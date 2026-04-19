360 किलो वजन और 'उम्र' 17 साल, कहानी भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की; जिसने भारत को बनाया स्पेस पावर

What changed with the launch of Aryabhatta Satellite: आज 19 अप्रैल है. आज ही के दिन 51 साल पहले भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की थी कि उसे दुनिया की अंतरिक्ष शक्तियों में गिना जाने लगा. इस दिन भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था. यह उपलब्धि पाने वाला भारत उस समय 11वां मुल्क था. ह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि 360 किलो वजन और 17 साल की उम्र वाला एक जीवंत सपना था, जो भारत के अंतरिक्ष युग की शुरुआत का गवाह बना. इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने स्पेस पावर बनने की ऐसा सफर शुरू किया, जो आज भी बदस्तूर जारी है. आइए, हम आपको आज उस ऐतिहासिक दिन की गर्व से भरी उपलब्धि के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

सैटेलाइट लॉन्चिंग वाला 11वां मुल्क

देश के आजाद होने के बाद डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में 1960 के दशक में मुल्क के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव पड़ी. कई वर्षों की मेहनत के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लॉन्चिंग के लिए अपना पहला उपग्र तैयार किया. यह उपग्रह पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन से बनाया गया था. इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया. यह नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट (476 ई.) के नाम पर रखा गया था.

यह बेंगलुरु के पास पीन्या में असेंबल किया गया यह 1.4 मीटर व्यास का 26-फलक वाला पॉलीहेड्रॉन आकार का उपग्रह था. इसकी सतह पर सोलर सेल्स लगे थे, जो 46 वाट बिजली पैदा करते थे. इसमें एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी, एयरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी के प्रयोग किए जाने थे. इस उपग्रह को बनाने का मकसद भारत को उपग्रह प्रौद्योगिकी का पहला अनुभव देना और वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना था.

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सोवियत संघ की ली गई मदद

उस वक्त भारत के पास सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं थी. इसलिए इस काम के लिए सोवियत संघ की मदद ली गई. 19 अप्रैल 1975 को इस सैटेलाइट को सोवियत मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है. लॉन्च के बाद उपग्रह ने 563 x 619 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया. 50.7 डिग्री झुकाव वाली यह कक्षा 96 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करती थी. शुरू में कुछ दिक्कतें आईं और उपग्रह थोड़ा घूम रहा था. उसके एक इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई फेल हो गया. फिर भी इंजीनियर्स ने हिम्मत नहीं हारी और 45वें ऑर्बिट तक इसे 50 रोटेशन प्रति मिनट पर स्थिर कर लिया.

आर्यभट्ट अंतरिक्ष में 5 दिन तक सक्रिय रहा. इस दौरान उसने कई प्रयोगों के डेटा भेजे. इसके बाद पावर फेलियर की वजह से उसके उपकरण बंद हो गए. हालांकि, उसका मुख्य फ्रेम सक्रिय रहा और वह 17 साल तक कक्षा में घूमता रहा. 10 फरवरी 1992 को वह वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलकर नष्ट हो गया. यानी इसका 'उम्र' 17 साल रही. 360 किलो वजन का भारत का यह 'बेटा' 17 साल तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा. इसने भारत को अंतरिक्ष में वह पहचान दिलाई, जिसके बाद पूरा इतिहास बदलकर रह गया.

आर्यभट्ट ने देश को दिलाया मान

यह भारत के लिए महज उपग्रह लॉन्चिंग की बात नहीं है. यह एक उभरते राष्ट्र की मजबूत महत्वाकांक्षा थी, जिसे 1975 में पूर्ण होने का मौका मिला. इस अचीवमेंट के साथ ही भारत ने साबित किया कि संसाधनों की कमी के बावजूद विज्ञान और दृढ़ इच्छाशक्ति से कुछ भी संभव है. आर्यभट्ट की कामयाबी के बाद रोहिणी, INSAT, PSLV, चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसे मिशनों क नींव रखी गई.

आर्यभट्ट की सफलता ने ISRO को पहचान दिलाई और आज वह विश्व की अग्रणी स्पेस एजेंसियों में शुमार है. आज 19 अप्रैल 2026 को आर्यभट्ट की 51वीं वर्षगांठ पर हम गर्व से कह सकते हैं कि एक छोटे से उपग्रह ने भारत को किस तरह वैश्विक स्पेस पावर बनाने की राह दिखाई और इसके बाद मुल्क सरपट आगे दौड़ने लगा.