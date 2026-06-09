अगर चांद पर चलाई जाए कार तो क्या वो उड़ेगी या सतह पर दौड़ेगी, क्या कहता है विज्ञान?

Science News: चांद की सतह और इससे जुड़े रहस्यों की खोज पिछले कई वर्षों से जारी है. दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद पर हमेशा कुछ नया शोध करते हैं. हाल में ही भारत ने भी चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंड कराया था. इस बीच NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर बस्तियां बसाने के ख्वाब देखती रही हैं. धीरे-धीरे चांद पर बस्तियां बसाने का सपना पूरा होने की दिशा में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं.
हाल के दिनों में दावा किया गया कि चांद की सतह पर पानी होने के पुख्ता सबूत मिले हैं. इसी बीच नासा की ओर से एक नया ऐलान किया गया था. NASA अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा की सतह पर लंबी दूरी तय करने के खास प्रकार की कार बना रहा है. इसके लिए कंपनियां का चुनाव भी हो गया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य कार, जो धरती पर आराम से फर्राटा भरती है, वह चांद की सतह पर चलेगी यार गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण उड़ेगी. आज अपने आर्टिकल में इसी विषय पर चर्चा करेंगे.
चूंकि, चांद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल काफी कम होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर चांद की सतह पर कोई कार चलाई जाए, तो वह उड़ने लगेगी या अपना कंट्रोल खो देगी. हालांकि, ऐसा नहीं है. अगर चंद्रमा की सतह पर कोई कार चलाई जाए, तो वह उड़ेगी नहीं, लेकिन धरती की तुलना में उस कार का व्यवहार काफी अलग होगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण धरती की तुलना में काफी कम होता है.
जैसा की सभी को पता है कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ग्रैविटी का लगभग 1/6वां हिस्सा होता है. इसका सामान्य सा अर्थ है कि अगर कोई कार 1200 KG की है, तो उका वजन काफी कम महसूस होगा. हालांकि, उसका मास वही रहेगा. यही कारण है कि वह कार जमीन से जुड़ी रहेगी. वहीं, अगर कार चांद की सतह पर किसी गड्ढे से गुजरेगी तो वह काफी अधिक उचल सकती है.
जैसा की सभी को पता है, कार के टायरों और सतह के बीच घर्षण होने के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन चांद पर बहुत कुछ बदल जाता है. वहां पर कार का वजन काफी कम महसूस हो, जिससे टायर सतह पर कम दबाव डालेंगे, इस कारण घर्षण कम होगा. कार को तेजी से एक्सलरेट करना या ब्रेक लगाना मुश्किल होगा. इस स्थिति में कार के पहिए आसानी से स्पिन कर सकते हैं.
चांद की मिट्टी काफी बारीक होती है, इसके अलावा धूल जैसी और चिपचिपी होती है. इससे पहले NASA के अपोलो मिशन में देखा गया कि यह टायरों में फंस गई थी और विजिबिलटी कम हो गई थी.
चांद के सतह पर हवा है नहीं, जिस कारण रबर टायर फट सकते हैं, चांद पर तापमान में -173 डिग्री सेल्सियस से लेकर +127 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. कार के इंजन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी.
सामान्य ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. चांद पर ऑक्सीजन वाला वातावरण नहीं है. इस स्थिति में पेट्रोल डीजल या सीएनजी कारे वहां पर नहीं चल सकती.
अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने साल 1971 से 1972 के बीच अपोलो मिशन में एक खास प्रकार के वाहन का इस्तेमाल किया था, जिसको Lunar Roving Vehicle के नाम से जाना गया. बताया जाता है कि इन रोवर्स ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्व यात्रा की, लेकिन वह काफी कम स्पीड पर चल पाए थे और वहां की सतह पर अक्सर उछलते थे.