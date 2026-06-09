अगर चांद पर चलाई जाए कार तो क्या वो उड़ेगी या सतह पर दौड़ेगी, क्या कहता है विज्ञान?

हाल के दिनों में दावा किया गया कि चांद की सतह पर पानी होने के पुख्ता सबूत मिले हैं. इसी बीच नासा की ओर से एक नया ऐलान किया गया था. NASA अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा की सतह पर लंबी दूरी तय करने के खास प्रकार की कार बना रहा है. इसके लिए कंपनियां का चुनाव भी हो गया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य कार, जो धरती पर आराम से फर्राटा भरती है, वह चांद की सतह पर चलेगी यार गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण उड़ेगी. आज अपने आर्टिकल में इसी विषय पर चर्चा करेंगे.