क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं आपके नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी, सच्चाई जानकर रह जाएंगे हैरान

Death Myths: एक ऐसी बात, जिसे लोग वर्षों से सच मानते आए हैं, अब विज्ञान ने उसकी पूरी सच्चाई सामने ला दी है. मौत के बाद शरीर में दिखाई देने वाले कुछ बदलावों को लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं. वैज्ञानिकों की नई व्याख्या ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है और बताया है कि असलियत हमारी सोच से बिल्कुल अलग है.
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Human Body Facts: अक्सर लोगों के बीच यह बात सुनने को मिलती है कि इंसान की मौत के बाद भी उसके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं. फिल्मों, कहानियों में भी इस धारणा को कई बार दिखाया गया है. लेकिन अब विज्ञान ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है और बताया है कि असलियत कुछ और ही है. विशेषज्ञों के मुताबिक, मौत के बाद इंसान के शरीर में कोई भी जैविक प्रक्रिया सक्रिय नहीं रहती. इसका मतलब यह है कि शरीर की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और नाखून या बालों की वास्तविक वृद्धि संभव नहीं होती.
वैज्ञानिकों का कहना है कि मौत के बाद शरीर में पानी की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है. इसके कारण त्वचा सिकुड़ने लगती है, खासकर उंगलियों और चेहरे के आसपास की त्वचा. जब त्वचा पीछे की ओर सिकुड़ती है, तो नाखून और बाल पहले की तुलना में ज्यादा बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं. यही वजह है कि लोगों को लगता है कि मौत के बाद भी नाखून और बाल बढ़ रहे हैं. दरअसल, यह सिर्फ एक दृष्टि भ्रम (Optical Illusion) होता है, न कि वास्तविक वृद्धि.
मानव शरीर में बाल और नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं. इनके बढ़ने के लिए शरीर को लगातार ऑक्सीजन, पोषण और हार्मोन की जरूरत होती है. मौत के बाद दिल धड़कना बंद कर देता है और रक्त संचार रुक जाता है. इसके साथ ही कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचने बंद हो जाते हैं. ऐसे में शरीर की सभी विकास प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर शरीर में रक्त संचार ही नहीं हो रहा, तो बाल और नाखून का बढ़ना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है.
इतिहास में कई बार कब्र खोदने या शव परीक्षण के दौरान लोगों ने मृत शरीर के लंबे नाखून और बाल देखे. धीरे-धीरे यह धारणा फैल गई कि मौत के बाद भी शरीर के कुछ हिस्से बढ़ते रहते हैं. हालांकि आधुनिक विज्ञान और मेडिकल रिसर्च ने अब इस मिथक को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है.
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वैज्ञानिकों के अनुसार, मौत के बाद नाखून और बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते. जो बदलाव दिखाई देते हैं, वे सिर्फ त्वचा के सिकुड़ने की वजह से होते हैं. यानी अगर आपको कभी यह सुनने को मिले कि मौत के बाद भी इंसान के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि यह केवल एक भ्रम है, हकीकत नहीं.
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