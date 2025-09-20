क्या होता है जब धरती पर गिरता है बड़ा उल्कापिंड? फिनलैंड में हुई रिसर्च से सामने आई बड़ी सच्चाई

Asteroid Hit Earth: एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यहा दावा किया है कि 78 मिलियल साल पहले जब एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा उसके बाद छोटे-छोटे सूक्ष्मजीव ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि उन्होंने वहां बढ़ना भी शुरू कर दिया. स्वीडन की लिनियस यूनिवर्सिटी की टीम ने फिनलैंड के लाप्पावर्जी नाम के बड़े गड्ढे में इन जीवों को ढूंढा. यह गड्ढा एक बहुत बड़े उल्कापिंड के गिरने से बना था. वैज्ञानिकों ने पाया कि इस टक्कर के बाद बने पानी और गर्मी वाले सिस्टम में इन सूक्ष्मजीनवों ने अपना एक खास इकोसिस्टम बना लिया और लंबे समय तक पनपे.

कहां छपी पूरी जानकारी?

नेचर कम्युनिकेशंस नाम की पत्रिता में छपी ये रिसर्च बताती है कि किसी उल्कापिंड के गिरने से बने गड्ढे में जीवन कब शुरू हुआ. यह ऐसा पहला अध्ययन है जो साबित करता है कि कोई बड़ी तबाही आने के बाद भी उस माहौल में जीवन पनप सकता है और साथ ही खुद को वहां ढाल भी सकता है.

क्या एस्टेरॉयड्स का गिरना जीवन का संकेत है?

इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज से हमें यह समझने में मदद मिलेगी की मंगल ग्रह और दूसरे ग्रहों पर जीवन पर कैसे शुरू होगा जहां उल्कापिंड के गिरने से ऐसे ही गड्ढे मौजूद हैं. साथ ही यह शोध इस बात को भी पक्का करता है कि क्षुद्रग्रहों का गिरना भले ही विनाशकारी हो लेकिन यह जीवन को पैदा करने के लिए जरूरी हालात भी पैदा कर सकता है.

वैज्ञानिकों ने इस पर क्या कहा?

स्वीडन की लिनियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनरिक ड्रेक ने बताया कि, यह पहली बार कि हम किसी उल्कापिंड के गिरने से हुई घटना को सीधे तौर पर सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों से जोड़ पा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि, यह बताता कि ऐसे गड्ढे किसी घटना के बाद भी लंबे समय तक जीवन के लिए घर का काम कर सकते हैं. इसके लिए वैज्ञानिकों ने खास आइसोटोप और रेडियोआइसोटोप डेटिंग का इस्तेमाल किया. इससे उन्हें गड्ढों में मौजूद चट्टानों में छोटे-छेदों और दरारों में माइक्रोबियल सल्फेट रिडक्शन नाम की प्रक्रिया के निशान मिले.