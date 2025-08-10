वैज्ञानिकों ने खोजा 'कॉटन कैंडी' जैसा ग्रह, तापमान इतना की सेकंडों में भाप बन जाएगा शरीर

New Planet Found: ब्रह्मांड में सुपर-पफ्स नाम के कुछ अनोखे ग्रह मिले हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. ये ग्रह बेहद हल्के हैं. ऐसा ही एक ग्रह है WASP-107b जो धरती से लगभग 211 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है. ये ग्रह इतना हल्का है कि इस 'कॉटन कैंडी ग्रह' कहा जाता है. इसकी खोज से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह कैसे बनते हैं और कैसे विकसित होते हैं. हमारा सौरमंडल कई तरह के ग्रहों से बना है. इसमें चट्टानी ग्रह जैसे शुक्र, बुध,मंगल और धरती शामिल है. इसके अलावा हमारे सौरमंडल में गैसीय और बर्फीले ग्रह भी शामिल हैं.

क्या है कॉटन कैंडी ग्रह?

हमारे सौरमंडल में अलग-अलग तरह के ग्रह मौजूद हैं लेकिन सुपर-पफ्स नाम के हल्के ग्रह बहुत ही कम हैं. इस तरह के ग्रह बहुत ही कम घनत्व(Density)वाले होते हैं और कम ही पाए जाते हैं. WASP-107b ऐसा ही एक ग्रह है जो एक नारंगी तारों के चारों तरफ घूमता है. इसे 2017 में खोजा गया था जिसपर वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की.

वैज्ञानिकों में क्यों छिड़ी बहस?

2017 में खोजे गए इस ग्रह पर हाल ही में हुए नए अध्ययन से इसकी खास बनावट के बारे में कुछ और जानकारी मिली है. इसका कम घनत्व बताता है कि ये बाकी ग्रहों से कुछ अलग तरीकों से बना होगा. इस नए अध्ययन ने इस ग्रह की बनावट और इसके बनने को लेकर अध्ययन ने वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है.

कितना है वजन और आकार?

मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हवाई की केक वेधशाला की मदद से 4 साल तक एक ग्रह पर शोध किया. वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ग्रह का आकार बृहस्पति से थोड़ा छोटा है लेकिन इसका वजन Jupiter का सिर्फ 10 प्रतिशत है. इस अध्ययन से ये भी पता चला है कि WASP-107b का ठोस केंद्र पृथ्वी के वजन से 4.6 गुना से ज्यादा नहीं है.

कितने दिन का है एक चक्कर?

वैज्ञानिकों को ये बात बहुत हैरान कर रही है कि इतना गर्म होने और अपने तारे के इतना नजदीक होने के बावजूद इस ग्रह का वातावरण खत्म क्यों नहीं हो रहा. WASP-107b अपने तारे का चक्कर 5.7 दिनों में पूरा कर लेता है और इसका तापमान लगभग 460 डिग्री सेल्सियस है. इस तापमान पर किसी भी ग्रह का वातावरण भाप बनकर उड़ने लगता है.

