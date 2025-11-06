वैज्ञानिक खोज: हलक में आंखें छिपाकर रखता है ये दुर्लभ मेंढक, मुंह खोलकर देख लेता है पूरी दुनिया

Introspective Rare Frog: सोचकर देखिए आपके सामने कोई ऐसा जीव आ जाए जिसकी आंखें माथे या सिर पर नहीं, बल्कि मुंह के अंदर हो. तो आपकी क्या हालत होगी? ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट लीक नहीं हुई है, बल्कि सच है. धरती पर एक ऐसा मेंढक है जिसकी आंखें मुंह के अंदर उगी हुई हैं. जी हां, कनाडा के ओंटारियो में वैज्ञानिकों को ये दुर्लभ मेंढक मिला है. इसको देखने के लिए आंखें नहीं, मुंह खोलना पड़ता है, क्योंकि उसकी आंखें हमारी तरह माथे या फेस पर नहीं, बल्कि मुंह के अंदर है. वैज्ञानिकों ने इस मेंढक को “इंट्रोस्पेक्टिव फ्रॉग” (आत्मचिंतन करने वाला मेंढक) नाम दिया. यह जेनेटिक म्यूटेशन का दुर्लभ उदाहरण है, जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान हुआ था.

कैसे मिला ये मेंढक?

ओंटारियो प्रांत का बर्लिंगटन काउंटी में एक दसवीं की छात्रा डीड्रे अपने घर के यार्ड में खेल रही थी. इस दौरान उसकी नजर एक मेंढक पर पड़ती है. लड़की ने देखा कि ये मेंढक अपनी आंखें बंद करके बैठा है. इसके बाद लड़की ने उत्सुकता से उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने आंख नहीं खोली. इसके बाद आंख तो नहीं खुली, लेकिन मेंढक ने अपना मुंह खोल दिया. जैसे ही मेंढक का मुंह खुला तो लड़की की आंखे फटी की फटी रह गई. उसने देखा कि मेंढक के मुंह के अंदर दो चमचमाती आंखें उसे घूर रही थीं. इसके बाद लड़की को लगा, हो सकता है कि उसने कोई दूसरा मेंढक निगल लिया हो, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि ये आंखें किसी दूसरे मेंढक की नहीं, बल्कि उसी की हैं और मुंह के अंदर लगी हैं. कनाडा के ओंटारियो में खोजे गए इस नमूने को वैज्ञानिक साहित्य में "आत्मनिरीक्षण करने वाला मेंढक" उपनाम दिया गया था.

यह भी पढ़ें: समुद्र की गहराई में मां की निस्वार्थ तपस्या ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

क्या बोले वैज्ञानिक?

वैज्ञानिकों ने बताया कि ये मैक्रोम्यूटेशन (Macro-mutation) है. उनके अनुसार ये एक दुर्लभ जैविक विकृति (biological deformity) का मामला है. सामान्य मेंढक के एम्ब्रायो में आंखें सिर के ऊपर डेवलप होती हैं. सामान्य तौर पर रेटिना लेंस को इंड्यूस करता है और बाई बॉल बाहर आता है. लेकिन संभव है कि इस मेंढक के केस में ये प्रोसेस बिगड़ गया होगा और आईबॉल ऊपर की जगह नीचे मुंह की दिशा में विकसित हुई और सिर के बजाय मुंह के तालू में निकल आई. इस तरह के जैविक विकृतियां नेचुरल तौर पर बहुत कम होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बाले प्रोफेसर जेम्स बोगर्ट?

प्रोफेसर जेम्स बोगर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की. उनका अनुमान था कि क्योंकि आंखें उल्टी दिशा में बढ़ी थी इसलिए मुंह में निकल आई. इसके अलावा इसके और भी कारण हो सकते हैं जैसे जीन रेगुलेशन में गड़बड़ी या पर्यावरणीय फैक्टर (जैसे केमिकल पॉल्यूशन). इसके अलावा और भी संभावनाएं हैं. इस केस में पैरासाइटिक इंटरफेरेंस भी संभव है, लेकिन साथ ही सिमेट्री से लगता है कि ये जन्मजात है. कुल मिलाकर इसका सही कारण अभी भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन इस अद्भुत मेंढक ने सबको चौंका दिया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

उसी क