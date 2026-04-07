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Hindi Newsविज्ञानअप्रैल में दिसंबर वाली ठंड! दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में ओले और बारिश का डबल अटैक, सैटेलाइट तस्वीरें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान

अप्रैल में 'दिसंबर' वाली ठंड! दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में ओले और बारिश का डबल अटैक, सैटेलाइट तस्वीरें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान

Western Disturbance April 2026: उत्तर भारत में गर्मी ने अभी दस्तक दी ही थी कि मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के कारण दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में 7 से 10 अप्रैल के बीच बारिश के साथ बिजली कड़कने और ओले गिरने की संभावना है. इस बदलते मौसम ने लोगों को अप्रैल के महीने में भी 'दिसंबर' वाली ठंड का अहसास करा दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:17 AM IST
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अप्रैल में 'दिसंबर' वाली ठंड! दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में ओले और बारिश का डबल अटैक, सैटेलाइट तस्वीरें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान

Western Disturbance April 2026: अप्रैल का महीना शुरू होते ही लोगों को लगा था कि गर्मी की वजह से कूलर और एसी चलाना होगा. लेकिन इस बार अप्रैल में कुदरत का मिजाज कुछ और ही है. इस बार अप्रैल में उत्तर भारत के कई राज्य झुलसाने वाली गर्मी की जगह ओले और भारी बारिश के साथ ठंडी हवाएं झेल रहे हैं. पहाड़ों पर तो बर्फबारी ने मौसम का हुलिया ही बदल दिया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव एक बेहद शक्तिशाली 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' की वजह से आया है. इसने अप्रैल के महीने में भी 'दिसंबर' वाली ठंड का अहसास करा दिया है.

राजस्थान में गिरे ओले, दिल्ली-NCR में ठंडी हवाएं

इस बदले हुए मौसम का सबसे ज्यादा असर राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में देखने को मिला है. राजस्थान के कई जिलों में अचानक आए तूफान के साथ बड़े-बड़े ओले गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं, दिल्ली-NCR में ठंडी हवाओं ने शहर का पारा गिरा दिया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर से उठने वाली नमी (Moisture) इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में अचानक मौसम बदल गया है.

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पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में 'कोल्ड वेव' जैसे हालात

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है. अप्रैल के महीने में बर्फ की सफेद चादर दिखना थोड़ा असामान्य बात है, लेकिन इस बार कुदरत का मिजाज कुछ अलग ही है. पहाड़ों की इस ठंडक ने मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ा दी है. कई जगहों पर तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है, जिससे कोल्ड वेव (Cold Wave) जैसी स्थिति बन गई है.

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कितना गिरेगा तापमान?

IMD के अनुसार, अगले 48 घंटों में दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है. दिल्ली में जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास था, वह गिरकर 21 से 26 डिग्री तक आ सकता है. इसका मतलब है कि आपको दिन में भी हल्की ठंडक महसूस होगी, जो बिल्कुल फरवरी के मौसम जैसा अहसास कराएगी. इसका असर राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक फैल रहा है. आज 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक इन इलाकों में तेज हवा (50-60 किमी प्रति घंटा) के साथ बिजली कड़कने और ओले गिरने की संभावना है.

सैटेलाइट तस्वीरों में देखें मौसम का बदलता मिजाज

मौसम सैटेलाइट तस्वीरों में आप इस बदलते मौसम को देख सकते हैं. इसमें आपको पाकिस्तान से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के ऊपर बादलों का एक बड़ा सफेद पैच दिख रहा है. यह वही बादल हैं, जो 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के कारण यहां तक आ पहुंचे हैं. यह बादल काफी घने हैं, जिसका मतलब है कि इन इलाकों में बारिश और ओले गिरने की पूरी संभावना है. साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़-ओडिशा की तरफ भी बादलों की हल्की आवाजाही दिख रही है. दिल्ली-NCR के ऊपर भी बादलों की चादर फैलनी शुरू हो गई है. दक्षिण भारत (केरल-तमिलनाडु के पास) और हिंद महासागर के निचले हिस्सों में सफेद बिखरे हुए बादल दिख रहे हैं, जो सामान्य मानसूनी हलचल या स्थानीय नमी को दिखाते हैं. इसको देखते हुए IMD ने कहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों (दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़) में अगले कुछ घंटों में मौसम काफी बदल सकता है. ये बादल अगले 24-48 घंटों तक बारिश और ठंडक बनाए रखेंगे.

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अरब सागर से मिल रही है 'ताकत'

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी सक्रिय है. इसे अरब सागर से भरपूर नमी मिल रही है. जब यह नमी वाली हवाएं हिमालय की पहाड़ियों से टकराती हैं, तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का कारण बनती हैं. उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी आने वाले 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की वार्निंग जारी की गई है.

किसानों की बढ़ी चिंता

अप्रैल का समय फसलों की कटाई का होता है. ऐसे में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. गेहूं और सरसों की तैयार फसल को इस बारिश से काफी नुकसान हो सकता है. सरकार और कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रख लें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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