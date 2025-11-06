Advertisement
trendingNow12990926
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिक खोज: हलक में आंखें छिपाकर रखता है ये दुर्लभ मेंढक, मुंह खोलकर देख लेता है पूरी दुनिया

Introspective Rare Frog: दुनिया अजीबोगरीब जीवों से भरी है. कई जीव तो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक हम जान ही नहीं पाएं है. हाल ही में समुद्र की गहराई में एक ऑक्टोपस मां की ममता देखी और अब वैज्ञानिकों को ऐसा दुर्लभ मेंढक (Introspective Frog) मिला है जिसे देखकर सब हैरान है. इस मेंढक की आंखें फेस पर नहीं, बल्कि मुंह के अंदर हैं. आप भी फोटो देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिक खोज: हलक में आंखें छिपाकर रखता है ये दुर्लभ मेंढक, मुंह खोलकर देख लेता है पूरी दुनिया

Introspective Rare Frog: सोचकर देखिए आपके सामने कोई ऐसा जीव आ जाए जिसकी आंखें माथे या सिर पर नहीं, बल्कि मुंह के अंदर हो. तो आपकी क्या हालत होगी? ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट लीक नहीं हुई है, बल्कि सच है. धरती पर एक ऐसा मेंढक है जिसकी आंखें मुंह के अंदर उगी हुई हैं. जी हां, कनाडा के ओंटारियो में वैज्ञानिकों को ये दुर्लभ मेंढक मिला है. इसको देखने के लिए आंखें नहीं, मुंह खोलना पड़ता है, क्योंकि उसकी आंखें हमारी तरह माथे या फेस पर नहीं, बल्कि मुंह के अंदर है. वैज्ञानिकों ने इस मेंढक को “इंट्रोस्पेक्टिव फ्रॉग” (आत्मचिंतन करने वाला मेंढक) नाम दिया. यह जेनेटिक म्यूटेशन का दुर्लभ उदाहरण है, जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान हुआ था.

कैसे मिला ये मेंढक?
ओंटारियो प्रांत का बर्लिंगटन काउंटी में एक दसवीं की छात्रा डीड्रे अपने घर के यार्ड में खेल रही थी. इस दौरान उसकी नजर एक मेंढक पर पड़ती है. लड़की ने देखा कि ये मेंढक अपनी आंखें बंद करके बैठा है. इसके बाद लड़की ने उत्सुकता से उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने आंख नहीं खोली. इसके बाद आंख तो नहीं खुली, लेकिन मेंढक ने अपना मुंह खोल दिया. जैसे ही मेंढक का मुंह खुला तो लड़की की आंखे फटी की फटी रह गई. उसने देखा कि मेंढक के मुंह के अंदर दो चमचमाती आंखें उसे घूर रही थीं. इसके बाद लड़की को लगा, हो सकता है कि उसने कोई दूसरा मेंढक निगल लिया हो, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि ये आंखें किसी दूसरे मेंढक की नहीं, बल्कि उसी की हैं और मुंह के अंदर लगी हैं. कनाडा के ओंटारियो में खोजे गए इस नमूने को वैज्ञानिक साहित्य में "आत्मनिरीक्षण करने वाला मेंढक" उपनाम दिया गया था.
यह भी पढ़ें: समुद्र की गहराई में मां की निस्वार्थ तपस्या ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

क्या बोले वैज्ञानिक?
वैज्ञानिकों ने बताया कि ये मैक्रोम्यूटेशन (Macro-mutation) है. उनके अनुसार ये एक दुर्लभ जैविक विकृति (biological deformity) का मामला है. सामान्य मेंढक के एम्ब्रायो में आंखें सिर के ऊपर डेवलप होती हैं. सामान्य तौर पर रेटिना लेंस को इंड्यूस करता है और बाई बॉल बाहर आता है. लेकिन संभव है कि इस मेंढक के केस में ये प्रोसेस बिगड़ गया होगा और आईबॉल ऊपर की जगह नीचे मुंह की दिशा में विकसित हुई और सिर के बजाय मुंह के तालू में निकल आई. इस तरह के जैविक विकृतियां नेचुरल तौर पर बहुत कम होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बाले प्रोफेसर जेम्स बोगर्ट?
प्रोफेसर जेम्स बोगर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की. उनका अनुमान था कि क्योंकि आंखें उल्टी दिशा में बढ़ी थी इसलिए मुंह में निकल आई. इसके अलावा इसके और भी कारण हो सकते हैं जैसे जीन रेगुलेशन में गड़बड़ी या पर्यावरणीय फैक्टर (जैसे केमिकल पॉल्यूशन). इसके अलावा और भी संभावनाएं हैं. इस केस में पैरासाइटिक इंटरफेरेंस भी संभव है, लेकिन साथ ही सिमेट्री से लगता है कि ये जन्मजात है. कुल मिलाकर इसका सही कारण अभी भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन इस अद्भुत मेंढक ने सबको चौंका दिया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
उसी क

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Introspective frogScience

Trending news

चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे