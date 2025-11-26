'दूरी का दानव' निगल रहा Voyager-1 के सिग्नल, कमांड का जवाब आने में लगेंगे पूरे 48 घंटे; NASA तोड़ेगा ब्रह्मांड की सीमाएं

Nasa Voyager 1 Spacecraft: NASA का पुराना स्पेसक्राफ्ट वॉयजर-1 अब धरती से बहुत दूर जाता हुआ नजर आ रहा है. बता दें कि 2026 के आखिर तक उससे आने-जाने वाले सिग्नल को एक पूरा दिन लग जाएगा. यह इंसान के आजतक के इतिहास में पहला मौका होने वाला है, जब कोई मशीन पृथ्वी से एक लाइट-डे दूर पहुंच पाएगी.
Deep Space Mission: वॉयजर-1 को 1977 में लॉन्च किया गया था. यह अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में सफर कर रहा है. देखा जाए तो NASA के मुताबिक अभी यह धरती से करीब 15.7 अरब मील दूर है. ऐसे में एक रेडियो सिग्नल को वहां तक पहुंचने में 23 घंटे से भी ज्यादा का समय लग रहा है. ध्यान देने वाली बात ये है कि अगले साल नवंबर 2026 में यह दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी सिग्नल को वॉयजर-1 तक जाने और जवाब लौटकर आने में पूरे दो दिन लग जाएंगे.
वॉयजर-1
वॉयजर-1 पृथ्वी से सबसे दूर गया इंसानों द्वारा बनाया गया यान है. यह 2026 में 16.1 अरब मील की दूरी पार करने वाला है. यहां तक लाइट को पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं, ऐसे में यह एक नया स्पेस रिकॉर्ड होने वाला है.
क्यों बढ़ रही सिग्नल की देरी?
स्पेस में दूरी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी जैसी अधिक तेज चीज भी धीमी लगने लग जाती है. चांद तक सिग्नल को पहुँचने में 1.3 सेकंड लगते हैं. वहीं मंगल तक 4 मिनट और प्लूटो तक लगभग 7 घंटे लग जाते हैं. हैरानी की बात ये है कि वॉयजर-1 की दूरी इतनी ज्यादा है कि पूरा दिन लग सकता है.
NASA के लिए बढ़ेगी मुश्किलें
वॉयजर-1 अभी भी लगातार सही से काम कर रहा है, जबकि इसका न्यूक्लियर पावर सोर्स लगभग 50 साल पुराना है. हालांकि 2026 के बाद इसे भेजे गए किसी भी कमांड को असर दिखाने में दो दिन लग जाएंगे. यह NASA के इंजीनियरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि हर कमांड का आउटकम मिलने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा.
Voyager 2 भी कर रहा लंबा सफर
वॉयजर-1 का साथी यान वॉयजर-2 भी अब लगातार दूर जाता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि यह अभी भी लगभग 19.5 लाइट ऑवर्स की दूरी पर है और वॉयजर-1 से थोड़ा पीछे चल रहा है.
