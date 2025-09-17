क्या होगा अगर 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे धरती? जानें इसके खौफनाक नतीजे...
Advertisement
trendingNow12925377
Hindi Newsविज्ञान

क्या होगा अगर 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे धरती? जानें इसके खौफनाक नतीजे...

Earth Rotation: आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर धरती 1 सेकंड के लिए घूमना बंद करे दे? बता दें कि हमारी धरती भूमध्य रेखा पर लगभग 1600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या होगा अगर 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे धरती? जानें इसके खौफनाक नतीजे...

What if Earth Stops to Rotate: बच्चे हों बूढ़े या फिर जवान, सबसे मन में ये जिज्ञासा जरूर जागी होगी कि क्या होगा अगर धरती एकमद से घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो भूमध्य रेखा पर हर चीज लगभग 1600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एकमद रूक जाएगी. ऐसा होने से इमारतें गिर जाएंगी और हर चीज बहुत तेजी से पूरब की तरफ झुक जाएगी जिससे हर तरफ तबाही का ही मंजर दिखाई देगा. यह अचानक रूकना इतनी ज्यादा ताकत पैदा करेगा कि सब कुछ एकदम से रूक जाएगा. 

जमीन और पानी पर क्या असर होगा?
अगर धरती घूमना बंद कर दे तो पानी और जमीन दोनों पर ही बहुत बुरा असर होगा. इससे धरती का सारा पानी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ बह जाएगा जो भूमध्य रेखा की तरफ जमा रहता है. साथ ही इसकी वजह से ध्रुवों के पास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी और भूमध्य रेखा के पास की जमीन जो अभी भी पानी में डूबी है वह बाहर आ जाएगी. इससे दुनिया से समुद्र तटों में भारी बदलाव आएगा.

यह भी पढें: 4,500 सालों के बाद खुला मिस्र का सीलबंद 'टाइम कैप्सूल', अंदर जो मिला उसे देख छूट गई वैज्ञानिकों की कंपकंपी

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम और जलवायु में क्या बदलाव आएगा?
अगर धरती घूमना बंद कर देती है तो एक जगह पर हमेशा दिन और बहुत ज्यादाल गर्मी रहेगी. वहीं, दूसरी जगह पर सारा समय रात और बहुत ज्यादा ठंड रहेगी. तापमान में इतने बड़े बदलाव से ज्यादातर जीव-जंतु, पौधे खत्म हो जाएंगे. ऐसा हुआ तो धरती का पर्यावरण बिगड़ेगा और पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा. 

क्या इससे रेडिएशन का खतरा बढ़ेगा?
धरती के रूकने से जमीन पर बहुत दवाब पड़ेगा और बड़े-बड़े भूकंप आने के साथ ज्वालामुखियों के फटने का खतरा भी बढ़ जाएगा. साथ ही, धरती के घूमने से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो हमें सूरज और अंतरिक्ष से आने वाली खरतनातक किरणों से बचाता है. अगर धरती रूक गई तो यह सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा और धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: NASA अलर्ट! 24,000 मील/घंटे की रफ्तार से आ रहा है 'मौत का सौदागर', कुतुब मीनार भी इसके आगे लगेगा बौना

इन सबके बाद क्या होगा?
अगर धरती का घूमना रूक जाता है तो ऐसी बड़ी घटना के बाद बचे हुए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. बचे हुए लोगों को बदले मौसम, खराब हो चुके पर्यावरण और रेडिएशन के बीच जिंदा रहने का साधन खोजना होगा. धरती का जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि जीव-जंतु और इंसान नई परिस्थितियों में खुद को कैसे ढालता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

if earth stop rotatig foe one secound

Trending news

थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर अब तक किन-किन लोगों ने दी बधाई, रूस ने हिंदी में लिखकर क्या कहा?
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर अब तक किन-किन लोगों ने दी बधाई, रूस ने हिंदी में लिखकर क्या कहा?
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
;