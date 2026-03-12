Advertisement
trendingNow13137939
Hindi Newsविज्ञानजमीन नहीं, समुद्र के नीचे है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना; जहाजों के नीचे बहता है अदृश्य सैलाब, ऊंचाई ने उड़ाए होश!

जमीन नहीं, समुद्र के नीचे है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना; जहाजों के नीचे बहता है 'अदृश्य' सैलाब, ऊंचाई ने उड़ाए होश!

Worlds Tallest Waterfall: अभी तक आपने पहाड़ों से गिरते झरनों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के अंदर छिपा हुआ है? वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि समुद्र की सतह से लगभग 3,500 मीटर नीचे एक बड़ा अंडरवॉटर वॉटरफॉल बहता है. हैरानी की बात यह है कि इसकी ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे झरने एंजल फॉल्स से भी कई गुना ज्यादा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 12, 2026, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जमीन नहीं, समुद्र के नीचे है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना; जहाजों के नीचे बहता है 'अदृश्य' सैलाब, ऊंचाई ने उड़ाए होश!

Worlds Tallest Waterfall: अभी तक जब भी आपने झरने का नाम सुना होगा तो सबसे पहले दिमाग में पहाड़ों से गिरता हुआ पानी ध्यान में आता होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के अंदर छिपा हुआ है. वैज्ञानिकों ने ऐसे झरने को खोजा है जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच डेनमार्क स्ट्रेट में समुद्र की सतह से लगभग 3,500 मीटर नीचे एक बड़ा अंडरवॉटर वॉटरफॉल बहता है. सबसे चौंकानी वाली बात यह है कि इसकी ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे झरने एंजल फॉल्स से भी कई गुना ज्यादा है लेकिन इसके बाद भी समुद्र के ऊपर से जाने वाली जहाजों को इसका जरा भी एहसास नहीं होता है.

एंजेल फॉल्स से तीन गुना बड़ा है यह झरना
ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच मौजूद यह झरने को डेनमार्क स्ट्रेट झरना कहते हैं. इस अंडरवॉटर वॉटरफॉल की कुल ऊंचाई लगभग 11,500 फीट यानी 3,500 मीटर है जो दुनिया के सबसे ऊंचे जमीनी झरने एंजेल फॉल्स से करीब 3 गुना ज्यादा है. 

कैसे बनता है पानी के अंदर पानी का झरना?

Add Zee News as a Preferred Source

यह झरना कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है. यह झरना पानी के घनत्व में अंतर के कारण बनता है.

आर्कटिक सागर का पानी बहुत ही ठंडा और खारा होता है जो इसे बाकी समुद्री पानी की तुलना में ज्यादा भारी बना देता है.

जब यह भारी और ठंडा पानी ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच की समुद्री पहाड़ियों से मिलता है तो तेजी से नीचे की ओर भागता है.

वैज्ञानिकों ने सोनार और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की सहायता से इसे नापा है. इससे जानकारी मिली है कि हर साल हजारों क्यूबिक किलोमीटर पानी यहां से नीचे गिरता है.

धरती के लिए कितना जरूरी है यह झरना?
यह झरना पृथ्वी के क्लाइमेट रेगुलेटर के रूप में भी काम करता है.

यह झरना अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन को चलाने में सहायता करता है जिसे धरती का कन्वेयर बेल्ट कहते हैं.

ये भी पढे़ंः क्या नमक ने जमा दी थी पृथ्वी? 70 करोड़ साल पुराने Snowball Earth के रहस्य का खुलासा

यह गहराई में ठंडे पानी को भेजकर दुनियाभर की गर्मी के वितरण और जलवायु पैटर्न को कंट्रोल करता है.

झरने का इतना तेज बहाव होता है कि इसके पानी में कोई जीव नहीं टिक पाता है. लेकिन फिर भी इसके आसपास का पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है जिससे यह इलाका मछलियों और समुद्री जीवों के लिए काफी फायदेमंद होता है.

ये भी पढे़ंः अंतरिक्ष में फंस जाएं Astronaut तो क्या करता है NASA? सुनीता विलियम्स केस से सामने..

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Worlds Tallest Waterfall

Trending news

Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में गूंज सकता है तेल और LPG का मुद्दा, सदन में आज भी हंगामे के आसार
Budget Session Live
Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में गूंज सकता है तेल और LPG का मुद्दा, सदन में आज भी हंगामे के आसार
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
Iran US Israil War
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
Harish Rana Euthanasia Case
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
Mauritius National Day
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
West Bengal Election 2026
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा