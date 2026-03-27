फिर बदलेगा मौसम का रंग, काले बादलों से दिन में छा जाएगा अंधेरा, होगी जोरदार बारिश! सैटेलाइट से दिखा डराने वाला मंजर

IMD Alert: उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मार्च का महीना जाते-जाते एक बार फिर मौसम अपना रुख बदल सकता है और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश हो सकती है. भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के लिए अगले 36 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है. भूमध्य सागर से उठे एक शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ ने भारत में प्रवेश कर लिया है, जिससे हिमालयी क्षेत्रों से लेकर दिल्ली-NCR के मैदानी इलाकों तक वायुमंडलीय दबाव में बड़ी गिरावट देखी जा रही है.

इससे अगले 24 से 36 घंटों के भीतर जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली और बिहार तक आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और कई इलाकों में गरज के साथ बारिश भी होने की संभावना है. इसका असर 31 मार्च तक देखने को मिलेगा.

क्या है वर्तमान स्थिति?

अभी यह मौसमी सिस्टम उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय है. जिससे इसका प्रभाव भारत में भी दिखाई देने लगा है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसमान में बादलों ने अपना डेटा डाल दिया है. वहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी धूप की लुका-छिपी देखने को मिलेगी.

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IMD Weather Warning ! Rain, snowfall, thunderstorms & gusty winds expected across the Western Himalayan region till March 31 due to active Western Disturbances. Northwest plains may also see scattered rainfall. Stay alert, stay safe! #IMDAlert #WeatherUpdate #RainAlert… pic.twitter.com/1sFdeAvVLQ — India Meteorological Department (@Indiametdept) March 26, 2026

क्या होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस?

अब आपके मन मे यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? इसका जवाब है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक एक्स्ट्रा-ट्रॉपिकल तूफान है जिसका जन्म भूमध्यसागरीय क्षेत्र में होते है.

यह ऊंचाई वाली पछुआ हवाओं (Jet Streams) के साथ पूर्व की तरफ आता है. और यह जब हिमालयी क्षेत्रों से टकराता है तो नमी के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सर्दियों या प्री-मानसून बारिश की वजह बनता है.

कहां-कहां होगी बारिश?

मौसम विभाग और जानकारों के मुताबिक शुक्रवार से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी-

दिल्ली, राजस्थान पंजाब और हरियाणा में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

यूपी के अधिकांश हिस्सों, एमपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश हो सकती है.

कश्मीर से उत्तराखंड तक ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है.

सिस्टम के प्रभाव से तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी हल्की बारिश हो सकती है.

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जहां उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश की संभावना है तो वहीं पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शुक्रवार दोपहर के बाद मौसम साफ हो सकता है, जिससे तापमान बढ़ सकता है. जानकारों ने अचानक आने वाले तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं के प्रति लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है.

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