क्या होगा अगर 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे धरती? जानें इसके खौफनाक नतीजे...

What if Earth Stops to Rotate: बच्चे हों बूढ़े या फिर जवान, सबसे मन में ये जिज्ञासा जरूर जागी होगी कि क्या होगा अगर धरती एकमद से घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो भूमध्य रेखा पर हर चीज लगभग 1600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एकमद रूक जाएगी. ऐसा होने से इमारतें गिर जाएंगी और हर चीज बहुत तेजी से पूरब की तरफ झुक जाएगी जिससे हर तरफ तबाही का ही मंजर दिखाई देगा. यह अचानक रूकना इतनी ज्यादा ताकत पैदा करेगा कि सब कुछ एकदम से रूक जाएगा.

जमीन और पानी पर क्या असर होगा?

अगर धरती घूमना बंद कर दे तो पानी और जमीन दोनों पर ही बहुत बुरा असर होगा. इससे धरती का सारा पानी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ बह जाएगा जो भूमध्य रेखा की तरफ जमा रहता है. साथ ही इसकी वजह से ध्रुवों के पास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी और भूमध्य रेखा के पास की जमीन जो अभी भी पानी में डूबी है वह बाहर आ जाएगी. इससे दुनिया से समुद्र तटों में भारी बदलाव आएगा.

मौसम और जलवायु में क्या बदलाव आएगा?

अगर धरती घूमना बंद कर देती है तो एक जगह पर हमेशा दिन और बहुत ज्यादाल गर्मी रहेगी. वहीं, दूसरी जगह पर सारा समय रात और बहुत ज्यादा ठंड रहेगी. तापमान में इतने बड़े बदलाव से ज्यादातर जीव-जंतु, पौधे खत्म हो जाएंगे. ऐसा हुआ तो धरती का पर्यावरण बिगड़ेगा और पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा.

क्या इससे रेडिएशन का खतरा बढ़ेगा?

धरती के रूकने से जमीन पर बहुत दवाब पड़ेगा और बड़े-बड़े भूकंप आने के साथ ज्वालामुखियों के फटने का खतरा भी बढ़ जाएगा. साथ ही, धरती के घूमने से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो हमें सूरज और अंतरिक्ष से आने वाली खरतनातक किरणों से बचाता है. अगर धरती रूक गई तो यह सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा और धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा.

इन सबके बाद क्या होगा?

अगर धरती का घूमना रूक जाता है तो ऐसी बड़ी घटना के बाद बचे हुए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. बचे हुए लोगों को बदले मौसम, खराब हो चुके पर्यावरण और रेडिएशन के बीच जिंदा रहने का साधन खोजना होगा. धरती का जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि जीव-जंतु और इंसान नई परिस्थितियों में खुद को कैसे ढालता है.