क्या होगा अगर 7 सेकंड के लिए खत्म हो जाए ग्रैविटी? इंटरनेट पर वायरल अफवाह का वैज्ञानिकों ने खोला राज

Hindi Science News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत ही अजीब और झूठी अफवाह फैल रही है कि 12 अगस्त 2026 को धरती की ग्रेविटी खत्म हो जाएगी. अफवाह फैलाने वालों का कहना है कि जो चीजें जमीन से जुड़ी नहीं हैं वे हवा में उड़ने लगेंगी और फिर जोर से नीचे गिरेंगी. दावा किया जा रहा है कि इससे करोड़ों लोगों की जान जा सकती है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि NASA को इसकी खबर सालों से है औह वह बड़े नेताओं को बचाने के लिए खास बंकर बना रहे हैं. आइए जानते हैं कि क्या ऐसा होना संभव है या नहीं?

क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

यह पूरी तरह से बकवास और फर्जी खबर है. विज्ञान के अनुसार ऐसा होना पूरी तरह असंभव है और नासा या किसी को भी वैज्ञानिक संस्था ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है. यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई झूठी अफवाह है. धरती की ग्रैविटी कभी भी इस तरह अचानक गायब नहीं हो सकती.

क्या है प्रोजेक्ट एंकर?

अफवाह है कि 2024 में नासा का एक सीक्रेट पेपर लीक हो गया था जिसका नाम प्रोजेक्ट एंकर है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार ने इस पर 89 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं जिससे बड़े और नामी लोगों को बचाया जा सके. अफवाह फैलाने वालों ने तो वक्त भी तय कर दिया है कि ऐसा 12 अगस्त को रात 8:03 बजे होगा. कहा जा रहा है कि इसी समय 7 सेकंड के लिए ग्रैविटी खत्म हो जाएगी.

ग्रैविटी खत्म हुई तो क्या होगा?

जैसे ही Gravity खत्म होगी वैसे ही लोग और सामान हवा में तैरने लगेंगे और फिर अचानक नीचे गिरेंगे जिससे करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी. यह सब किसी फिल्मी कहानी की तरह है और पूरी तरह झूठ है. NASA का प्रोजेक्ट एंकर नाम का कोई मिशन नहीं है और न ही विज्ञान के हिसाह से ऐसा होना संभव है.

क्यों खत्म हो जाएगी ग्रैविटी?

अफवाह में दावा किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में 2 ब्लैक हल की लहरें आपस में टकराएंगी. इस टक्कर की वजह से धरती की ग्रैविटी अचानक 94% तक कम हो जाएगी और सिर्फ बड़े नेताओं और वैज्ञानिकों को बचाने के लिए बंकर बनाए गए हैं. अफवाह फैलाने वालों का कहना है कि सरकार ने यह बात इसलिए छुपाई है ताकि दुनिया भर में डर और भगदड़ न मच जाए.