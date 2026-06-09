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अगर चांद पर चलाई जाए कार तो क्या वो उड़ेगी या सतह पर दौड़ेगी, क्या कहता है विज्ञान?

क्या आपने कभी सोचा है कि जो कार धरती पर आसानी से स्पीड से चलती है, वह चांद की सतह पर किस गति से चलेगी. इस बारे में एक बार NASA ने प्रयोग किया था. आइए आपको इसके विज्ञान के बारे में बताते हैं...

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 09, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:43 PM IST
अगर चांद पर चलाई जाए कार तो क्या वो उड़ेगी या सतह पर दौड़ेगी, क्या कहता है विज्ञान?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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