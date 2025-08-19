Apophis Asteroid: अपोफिस 99942 क्षुद्रग्रह, जिसके 2029 में धरती से टकराने की संभावनाएं जताई जा रही थी वह अब खत्म हो चुकी हैं. NASA ने इस बात की पुष्टि की है कि यह चट्टान धरती के करीब से गुजरेगी लेकिन टकराएगी नहीं. आपको बता दें कि 99942 Apophis ने 2029 में धरती से टकराने की संभावना के कारण कई हफ्तों से डर फैला कर रखा था. वैज्ञानिकों और NASA के लोगों ने मिलकर इसकी सही दिशा पकता लगाने का काम किया. अच्छी बात यह रही कि, जांच में ये सामने आया कि अब यह कम से कम 100 सालों तक धरती से नहीं टकराएगा.

अगर टकराता तो क्या होता?

अगर यह टकराता तो इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था. हालांकि अच्छी बात ये रही कि अब यह कम से कम 100 सालों तक धरती से दूर ही रहेगा. अगर यह टकराता तो इससे एक बड़े शहर जितना बड़ा क्षेत्र तबाह हो सकता था. इसके अलावा अगर यह समुद्र में गिरता तो बड़ी सुनामी का खतरा पैदा कर सकता था. आपको बता दें कि यह डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड से काफी छोटा है.

क्या इसे देखा जा सकेगा?

2029 में 1214 फुट लंबा Asteroid Apophis धरती के करीब से गुजरेगा. यह हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ मौका होगा इसे करीब से देखने का. अगर यह धरती से टकराता तो इससे निकलने वाली ऊर्जा 1 लाख मेगाटन TNT विस्फोट के बराबर होती. इसे ऐसे समझे तो अब तक किए गए सबसे परमाणु परीक्षणों की ताकत कुछ दसियों मेगाटन ही थी.

और क्या-क्या नुकसान होता?

अगर यह धरती की सतह से टकराता तो इससे लगभग 5 किमी को गहरा गड्ढा बन जाता और यह इतनी तेजी से बनता कि इसकी वजह से जमीन बहुत गर्म हो जाती. इस टक्कर से एक बड़ा भूकंप भी आता हो आस-पास के इलाकों तक सीमीत रहता लेकिन इसके गिरने से कई लोग मारे जाते, घायल होते और शहर जितना बड़ा क्षेत्र तबाह हो जाता.

क्या पहले भी ऐसा हुआ है?

अगर यह धरती से टकराता को ठीक वैसा ही होता जैसे 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का में हुआ था. 30 जून 1908 को एक बड़ा धमाका हुआ जिससे जंगल में आग लग गई थी. इसके बाद 2150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सारे पेड़ गिए गए थे. अगर Apophis धरती से टकराता तो ऐसा ही कुछ हो सकता था.

