क्या हैं ये 'Ghost Forests'? क्लाइमेट चेंज की मार से कैसे बचाएंगे दुनिया, वैज्ञानिकों को मिला धरती का नया 'रक्षा कवच'

The Mystery of Ghost Forests: क्या आपने कभी ऐसे जंगलों के बारे में सुना है, जहां पेड़ तो खड़े हैं, लेकिन वे पूरी तरह सूखे और बेजान हैं? इन्हें विज्ञान की भाषा में घोस्ट फॉरेस्ट (Ghost Forests) यानी भूतिया जंगल कहा जाता है. पहली नजर में ये डरावने लग सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इनको लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ये मरे हुए जंगल ही जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से जूझ रही हमारी धरती को बचाने के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मृत जंगल केवल तबाही का संकेत नहीं हैं, बल्कि ये कार्बन सोखने के 'महारथी' भी हैं. आइए, इन जंगलों के पीछे का रहस्य और इनके पीछे का विज्ञान समझते हैं.

क्या होते हैं 'घोस्ट फॉरेस्ट'?

ये समुद्र के किनारे पर बसे वे जंगल (Coastal Forests) होते हैं, जो समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण खारे पानी की चपेट में आ जाते हैं. जब समुद्र का नमकीन पानी जमीन के अंदर तक पहुंचता है, तो मीठे पानी के पेड़ (जैसे देवदार या ओक) इसे सहन नहीं कर पाते और अंदर से सूख जाते हैं. सूखने के बाद ये पेड़ अपनी छाल खो देते हैं और धूप में तपकर सफेद हो जाते हैं, जिससे पूरा इलाका किसी 'भूतिया फिल्म' के सेट जैसा दिखने लगता है. इसी वजह से लोग इन्हें घोस्ट (भूत) जंगल का नाम दे देते हैं.

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ये धरती को कैसे बचाएंगे?

वैज्ञानिक इन सूखे हुए पेड़ों को 'क्लाइमेट हीरो' कहते हैं. उनका कहना है कि भले ही ये पेड़ मर चुके हैं, लेकिन इनकी लकड़ी में भारी मात्रा में कार्बन जमा रहता है. जब ये दलदल या खारे पानी में खड़े रहते हैं, तो ये सड़ते नहीं हैं (Preserve हो जाते हैं), जिससे कार्बन वायुमंडल में वापस नहीं जा पाता. इसके बाद ये मरे हुए पेड़ और उनके आसपास उगने वाली साल्ट मार्श (नमकीन घास) समुद्र की लहरों की ताकत को कम कर देते हैं, जिससे समुद्र और धरती के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं, जो जमीन को कटने (Erosion) से बचाती है. इसके साथ ही जहां पुराने पेड़ मरते हैं, वहां नए किस्म की घास और जीव-जंतु पनपने लगते हैं, जो ज्यादा कार्बन सोखने की क्षमता रखते हैं. इसी लिए वैज्ञानिक इन्हें धरती को बचाने वाला मानते हैं.

वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं?

वैज्ञानिक अब इन 'घोस्ट फॉरेस्ट्स' का नक्शा तैयार कर रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि समुद्र का पानी कितनी तेजी से जमीन को निगल रहा है. इसके साथ ही वे यह जानना चाहते हैं कि क्या हम इन जंगलों को सुरक्षित ऊंचाइयों पर शिफ्ट (Migrate) कर सकते हैं? इन्हीं जंगलों से हमें पता चलता है कि आने वाले 20-30 सालों में कौन से शहर या इलाके डूबने की कगार पर होंगे. इसके साथ ही डेलावेयर विश्वविद्यालय में रिसर्चर्स की एक टीम इस बात का अध्ययन कर रही है कि ये जंगल सतह के नीचे कैसे काम करते हैं? इस रिसर्च में शामिल पर्यावरण इंजीनियरिंग की छात्रा समंथा चिट्टाकोने ने कहा कि घोस्ट फॉरेस्ट जलवायु परिवर्तन की एक सशक्त और प्रत्यक्ष चेतावनी के रूप में काम करते हैं.

क्या भारत में भी हैं ऐसे जंगल?

हां, भारत में सुंदरबन (Sunderbans) और ओडिशा के तटीय इलाकों में भी इसी तरह के 'घोस्ट फॉरेस्ट्स' बनने शुरू हो गए हैं. बंगाल की खाड़ी का बढ़ता जलस्तर मैंग्रोव और अन्य पेड़ों को सुखा रहा है. यह सुनने में खतरनाक जरूर है, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को काफी मदद मिलती है. ये हमें बताते हैं कि अगर हम नहीं बदले, तो हमारे हरे-भरे जंगल भी एक दिन इतिहास बन जाएंगे. अच्छी बात यह है कि विज्ञान अब इन जंगलों से भी धरती को बचाने के तरीके ढूंढ रहा है.

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