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Hindi Newsविज्ञानसैटेलाइट से दिखा बादलों से ढका भारत! तस्वीरें देखकर सहम जाएंगे आप, जानिए क्यों बदला मौसम का मिजाज, कब थमेगी बारिश?

सैटेलाइट से दिखा बादलों से ढका भारत! तस्वीरें देखकर सहम जाएंगे आप, जानिए क्यों बदला मौसम का मिजाज, कब थमेगी बारिश?

India Weather Satellite Pics: मार्च के अंत में जहां गर्मी तेज होने लगती है, वहीं इस बार मौसम ने अचानक पलटी मार दी है. उत्तर भारत के कई हिस्सों में आसमान पर बादलों की चादर छा गई है और हल्की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है. खासकर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को तेज होती गर्मी से बड़ी राहत मिली है. सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मार्च के इस महीने में अभी कहां-कहां आफत बरसने वाली है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:52 PM IST
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सैटेलाइट से दिखा बादलों से ढका भारत! तस्वीरें देखकर सहम जाएंगे आप, जानिए क्यों बदला मौसम का मिजाज, कब थमेगी बारिश?

India Weather Satellite Pics: मार्च का महीना खत्म होने को है और आमतौर पर इस समय तक सूरज की तपिश लोगों के पसीने छुड़ा देती है. आम तौर पर अभी तक लोग गर्मी से बचने के लिए पंखे, एसी (AC) और कूलर यूज करने लगते थे. लेकिन इस बार कुदरत के मन में कुछ और ही चल रहा है. आज सोमवार की सुबह जब दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों की आंख खुली, तो बाहर का नजारा बदला हुआ था. आसमान में काले बादलों का डेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं. सुबह से लेकर दोपहर तक राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी, बारिश ने मौसम को पूरी तरह कूल कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि यह सब एक सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' की वजह से हो रहा है, जिसने हिमालयी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है.

क्या है यह 'वेस्टर्न डिस्टरबेंस' का चक्कर?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) से उठी नम हवाएं पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुई हैं. इसे ही 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' कहा जाता है. जब ये हवाएं हिमालय की पहाड़ियों से टकराती हैं, तो मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होती है. इसी वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में मार्च के आखिरी हफ्ते में भी 'स्वेटर' निकालने की नौबत आ गई है.

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सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा बादलों से ढका भारत

आज के मौसम की सैटेलाइट से आई ताजा तस्वीरों ने मौसम वैज्ञानिकों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अंतरिक्ष से ली गई इन तस्वीरों में भारत के कुछ हिस्से बादलों की एक सफेद और मोटी चादर से ढके हुए हैं. यहां दिख रहा क्लाउड अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है. सैटेलाइट तस्वीरों में दिल्ली-NCR भी पूरी तरह से बादलों से ढका दिख रहा है.

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तापमान में भारी गिरावट, प्रदूषण से भी राहत

इस बेमौसम बारिश ने दो बड़े काम किए हैं. पहला, मार्च की बढ़ती गर्मी पर लगाम लगा दी है. दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री नीचे गिर गया है. दूसरा, हवा में मौजूद धूल के कण (Pollution) नीचे बैठ गए हैं, जिससे दिल्ली-एनसीआर की हवा काफी साफ हो गई है. शहरों में कई लोग इस सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर बारिश की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.

किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

जहां शहर वाले इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं किसानों के लिए यह 'आसमानी आफत' साबित हो रही है. मार्च का महीना गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों की कटाई का समय होता है. ऐसे में अगर बारिश के साथ ओले गिरे या तेज हवाएं चलीं, तो खड़ी फसल नीचे गिर सकती है, जिससे दानों की क्वालिटी खराब हो जाएगी. वहीं, कटी हुई सरसों अगर भीग गई, तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है.

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अगले 48 घंटे कैसे रहेंगे?

मौसम विभाग ने वार्निंग दी है कि अगले दो दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने (30-40 किमी प्रति घंटा) की भी संभावना है. पहाड़ों पर, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर मैदानी इलाकों की ठंडक पर पड़ेगा.

दिल्ली-NCR का क्या है हाल?

आज सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं. यहां अधिकतम तापमान जो 34°C तक पहुंच गया था, वह गिरकर 28°C से 30°C के आसपास आ गया है. इस पूरे एरिया में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने दोपहर की तपिश को पूरी तरह गायब कर दिया है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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