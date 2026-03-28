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Hindi Newsविज्ञानक्या हैं ये Ghost Forests? क्लाइमेट चेंज की मार से कैसे बचाएंगे दुनिया, वैज्ञानिकों को मिला धरती का नया रक्षा कवच

क्या हैं ये 'Ghost Forests'? क्लाइमेट चेंज की मार से कैसे बचाएंगे दुनिया, वैज्ञानिकों को मिला धरती का नया 'रक्षा कवच'

The Mystery of Ghost Forests: दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की वजह से जंगल तबाह हो रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डरावनी दिखने वाली जगह खोजी है, जो शायद धरती को बचाने के काम आ सकती है. इन्हें घोस्ट फॉरेस्ट्स (Ghost Forests) यानी 'भूतिया जंगल' कहा जा रहा है. ये सूख चुके पेड़ों के वे कंकाल हैं, जो समुद्र के किनारे खड़े हैं, पर ये मौत का नहीं बल्कि बदलाव का संकेत दे रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:19 PM IST
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क्या हैं ये 'Ghost Forests'? क्लाइमेट चेंज की मार से कैसे बचाएंगे दुनिया, वैज्ञानिकों को मिला धरती का नया 'रक्षा कवच'

The Mystery of Ghost Forests: क्या आपने कभी ऐसे जंगलों के बारे में सुना है, जहां पेड़ तो खड़े हैं, लेकिन वे पूरी तरह सूखे और बेजान हैं? इन्हें विज्ञान की भाषा में घोस्ट फॉरेस्ट (Ghost Forests) यानी भूतिया जंगल कहा जाता है. पहली नजर में ये डरावने लग सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इनको लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ये मरे हुए जंगल ही जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से जूझ रही हमारी धरती को बचाने के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मृत जंगल केवल तबाही का संकेत नहीं हैं, बल्कि ये कार्बन सोखने के 'महारथी' भी हैं. आइए, इन जंगलों के पीछे का रहस्य और इनके पीछे का विज्ञान समझते हैं.

क्या होते हैं 'घोस्ट फॉरेस्ट'?

ये समुद्र के किनारे पर बसे वे जंगल (Coastal Forests) होते हैं, जो समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण खारे पानी की चपेट में आ जाते हैं. जब समुद्र का नमकीन पानी जमीन के अंदर तक पहुंचता है, तो मीठे पानी के पेड़ (जैसे देवदार या ओक) इसे सहन नहीं कर पाते और अंदर से सूख जाते हैं. सूखने के बाद ये पेड़ अपनी छाल खो देते हैं और धूप में तपकर सफेद हो जाते हैं, जिससे पूरा इलाका किसी 'भूतिया फिल्म' के सेट जैसा दिखने लगता है. इसी वजह से लोग इन्हें घोस्ट (भूत) जंगल का नाम दे देते हैं.

यह भी पढे़ं:- कैसे हुआ था स्त्री और पुरुष का मिलन? वैज्ञानिकों ने सुलझाई लाखों साल पुरानी पहेली

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ये धरती को कैसे बचाएंगे?

वैज्ञानिक इन सूखे हुए पेड़ों को 'क्लाइमेट हीरो' कहते हैं. उनका कहना है कि भले ही ये पेड़ मर चुके हैं, लेकिन इनकी लकड़ी में भारी मात्रा में कार्बन जमा रहता है. जब ये दलदल या खारे पानी में खड़े रहते हैं, तो ये सड़ते नहीं हैं (Preserve हो जाते हैं), जिससे कार्बन वायुमंडल में वापस नहीं जा पाता. इसके बाद ये मरे हुए पेड़ और उनके आसपास उगने वाली साल्ट मार्श (नमकीन घास) समुद्र की लहरों की ताकत को कम कर देते हैं, जिससे समुद्र और धरती के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं, जो जमीन को कटने (Erosion) से बचाती है. इसके साथ ही जहां पुराने पेड़ मरते हैं, वहां नए किस्म की घास और जीव-जंतु पनपने लगते हैं, जो ज्यादा कार्बन सोखने की क्षमता रखते हैं. इसी लिए वैज्ञानिक इन्हें धरती को बचाने वाला मानते हैं.

वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं?

वैज्ञानिक अब इन 'घोस्ट फॉरेस्ट्स' का नक्शा तैयार कर रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि समुद्र का पानी कितनी तेजी से जमीन को निगल रहा है. इसके साथ ही वे यह जानना चाहते हैं कि क्या हम इन जंगलों को सुरक्षित ऊंचाइयों पर शिफ्ट (Migrate) कर सकते हैं? इन्हीं जंगलों से हमें पता चलता है कि आने वाले 20-30 सालों में कौन से शहर या इलाके डूबने की कगार पर होंगे. इसके साथ ही डेलावेयर विश्वविद्यालय में रिसर्चर्स की एक टीम इस बात का अध्ययन कर रही है कि ये जंगल सतह के नीचे कैसे काम करते हैं? इस रिसर्च में शामिल पर्यावरण इंजीनियरिंग की छात्रा समंथा चिट्टाकोने ने कहा कि घोस्ट फॉरेस्ट जलवायु परिवर्तन की एक सशक्त और प्रत्यक्ष चेतावनी के रूप में काम करते हैं.

क्या भारत में भी हैं ऐसे जंगल?

हां, भारत में सुंदरबन (Sunderbans) और ओडिशा के तटीय इलाकों में भी इसी तरह के 'घोस्ट फॉरेस्ट्स' बनने शुरू हो गए हैं. बंगाल की खाड़ी का बढ़ता जलस्तर मैंग्रोव और अन्य पेड़ों को सुखा रहा है. यह सुनने में खतरनाक जरूर है, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को काफी मदद मिलती है. ये हमें बताते हैं कि अगर हम नहीं बदले, तो हमारे हरे-भरे जंगल भी एक दिन इतिहास बन जाएंगे. अच्छी बात यह है कि विज्ञान अब इन जंगलों से भी धरती को बचाने के तरीके ढूंढ रहा है.

यह भी पढ़ें:- पाताल लोक में मिला 'अथाह पानी'! वैज्ञानिकों ने धरती के 700KM नीचे खोज निकाला महासागर

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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