NASA: वॉयेजर 2 ने रिकॉर्ड की 'ब्रह्मांड की गुनगुनाहट', क्या सैटेलाइट को मिला एलियंस का मैसेज?

Science News in Hindi: Voyager 2 Satellite ने हमारे सौरमंडल के बाहर अपनी लंबी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान वॉयेजर-2 ने एक अजीब सी आवाज सुनी है. यह एक लगातार और डरावनी गुनगुनाहट की आवाज जैसी है. यह कोई सामान्य आवाज नहीं है, बल्कि प्लाज्मा तरंगों का सिग्नल है. ये तरंगें उन अवशोषित कणों(Charged Particles)में लहरें हैं जो तारों के बीच घूमते रहते हैं. बता दें कि अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली नहीं है बल्कि यह प्लाज्मा नाम के अवशोषित कणों से भरा हुआ है.

क्या हैं प्लाज्मा तरंगें?

ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष पुरी तरह से खाली नहीं है बल्कि यह प्लाज्मा नाम के Charged Particles से भरा हुआ है. प्लाज्मा तरंगें इस ब्रह्मांडीय महासागर में कंपन की तरह हैं. Voyager 2 अंतरिक्ष यान के डिवाइस इन कंपनों को पहचान सकते हैं. यह यान उन तरंगों को ऐसी आवाजों में बदल देता है जिसे हम सुन सकते हैं.

यह भी पढें: Dark Matter: NASA की डराने वाली रिपोर्ट...अब ग्रहों के अंदर बन रहे हैं ब्लैक होल

Add Zee News as a Preferred Source

वॉयेजर 2 ने आवाज का पता कैसे लगाया?

इस सैटेलाइट में खास डिवाइस लगा है जिसे प्लाज्मा वेव सबसिस्टम(PWS)कहते हैं. इसका काम प्लाज्मा के कंपनों से पैदा होने वाले बिजली के सिग्नलों को मापना होता है. जब यह उन सिग्नलों को रिकॉर्ड कर लेता है को वैज्ञानिक उन आंकड़ों को ऐसी आवाज में बदल देते हैं जिसे इंसान सुन सकें. यही वजह है कि यह रिकॉर्डिंग किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसी सुनाई देती है. इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि, अंतरतारकीय अंतरिक्ष(Interstellar Space)पूरी तरह से शांत नहीं है.

इन रिकॉर्ड्स का क्या किया गया?

वॉयेजर 2 ने जिन प्लाज्मा तरंगों की गुनगुनाहट को रिकॉर्ड किया है और अब वह मानवता के 'अंतरिक्ष साउंडट्रैक' का हिस्सा बन गई है. गोल्डन रिकॉर्ड की तरह, ये आवाजें एलियंस के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए एक संदेश नहीं है. ये हमें याद दिलाता है कि हमने अंतरिक्ष में कितनी लंबी यात्रा की है और ब्रह्मांड में अभी भी कितनी सारी अनजानी और रहस्यमय चीजें बाकी हैं.

इन प्लाज्मा तरंगों का क्या होगा?

इन तरंगों का अध्ययन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि, ब्रह्मांडीय रेडिएशन कैसे सफर करता है, सूर्य से आने वाली सौर हवाएं कैसे कमजोर होती हैं और गहरे अंतरिक्ष की यात्राओं में इंसान कैसे जिंदा रह सकता है. भविष्य के मिशन जैसे कि Voyager 3 इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके मानवता को अंतरिक्ष की लंबी यात्राओं के लिए तैयार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में दिखा 12 मील चौड़ा 'भगवान का हाथ'! NASA ने दिखाई तस्वीर; अचंभे में पड़ गए वैज्ञानिक