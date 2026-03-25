फिर से होने जा रही है घनघोर बारिश, काले बादलों से दिन में हो जाएगा अंधेरा! सैटेलाइट ने दिखाई ऊपर से तस्वीर

IMD Rain Alert: जैसे-जैसे मार्च बीतता है गर्मी तेज होने लगती है लेकिन इस बार मौसम ने अलग रुख दिखाया है. उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी के बीच एक बार फिर बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और हल्की बारिश के साथ तेज हवा की संभावना है.
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India Weather Satellite Pics: उत्तर भारत में मार्च के शुरुआत से ही सूरज के तेवर तीखे होने लगे थे. गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन मौसम ने करवट लिया और अब चिलचिलाती गर्मी पर ब्रेक एक बार फिर से लगने वाला है. अगर आप सोच रहे थे कि अब पसीने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा तो मौसम विभाग की ताजा चेतावनी आपको बड़ी राहत दे सकती है. दरअसल हिमालयी क्षेत्रों में एक साथ दो शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला हैं जिसका सीधा असर 26 मार्च से उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा. इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों समेत दिल्ली-एनसीआर के मैदानी इलाकों में भी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.
हिमाचल और उत्तराखंड में अलर्ट
मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 26 मार्च से आने वाले बैक-टू-बैक दो विक्षोभों का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा. वहीं निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, इसके साथ ही ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी या भारी वर्षा की भी संभावना है. अगर आप इस वीकेंड पहाड़ों पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर चेक कर लें क्योंकि तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा है.
दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?
बात करें देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो मौसम के बदलाव का असर होगा. 26 मार्च की दोपहर या शाम को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है.
तापमान में होगा बदलाव, लेकिन मिलेगी राहत
मौसम में होने वाले इस बदलाव से आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में अस्थिरता बनी रहेगी. अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2–3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश के बाद इसमें फिर से 1–2 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है. 29 मार्च तक दिल्ली के तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है जिससे लोगों को चुभती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.
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अप्रैल तक जारी रहेगा सिलसिला
IMD के मुताबिक मौसम का यही पैटर्न केवल मार्च के आखिरी तक सीमित नहीं रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अप्रैल की शुरुआत में भी इसी तरह की मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच उत्तर-पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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