में लगेंगे पूरे 48 घंटे; NASA तोड़ेगा ब्रह्मांड की सीमाएं

Nasa Voyager 1 Spacecraft: NASA का पुराना स्पेसक्राफ्ट वॉयजर-1 अब धरती से बहुत दूर जाता हुआ नजर आ रहा है. बता दें कि 2026 के आखिर तक उससे आने-जाने वाले सिग्नल को एक पूरा दिन लग जाएगा. यह इंसान के आजतक के इतिहास में पहला मौका होने वाला है, जब कोई मशीन पृथ्वी से एक लाइट-डे दूर पहुंच पाएगी.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 26, 2025, 06:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'दूरी का दानव' निगल रहा Voyager-1 के सिग्नल, कमांड का जवाब आने में लगेंगे पूरे 48 घंटे; NASA तोड़ेगा ब्रह्मांड की सीमाएं

Deep Space Mission: वॉयजर-1 को 1977 में लॉन्च किया गया था. यह अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में सफर कर रहा है. देखा जाए तो NASA के मुताबिक अभी यह धरती से करीब 15.7 अरब मील दूर है. ऐसे में एक रेडियो सिग्नल को वहां तक पहुंचने में 23 घंटे से भी ज्यादा का समय लग रहा है. ध्यान देने वाली बात ये है कि अगले साल नवंबर 2026 में यह दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी सिग्नल को वॉयजर-1 तक जाने और जवाब लौटकर आने में पूरे दो दिन लग जाएंगे.

वॉयजर-1
वॉयजर-1 पृथ्वी से सबसे दूर गया इंसानों द्वारा बनाया गया यान है. यह 2026 में 16.1 अरब मील की दूरी पार करने वाला है. यहां तक लाइट को पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं, ऐसे में यह एक नया स्पेस रिकॉर्ड होने वाला है.

क्यों बढ़ रही सिग्नल की देरी?
स्पेस में दूरी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी जैसी अधिक तेज चीज भी धीमी लगने लग जाती है. चांद तक सिग्नल को पहुँचने में 1.3 सेकंड लगते हैं. वहीं  मंगल तक 4 मिनट और प्लूटो तक लगभग 7 घंटे लग जाते हैं. हैरानी की बात ये है कि वॉयजर-1 की दूरी इतनी ज्यादा है कि पूरा दिन लग सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

NASA के लिए बढ़ेगी मुश्किलें
वॉयजर-1 अभी भी लगातार सही से काम कर रहा है, जबकि इसका न्यूक्लियर पावर सोर्स लगभग 50 साल पुराना है. हालांकि 2026 के बाद इसे भेजे गए किसी भी कमांड को असर दिखाने में दो दिन लग जाएंगे. यह NASA के इंजीनियरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि हर कमांड का आउटकम मिलने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा.

Voyager 2 भी कर रहा लंबा सफर
वॉयजर-1 का साथी यान वॉयजर-2 भी अब लगातार दूर जाता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि यह अभी भी लगभग 19.5 लाइट ऑवर्स की दूरी पर है और वॉयजर-1 से थोड़ा पीछे चल रहा है.

यह भी पढ़ें: टेक्टॉनिक प्लेटों का नया नाटक! स्वेज की खाड़ी अब भी हो रही है चौड़ी, क्या अफ्रीका और एशिया धीरे-धीरे हो रहे हैं और दूर?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

voyager 1 spacecraft

Trending news

राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?