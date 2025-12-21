WATCH: सूरज जादुई छल्लों से सज गया... जानिए इसके पीछे का साइंस क्या है?

Sun gets crowned in magical rings: सूरज के चारों ओर एक चमकते हुए छल्ले का एक शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो का नजारा बेहद खूबसूरत है, जिसमें चमकीले धब्बों के साथ इंद्रधनुषी आर्क दिख रहा है. स्वीडन के जैम्टलैंड में कैमरे में कैद हुआ शानदार प्राकृतिक नजारा सर्दियों के ठंडे सुबह के एक जादुई अहसास को बयान कर रहा है. ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना वीडियो नहीं है. ये सब सब 'सन हेलो' नाम की एक दिलचस्प ऑप्टिकल घटना की वजह से है.

सन हेलो के पीछे का विज्ञान

जैम्टलैंड में दिखी फुटेज में आप पूरे छल्ले के साथ-साथ सन डॉग्स और चमकीले धब्बों को देख सकते हैं जो इस नजारे को एकदम अलौकिक बनाते हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. ऐसे नजारे स्वीडन जैसे ठंडे इलाकों में दिखना आम बात हैं, जहां का कम तापमान और साफ आसमान दोनों ऐसे शानदार नजारों के लिए एकदम सही माहौल बनाते हैं. इस नजारे के वैज्ञानिक पहलुओं पर बात करें उससे पहले आप खुद देखिए शानदार वीडियो.

Add Zee News as a Preferred Source

A spectacular sun halo in Jämtland, Sweden. Victoria Rennerstpic.twitter.com/kn8CROvTji — Wonder of Science (wonderofscience) December 20, 2025

इस शानदार नज़ारे के पीछे का विज्ञान

यह पूरी तरह से फिजिक्स का कमाल है, इसमें कोई रहस्य नहीं है. दरअसल सर्दियों के मौसम में जब सूरज क्षितिज पर नीचे होता है, तो 'हेलो' हल्के नीले आसमान के सामने और भी बड़ा और ज्यादा नाटकीय दिखाई देता है. वायुमंडल में बहुत ऊपर, पांच से दस किलोमीटर की उंचाई पर, पतले बादल बनते हैं. इन पतले, ऊंचाई वाले बादलों में अनगिनत छोटे बर्फ के क्रिस्टल होते हैं जो एकदम षट्भुज के आकार के होते हैं. हर क्रिस्टल एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करता है. ऐसे छोटे-छोटे प्रिज्म पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसे अलौकिक नजारे आटोमेटिक बन जाते हैं.

जब सूरज की रोशनी इन षट्भुजीय क्रिस्टल के किनारों से गुजरती है, तो यह कम से कम 22 डिग्री पर मुड़ जाती है. क्रिस्टल हवा में धीरे-धीरे गिरते समय बेतरतीब ढंग से घूमते हैं, इसलिए सभी दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरणें उसी तरह मुड़ जाती हैं. इनमें से लाखों मुड़ी हुई किरणें एक-दूसरे पर पड़ती हैं और आपस में मिलकर वह चमकीला, गोलाकार छल्ला बनाती हैं जिसे हम सूरज के चारों ओर देखते हैं.

ये भी पढ़ें- अंतरिक्ष में मिली शक्कर, जी हां... इतनी चीनी तो गन्ना मिल में भी नहीं बनती होगी!

लेह में देखा गया Sun Halo

लाल रोशनी सबसे कम मुड़ती है, इसलिए यह हेलो का अंदरूनी किनारा बनाती है. नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी रंग बाहर की ओर आते हैं, जिससे वे हल्के इंद्रधनुषी जैसे किनारे बनते हैं जो इस नजारे में और भी सुंदरता जोड़ते हैं. अगली बार जब आप धूप वाले सर्दियों के दिन ऊंचे, पंख जैसे बादल देखें, तो उसे ध्यान से देखें, हो सकता है आपको भी अपना शानदार 'हेलो' देखने को मिले.