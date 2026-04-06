बिना पेट्रोल-डीजल के होगी 'घर वापसी'! जानें चांद की ग्रेविटी का वह कमाल, जिससे खुद-ब-खुद लौट आएगा NASA का स्पेसक्राफ्ट

Artemis II Free-Return Trajectory: अंतरिक्ष की दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सिलसिला जारी है. नासा के आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. गहरे अंतरिक्ष (Deep Space) में उड़ रहे ओरियन (Orion) स्पेसक्राफ्ट के मुख्य इंजन ने करीब 6 मिनट तक फ्यूल बर्न किया, जिससे अब इंसानों के चांद के उस पार जाने और सुरक्षित वापस लौटने का रास्ता साफ हो गया है. इस पूरी प्रक्रिया का एक रोमांचक वीडियो भी सामने आया है, जो दिखाता है कि कैसे चांद का गुरुत्वाकर्षण (Gravity) आर्टेमिस-2 मिशन में वापसी के लिए एक 'गुलेल' की तरह काम करेगा. इसकी मदद से नासा के एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती की तरफ लौट पाएंगे. आइए जानते हैं इस अद्भुत तकनीक के बारे में.

लूनर स्लिंगशॉट (Lunar Slingshot) क्या है?

आर्टेमिस II मिशन एक फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी (Free-Return Trajectory) का पालन कर रहा है. इसका मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए भारी मात्रा में ईंधन जलाने की आवश्यकता नहीं होगी. जैसे ही ओरियन चंद्रमा के करीब पहुंचेगा (लगभग 500 मील की ऊंचाई पर), चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचेगा. चंद्रमा के पीछे से गुजरते समय, यह खिंचाव स्पेसक्राफ्ट की दिशा को मोड़ देगा. यह प्रक्रिया एक स्लिंगशॉट की तरह काम करती है, जो ओरियन को सही कोण पर वापस पृथ्वी की ओर उछाल देगी. इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वापसी के लिए मुख्य इंजनों पर निर्भरता कम हो जाती है. अगर वापसी के दौरान इंजन में कोई तकनीकी खराबी आती है, तो भी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण स्पेसक्राफ्ट को खुद ही पृथ्वी के रास्ते पर डाल देगा.

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5 मिनट 50 सेकंड का वह 'पावर गेम'

मिशन कंट्रोल से 'गो' सिग्नल मिलते ही ओरियन के इंजन ने 5 मिनट और 50 सेकंड तक जबरदस्त फायरिंग की. इसे वैज्ञानिक भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन (TLI) कहते हैं. इस इंजन ने करीब 6,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा किया. यह इतना शक्तिशाली है कि एक कार को महज 3 सेकंड में 0 से 60 मील की रफ्तार पर पहुंचा दे. इसी फायरिंग की वजह से स्पेसक्राफ्ट धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ मुड़ा. अब यह एक ऐसी राह पर है जिसे 'फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी' कहा जाता है. इसका मतलब है कि अगर आगे इंजन काम न भी करे, तो भी चांद का खिंचाव खुद-ब-खुद जहाज को वापस घर ले आएगा.

Next stop: lunar flyby The Orion spacecraft recently ignited its main engine on the service module for about six minutes to provide about 6,000 pounds of thrust. This maneuver not only sets the Artemis II astronauts on the path to the Moon. It also puts the crew in a free… pic.twitter.com/cWTfpzGC7d NASA (@NASA) April 3, 2026

चांद के पीछे छिपेगा सूरज, दिखेगा अद्भुत नजारा

जब ओरियन चांद के पास से गुजरेगा, तो एस्ट्रोनॉट्स को एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो धरती से मुमकिन नहीं है. वे करीब एक घंटे के लिए सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) देखेंगे. चांद के पीछे सूरज छिप जाएगा और अंधेरे में यात्री चांद की सतह पर गिरते हुए उल्कापिंडों और अंतरिक्ष की धूल को देख पाएंगे. इसके साथ ही उन्हें सूरज की बाहरी परत 'कोरोना' का दुर्लभ नजारा भी दिखेगा.

सफर के बीच कसरत और सेहत

2,48,000 मील लंबे इस सफर में चारों एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसन पूरी तरह फिट हैं. स्पेसक्राफ्ट के अंदर वे सूटकेस के आकार की एक खास मशीन 'फ्लाईव्हील' पर कसरत कर रहे हैं. नासा की टीम जमीन से उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नजर रखे हुए है, जिससे उन्हें सांस लेने या किसी और काम में दिक्कत न हो.

1972 के बाद पहली बार इतना दूर

यह मिशन ऐतिहासिक है क्योंकि 1972 के 'अपोलो' युग के बाद पहली बार इंसान इतनी दूर जा रहा है. यह सिर्फ एक चक्कर नहीं है, बल्कि भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने और वहां से मंगल (Mars) तक जाने की तैयारी है. 10 दिनों का यह सफर हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों के करीब ले जा रहा है जो अब तक किताबों तक सीमित थे. अगले कुछ दिनों में ओरियन चांद का चक्कर लगाकर वापस अपनी दुनिया की ओर मुड़ेगा. यह टेक्नोलॉजी बताती है कि विज्ञान के पास हर मुश्किल का समाधान है.

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