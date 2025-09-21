क्या होगा अगर धरती तक आ जाए 100% गर्मी? वैज्ञानिकों ने चेताया, एक झटके में सब हो जाएगा...
क्या होगा अगर धरती तक आ जाए 100% गर्मी? वैज्ञानिकों ने चेताया, एक झटके में सब हो जाएगा...

Sun Heat on Earth: क्या आपने सोचा है कि कैसा होगा अगर सूर्य की 100 फीसदी गर्मी पृथ्वी के ओजोन लेयर को चिरती हुई धरती के वायुमंडल तक आ जाए तो क्या हो सकता है?

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 21, 2025, 12:52 PM IST
Science News in Hindi: यह सोचकर ही डर लगता है अगर सूर्य की 100% गर्मी धरती तक आ जाए तो क्या अंजाम हो सकते हैं. अभी हम सिर्फ सूरज की गर्मी और रोशनी का बहुत छोटा सा हिस्सा ही महसूस करते हैं. लेकिन अगर पूरी एनर्जी आ गई महासागर लावे की तरह उबलने लगेंगे और धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा. सूरज हर सेकंड इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. हालांकि, इसका एक छोटा हिस्सा ही धरती तक आता है जिसे Solar Constant कहते हैं जो तकरीबन 1360 वॉट प्रति वर्ग मीटर है. 

सूरज की रोशनी धरती पर पड़ने से क्या होता है?
यह ऊर्जा सीधी रोशनी और किरणों से रूप में आती है और 150 मिलियन किमी का लंबा सफर तय करके धरती तक पहुंचती है. जब सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है तो इसका लगभग 51 प्रतिशत हिस्सा जमीन, हवा और समुद्र सोख लेते हैं. इसके अलावा 30% हिस्सा बादलों और बर्फ जैसी चीजों से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है. बचा हुआ छोटा हिस्सा ही हमारे मौसम और जीवन का संतुलन बनाए रखता है. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों का बड़ा दावा...हिल रही है धरती की नींव, बोले-'2 हिस्सों में टूट सकती है भारत की जमीन'

क्या होगा अगर 100% ऊर्जा आ जाए?
अगर ऐसा होता है तो समुद्रों का पानी उबलने लगेगा और हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा. सबसे पहले इस भयंकर गर्मी का शिकार होंगे धरती के महासागर जिनसे भाप निकलना शुरु हो जाएगी. जब गर्मी और नमी बहुत ज्यादा होगी तो धरती का वायुमंडल धीरे-धीरे स्पेस में उड़ना शुरु हो जाएंगे. इसके बाद धरती पर ना ऑक्सीजन बचेगी ना सांस लेने लायक हवा.

क्या ऐसे में कुछ भी जिंदा बचेगा?
ये गर्मी इतनी भयानक होगी कि पेड़-पौधे हो या इंसान कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सारा अनाज जल जाएगा और सभी जानवर तड़प-तड़प कर मर जाएंगे और हमारी धरती आग का गोला बन जाएगी. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा और धरती अपनी कक्षा से हिलकर किसी भी दिशा में घूमने लग सकती है. इससे दूसरे ग्रहों से टकराने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा. 

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड में दिखा चौंकाने वाला नजारा! मरता हुआ तारा निगल गया प्लूटो जैसा ग्रह, Hubble Telescope ने ली तस्वीर

क्या हो गोल्डीलॉक्स जोन?
आज हमारा ग्रह धरती गोल्डीलॉक्स जोन में है, इसका मतलब ना तो सूरज के पास और ना ही बहुत दूर. इसी वजह से यहां बारिश, खेती और जीवन संभव हो पाता है. अगर यह संतुलन टूटा तो सब एक झटके में खत्म हो जाएगा. Venus पर ऐसे ही हालात हैं जहां का तापनाम 450 डिग्री सेल्सियस और जीवन की संभावना बिल्कुल शून्य. 

