सूरज के अंदर क्या चल रहा है? NASA के प्रोब ने पहली बार पकड़ी वो चीज, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान!

Parker Solar Probe Discovery: ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य यानी सूरज क दहलीज से नासा ने ऐसी खबर लाया है, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. नासा के जांबाज पार्कर सोलर प्रोब ने आग उगलते हुए सूरज के बहुत ही करीब जाकर सौर तूफानों के जन्म का सच पकड़ा है, जो अब तक इंसानों की जानकारी में नहीं था.
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Solar Storm Prediction: अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर नासा को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. सूरज के सबसे करीब चक्कर लगा रहे पार्कर सोलर प्रोब ने सौर तूफानों के पैदा होने को लेकर एक हैरान कर देने वाली जानकारी जुटाई है, जो अब तक के वैज्ञानिक सिद्धातों को सीधे चुनौती दे रही है. नासा के इस खोज से पृथ्वी पर आने वाले खतरनाक सौर तूफानों की भविष्यवाणी करना अब आसान हो जाएगा.
वैज्ञानिकों काफी समय से ये मान रहे थे कि सूरज से निकलने वाले प्रोटॉन और भारी आयन एक ही तरह से स्पेस में फैलते हैं. लेकिन पार्कर सोलर प्रोब के डेटा ने सबको चौंका दिया है. डेटा के मुताबिक जब सूरज की चुंबकीय ऊर्जा से छोटे-छोटे कण निकलते हैं, तो प्रोटॉन टॉर्च की रोशनी की ओर चारों तरफ फैल जाते हैं. वहीं भारी आयन एक लेजर बीम की तरह एक सीधी और संकरी लाइन में आगे बढ़ते हैं. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने इन दोनों कणों के व्यवहार में इतना बड़ा फर्क देखा है.
सूरज पर सौर तूफानों की शुरुआत मैग्नेटिक रिकनेक्शन प्रक्रिया से होती है. इसे आप दो रबर बैंड के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं. जब सूरज की चुंबकीय रेखाएं आपस में उलझती हैं और अचानक टूटकर फिर से जुड़ जाती हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं. यही ऊर्जा कणों को अंतरिक्ष में बहुत ही तेज रफ्तार से फेंकती है, जो पृथ्वी के पावर ग्रिड, सैटेलाइट और संचार व्यवस्था यानी GPS को रोक सकती है.
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आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि पार्कर सोलर प्रोब क्या है, इसका जवाब है कि साल 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे तेज वस्तु है. यह 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और सूरज के बाहरी वातावरण यानी कोरोना के भीषण तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस को सहता है. मात्र 11.5 सेंटीमीटर मोटी कार्बन शील्ड के भरोसे यह प्रोब सूरज के उन राजों को सामने ला रहा है जो अब तक इंसानों की पहुंच से दूर थे.
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