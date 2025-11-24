दिमाग फटेगा, नसें सिकुड़ेंगी; ब्लैक होल में जाने पर ह्यूमन बॉडी पर और क्या-क्या होगा असर?

Black Hole: वैज्ञानिकों ने अनुसार, ब्लैक होल के संपर्क में आना मानव शरीर के लिए अत्यंत खतरनाक और घातक हो सकता है. वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर रॉबर्ट शेरर ने हाल ही में इस विषय पर अपने अध्ययन के निष्कर्ष साझा किए. उन्होंने कहा कि ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों में बने थे, का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि यह मानव मस्तिष्क और शरीर की कोशिकाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है.

शेरर के अनुसार, ब्लैक होल का द्रव्यमान बेहद विविध हो सकता है. शेरर के अनुसार, ये आदिकालीन ब्लैक होल इतने छोटे हो सकते हैं कि उनका द्रव्यमान एक पेपर क्लिप के बराबर हो, जबकि कुछ सूर्य के द्रव्यमान से हजारों गुना बड़े हो सकते हैं. यदि कोई मनुष्य इनमें से किसी भी ब्लैक होल के पास चला जाए, तो इसके प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होंगे. भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर रॉबर्ट शेरर के अनुसार, जब ब्लैक होल किसी वस्तु से टकराता है, तो उसकी ऊर्जा शारीरिक ऊतकों से होकर गुजरती है. शेरर ने इसे बंदूक की गोली के समान बताया, जो शरीर में ऊर्जा छोड़कर गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकती है.

अलग-अलग टुकड़ों में बिखर सकता है मानव शरीर

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में शरीर के एक भाग पर पड़ने वाला बल दूसरे हिस्से की तुलना में अधिक होता है, जिससे शरीर अलग-अलग टुकड़ों में बिखर सकता है. प्रोफेसर शेरर के अनुसार, एक पुराने ब्लैक होल मस्तिष्क में 10 से 100 न्यूटन का बल उत्पन्न कर सकता है, जो कोशिकाओं को अलग करने के लिए पर्याप्त है. हालांकि, प्रोफेसर शेरर ने यह भी कहा कि छोटे ब्लैक होल अत्यंत दुर्लभ हैं और इनके पृथ्वी से टकराने की संभावना नगण्य है. वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ब्लैक होल ब्रह्मांड में डार्क मैटर का एक हिस्सा हो सकते हैं. संक्षेप में कहे तो कह सकते है कि यदि किसी मनुष्य का संपर्क ब्लैक होल से हुआ, तो परिणाम भयंकर और घातक होंगे, जिसमें शरीर की खिंचाई, कोशिकाओं का नष्ट होना और समय की असामान्य धारणा शामिल है.