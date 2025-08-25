ब्रह्मांड के जन्म का खुल सकता है राज, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की सबसे बड़ी खोज!
Advertisement
trendingNow12895732
Hindi Newsविज्ञान

ब्रह्मांड के जन्म का खुल सकता है राज, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की सबसे बड़ी खोज!

Science News In Hindi: वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके 300 रहस्यमयी चीज़ें खोजी हैं उनका मानना है की इस ब्रह्मांड की सबसे पहले आकाशगंगाएं हो सकती है. अगर  यह साबित हो जाता है तो हम आकाशगंगाओं को अच्छे से समझ सकते हैं. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रह्मांड के जन्म का खुल सकता है राज, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की सबसे बड़ी खोज!

Webb Telescope: मिसौरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया और ब्रह्मांड के दूर के हिस्सों में एक चौंकाने वाली खोज की है उन्होंने NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण किया और 300 ऐसी चीजों की खोज की जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा चमकदार थीं. इस रिसर्च के लेखक प्रोफेसर हाओजिंग यान ने कहा की ये संभव है कि शुरुआती ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं हो सकती है. आपको बता दें कि ब्रह्मांड में किसी चीज की पहचान करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है और इसके लिए कई चरणों वाली एक लंबी प्रक्रिया की जरूरत होती है.  जिसमें नई तकनीक और गहरी जांच का इस्तेमाल करके यह पता लगाने में मदद मिलती है वह चीजें क्या हैं. इस शोध को करने के लिए मिजौ की टीम ने अपने काम के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के दो खास टूल्स नियर-इन्फ्रारेड कैमरा और मिड-इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है. इसकी मदद से अंतरिक्ष के दूर से आने वाली रोशनी को पकड़ने के लिए बनाया गए हैं. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी! आसमान से होगी चांद के टुकड़ों की बारिश, जानिए क्यों 2032 का साल इतिहास में होगा दर्ज 

इन्फ्रारेड लाइट पर ध्यान क्यों दिया गया?
धरती से जो चीज जितनी दूर होती है उसे आने में उतना ही समय लगता है और जब इतनी दूर से रोशनी आती है तो वह इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम में बदल जाती है. यान ने बताया है कि जब शुरुआती गैलेक्सी से रोशनी अंतरिक्ष में फैलती है तो उसकी वेव लेंथ लंबी हो जाती है फिर यह दिखने वाली रोशनी इन्फ्रारेड लाइट बन जाती है और इस बदलाव को रेडशिफ्ट कहा जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ड्रॉपआउट तकनीक
300 शुरुआती गैल्कसी को पहचानने के लिए मिजौ के रिसर्चर्स ने जो तरीका अपनाया है उसे ड्रॉपआउट तकनीक कहते हैं. इस रिसर्च के मुख्य लेखक और पीएचडी छात्र, बैंगझेंग टॉम सन ने बताते हुए कहा कि हम इस तकनीक से उन दूर आकाशगंगाओं का भी पता लगा सकते हैं जो Red Wavelengths में नजर आती हैं  पर Blue Wavelengths से गायब हो जाती हैं. उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी लाइट्स बहुत ज्यादा होती है. 

स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल 
यह विज्ञान की सबसे सही तकनीकों में से एक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिज्म की तरह लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में बांटती है. आपको बता दें कि वैज्ञानिक इस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी आकाशगंगा की खास पहचान करने के लिए करते हैं. इसकी मदद से वह जानते हैं कि आकाशगंगा कितनी पुरानी है, किन चीजों से बनी है और कैसे बनी है. बैंगझेंग टॉम सन ने कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी एक वस्तु के शुरुआती आकाशगंगा होने की पुष्टि की लेकिन ये काफी नहीं है. 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

webb telescope

Trending news

आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
;