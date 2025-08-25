ब्रह्मांड के जन्म का खुल सकता है राज, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की सबसे बड़ी खोज!

Webb Telescope: मिसौरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया और ब्रह्मांड के दूर के हिस्सों में एक चौंकाने वाली खोज की है उन्होंने NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण किया और 300 ऐसी चीजों की खोज की जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा चमकदार थीं. इस रिसर्च के लेखक प्रोफेसर हाओजिंग यान ने कहा की ये संभव है कि शुरुआती ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं हो सकती है. आपको बता दें कि ब्रह्मांड में किसी चीज की पहचान करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है और इसके लिए कई चरणों वाली एक लंबी प्रक्रिया की जरूरत होती है. जिसमें नई तकनीक और गहरी जांच का इस्तेमाल करके यह पता लगाने में मदद मिलती है वह चीजें क्या हैं. इस शोध को करने के लिए मिजौ की टीम ने अपने काम के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के दो खास टूल्स नियर-इन्फ्रारेड कैमरा और मिड-इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है. इसकी मदद से अंतरिक्ष के दूर से आने वाली रोशनी को पकड़ने के लिए बनाया गए हैं.

इन्फ्रारेड लाइट पर ध्यान क्यों दिया गया?

धरती से जो चीज जितनी दूर होती है उसे आने में उतना ही समय लगता है और जब इतनी दूर से रोशनी आती है तो वह इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम में बदल जाती है. यान ने बताया है कि जब शुरुआती गैलेक्सी से रोशनी अंतरिक्ष में फैलती है तो उसकी वेव लेंथ लंबी हो जाती है फिर यह दिखने वाली रोशनी इन्फ्रारेड लाइट बन जाती है और इस बदलाव को रेडशिफ्ट कहा जाता है.

ड्रॉपआउट तकनीक

300 शुरुआती गैल्कसी को पहचानने के लिए मिजौ के रिसर्चर्स ने जो तरीका अपनाया है उसे ड्रॉपआउट तकनीक कहते हैं. इस रिसर्च के मुख्य लेखक और पीएचडी छात्र, बैंगझेंग टॉम सन ने बताते हुए कहा कि हम इस तकनीक से उन दूर आकाशगंगाओं का भी पता लगा सकते हैं जो Red Wavelengths में नजर आती हैं पर Blue Wavelengths से गायब हो जाती हैं. उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी लाइट्स बहुत ज्यादा होती है.

स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल

यह विज्ञान की सबसे सही तकनीकों में से एक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिज्म की तरह लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में बांटती है. आपको बता दें कि वैज्ञानिक इस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी आकाशगंगा की खास पहचान करने के लिए करते हैं. इसकी मदद से वह जानते हैं कि आकाशगंगा कितनी पुरानी है, किन चीजों से बनी है और कैसे बनी है. बैंगझेंग टॉम सन ने कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी एक वस्तु के शुरुआती आकाशगंगा होने की पुष्टि की लेकिन ये काफी नहीं है.