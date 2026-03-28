बादलों से ढका दिख रहा उत्तर पश्चिम भारत! सैटेलाइट तस्वीरें देख मौसम वैज्ञानिक भी हैरान, जानिए कब तक थमेगी बारिश

India Weather Satellite Pics: मार्च का महीना खत्म होने को है, लेकिन Delhi-NCR में लोग इस बार गर्मी के बजाय सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं. आज शनिवार (28 मार्च 2026) को भी आसमान में छाए बादलों ने दिल्लीवालों को चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत दी है. पिछले कुछ दिनों में मौसम ने ऐसा पलटा मारा कि जहां गर्मी बढ़ने लगी थी, वहां अब अचानक ठंडक लौट आई है. स्पेस से आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में पूरे उत्तर पश्चिम भारत पर बादलों का असर दिख रहा है.
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India Weather Satellite Pics: आज शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20.6°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 2.5 डिग्री ज्यादा था. लेकिन दिन चढ़ते ही बादलों और ठंडी हवाओं ने दस्तक दी, जिससे अधिकतम तापमान में भारी गिरावट देखी गई है. मौसम का यह मिजाज लोगों को हैरान कर रहा है. आमतौर पर इस समय तक तेज गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश, बादल और तेज हवाओं ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया है. पिछले कुछ दिनों में मौसम ने ऐसा पलटा मारा कि जहां गर्मी बढ़ने लगी थी, वहीं अचानक ठंडक लौट आई. स्पेस से आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने मौसम वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में लोगों को दिसंबर वाली ठंड का अहसास हो रहा है. वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मान रहे हैं.
पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने बार बार करवट ली. कभी तेज धूप तो कभी बादल, फिर अचानक बारिश और आंधी. इस बदलाव की वजह ऊपर बन रहा एक ऐसा मौसम सिस्टम है, जो बार बार सक्रिय हो रहा है. इसकी वजह से बादल आते हैं, बारिश होती है और तापमान गिर जाता है. वैज्ञानिकों ने इस बेवक्त बरसात के पीछे एक के बाद एक आ रहे सक्रिय Western Disturbance को जिम्मेदार ठहराया है. यह सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी खींच रहा है, जिससे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है.
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INSAT-3DR और अन्य मौसम सैटेलाइट से ली गईं तस्वीरों में आपको बादलों की एक बड़ी सफेद चादर पूरे उत्तर पश्चिम भारत पर दिखाई दे रही है. बादलों का एक बड़ा पैच भूमध्य सागर से नमी लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचा है. कल तक जो तापमान 35°C के करीब था, वह आज गिरकर 21°C से 24°C के बीच सिमट गया है. सैटेलाइट इमेज में बादलों की घनत्व इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही है.
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अभी रविवार (29 मार्च) को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है, जिससे Delhi-NCR में फिर से तेज आंधी और बारिश की संभावना है. IMD ने 29 मार्च का येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है. अनुमान है कि 31 मार्च से मौसम साफ होना शुरू होगा और अप्रैल के पहले हफ्ते से गर्मी का असली दौर शुरू होगा. इस बारिश का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली की हवा को हुआ है, जो पिछले कई महीनों में सबसे साफ (Moderate Category) दर्ज की गई है.
जहां यह बेमौसम बारिश Delhi-NCR या आसपास के शहरों में रहने वालों के लिए खास है, तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं. क्योंकि इस समय गेहूं की फसल तैयार है और उसके लिए यह बारिश और तेज हवाएं चिंता का विषय हैं, क्योंकि इससे दाने गिर सकते हैं या फसल बिछ सकती है. अचानक बदलते तापमान के कारण अस्पतालों में वायरल बुखार और गले में खराश के मरीज बढ़ रहे हैं.
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