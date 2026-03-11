नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखते ही क्या कहा था? 57 साल बाद वायरल हुई 'ईगल' की वो खौफनाक बातचीत!

First Man Conversation on Moon: 20 जुलाई 1969 का वो दिन जब इंसान ने पहली बार पृथ्वी की सीमाओं से आगे निकलते हुए किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर कदम रखा. नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिन्स की इस तिकड़ी ने अंतरिक्ष विज्ञान की परिभाषा बदली. यही वजह है कि इतिहास में 20 जुलाई 1969 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. अपोलो 11 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिन्स ने इसी दिन असंभव को संभव कर दिखाया था. आज 57 साल बाद भी NASA के अपोलो-11 मिशन की वो रिकॉर्डिंग्स और अंतरिक्ष यात्रियों के बीच हुई रेडियो बातचीत तकनीक और साहस की एक अद्भुत मिसाल पेश करती है.

लैंडिंग के समय थम गई थीं सबकी सांसें

अपोलो 11 मिशन के सबसे रोमांचक पल तब था जब लूनर मॉड्यूल ईगल चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था. चट्टानी रास्ता और कम होता फ्यूल चिंता का कारण बन रहा था लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने मैन्युअल कंट्रोल संभालते हुए सेफ लैंडिंग की. लैंडिंग के तुरंत बाद आर्मस्ट्रांग के शब्द थे- Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.

यानी यहां ट्रैंक्विलिटी बेस है ईगल सुरक्षित उतर गया है. ईगल लैंड कर चुका है.

जवाब में कंट्रोल रूम से चार्ली ड्यूक ने उत्तर दिया हम यहां सांस रोककर नीले पड़ रहे थे अब हम फिर से सांस ले पा रहे हैं.

जब इंसान ने पहली बार चांद पर रखा कदम

चांद पर लैडिंग के लगभग 6 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग सीढ़ी से नीचे उतरे और चांद की सतह पर पहला कदम रखा. उस समय उन्होंने जो कहा वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया- That’s one small step for man, one giant leap for mankind.

यानी यह एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है.

कुछ देर बाद Buzz Aldrin ने भी चांद पर कदम रखे. उन्होंने चांद को देखकर कहा-

Magnificent desolation.

यानी शानदार लेकिन वीरान दृश्य.

चांद पर 2.5 घंटे का मिशन

अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग ढाई घंटे तक चांद की सतह पर काम किया. इस दौरान उन्होंने-

21.5 किलो चांद की मिट्टी और पत्थर जमा किए.

अमेरिका का झंडा लगाया.

कई वैज्ञानिक प्रयोग किए

इसी दौरान उन्होंने रेडियो के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से भी बात की. वहीं ऑर्बिट में अकेले घूम रहे माइकल कोलिन्स ने मजाक में कहा था कि उन्हें वहां की शांति और सुकून पसंद आया क्योंकि मिशन कंट्रोल की आवाजें वहां नहीं पहुंच रही थीं.

