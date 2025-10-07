आर्कटिक बर्फ के नीचे सोता मिला 40,000 साल पुराना जिंदा 'राक्षस'! वैज्ञानिकों ने बजा दी खतरे की घंटी

आज भी लोगों के जेहन में कोरोना वायरस का भयानक मंजर मौजूद है. कोरोना महामारी ने दुनियाभर में कई लोगों की जान छीन ली थी. इस बीच वैज्ञानिकों ने नए वायरस को लेकर चिंता जाहिर की है. दरअसल वैज्ञानिको ने वायरस को पुनर्जीवित किया है जो कि महामारी का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं आखिर किसी साइंस-फिक्शन हॉरर फिल्म की तरह वैज्ञानिकों ने वायरस को जीवित क्यों किया है.

वैज्ञानिको ने वायरस को किया जीवित

वैज्ञानिकों ने वायरस को पुनर्जीवित किया है. यह वायरस अलास्का में लगभग 40,000 वर्षों तक जमे रहे हैं. कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्राचीन पर्माफ्रॉस्ट जमी हुई मिट्टी, चट्टान और बर्फ का मिश्रण को लिया है. इसके बाद इसे पिघलाया और पता चला कि इसमें मौजूद सूक्ष्मजीव धीरे-धीरे जीवित हो गए. डेली मेल के अनुसार, शुरुआती समय में कुछ बदलाव नहीं हुआ लेकिन कुछ महीनों में सूक्ष्मजीवों ने अपनी कॉलोनियां बनानी शुरू कर दीं जिससे चिंता पैदा हुई कि आर्कटिक के पिघलने के साथ-साथ यह वायरस भी जाग सकते हैं.

क्या ये प्राचीन वायरस इंसानों के लिए है खतरनाक

वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल यह वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं कर सकता है. शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यह वायरस गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं. जैसे ही वायरस जीवित होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस छोड़ते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन को तेज करती है.

लंबे समय तक रहते हैं जिंदा

ये वायरस हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं. लंबे समय तक जीवित रहने की वजह से चिंता बढ़ सकती है. वैज्ञानिकों के अनुसार पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से प्राचीन बैक्टीरिया या वायरस सामने आ सकते हैं जो कि संक्रमित कर सकते हैं.

वायरल स्पिलओवर का खतरा

प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में पब्लिश लेख के अनुसार पिघलते ग्लेशियरों से वायरल स्पिलओवर का रिस्क बढ़ जाता है. जब कोई वायरस किसी नई प्रजाति में जाता है तो संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है. जैसे-जैसे बर्फ का पिघला पानी आर्कटिक झीलों में जाता है तो यह वायरस जानवरों और इंसानों में संक्रमित करने के नए रास्ते खोज सकते हैं.

