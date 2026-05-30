साइंस लैब की महामशीन में 20 सालों से छिपा था 'भूत', वैज्ञानिक भी थे परेशान; अब जाकर हटा रहस्य से पर्दा!

CERN Ghost: क्या दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब में सचमुच कोई 'भूत' था? बीते 2 दशक से साइंस लैब CERN के वैज्ञानिक एक ऐसी रहस्यमयी समस्या से परेशान थे. लैब में रिसर्च के दौरान पार्टिकल्स अचानक अपना रास्ता बदल लेते थे और जरूरी डेटा खराब हो जाता था. वैज्ञानिक इस अदृश्य रुकावट को न देख पा रहे थे और न ही समझ पा रहे थे, इसलिए इसे मशीन का 'भूत' कहा जाने लगा. अब 20 साल की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है.
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Science News: क्या दुनिया में'भूत' होते हैं? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है. दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब CERN के वैज्ञानिक के साथ भी बीते 20 सालों से ऐसा कुछ हो रहा था, जिसे सब भूत समझने लगे थे. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने 20 सालों से छिपे भूत के पीछे का कारण खोज लिए हैं. पिछले 20 साल से स्विट्जरलैंड की जमीन के नीचे बनी एक बड़ी मशीन में वैज्ञानिक एक ऐसी अदृश्य भूत या ताकत का पीछा कर रहे थे, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स को लगातार खराब कर रही थी. अब पहली बार वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस अदृश्य रुकावट को खोजकर समस्या को दूर कर लिया है.
दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब में शामिल CERN में सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन नाम की करीब 4 मील यानी 6.4 किलोमीटर लंबी एक गोल मशीन है, जो 1970 के दशक से काम कर रही है. यह मशीन दुनिया के सबसे ताकतवर पार्टिकल एक्सीलेटर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में पार्टिकल बीम यानी किरणों को भेजने का काम करती है. बीते 2 दशकों से यहां काम करने वाले वैज्ञानिक परशान थे कि इस मशीन के अंदर जाते ही पार्टिकल्स यानी कण अपना रास्ता कैसे भूल जाते हैं और उनकी ताकत भी कम हो जा रही थी. थ्योरी के अनुसार वहां कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वैज्ञानिक उसे न तो देख पा रहे थे और न ही जान पा रहे थे. इसी कारण लोग इसे मशीन का भूत कहने लगे थे. यह रिसर्च साइंस जर्नल नेचर फिजिक्स में छपी है.
इस रुकावट को साइंस की भाषा में रेजोनेंस कहते हैं. आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं- जब आप हाथ में कॉफी का भरा हुआ कप लेकर चलते हैं, तो आपके हर कदम से कॉफी में लहरें बनती हैं. अगर ज्यादा तेज चलते हैं, तो लहरें कप से बाहर निकलने लगती हैं. इसी तरह जब मशीन के अंदर पार्टिकल्स रोशनी की रफ्तार से दौड़ते हैं, तो मशीन के चुंबकों की छोटी सी कमी के कारण उनमें ऐसी ही लहरें बनने लगती हैं. इससे पार्टिकल्स भटक कर गायब हो जाते थे और एक्सपेरिमेंट का डेटा खराब हो जाता था.
इस समस्या को पकड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि यह फोर-डायमेंशनल यानी 4D स्पेस में काम कर रहा था. ज्यादातर वैज्ञानिक सिर्फ एक ही दिशा में देख पाते थे. लेकिन CERN और जर्मनी के GSI सेंटर के तीन वैज्ञानिकों की टीम ने एक नई तकनीक तैयार की. उन्होंने करीब 3,000 बार पार्टिकल्स के गुजरने के रास्ते को ट्रैक किया और आखिरकार इस 4D रुकावट का एक नक्शा बना लिया.
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इस रिसर्च के बाद अब वैज्ञानिक इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं. इससे आने वाले समय में ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना और आसान हो जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, इस खोज से जो गणितीय फॉर्मूला मिला है, उसकी सहायता से वैज्ञानिक अब फ्यूजन एनर्जी के जरिए साफ और असीमित बिजली बनाने वाली मशीनें तैयार कर सकेंगे.
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