Advertisement
trendingNow13181658
Hindi Newsविज्ञानसूरज के अंदर क्या चल रहा है? NASA के प्रोब ने पहली बार पकड़ी वो चीज, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान!

सूरज के अंदर क्या चल रहा है? NASA के प्रोब ने पहली बार पकड़ी वो चीज, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान!

Parker Solar Probe Discovery: ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य यानी सूरज क दहलीज से नासा ने ऐसी खबर लाया है, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. नासा के जांबाज पार्कर सोलर प्रोब ने आग उगलते हुए सूरज के बहुत ही करीब जाकर सौर तूफानों के जन्म का सच पकड़ा है, जो अब तक इंसानों की जानकारी में नहीं था.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूरज के अंदर क्या चल रहा है? NASA के प्रोब ने पहली बार पकड़ी वो चीज, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान!

Solar Storm Prediction: अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर नासा को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. सूरज के सबसे करीब चक्कर लगा रहे पार्कर सोलर प्रोब ने सौर तूफानों के पैदा होने को लेकर एक हैरान कर देने वाली जानकारी जुटाई है, जो अब तक के वैज्ञानिक सिद्धातों को सीधे चुनौती दे रही है. नासा के इस खोज से पृथ्वी पर आने वाले खतरनाक सौर तूफानों की भविष्यवाणी करना अब आसान हो जाएगा.

क्या है नासा की नई खोज?

वैज्ञानिकों काफी समय से ये मान रहे थे कि सूरज से निकलने वाले प्रोटॉन और भारी आयन एक ही तरह से स्पेस में फैलते हैं. लेकिन पार्कर सोलर प्रोब के डेटा ने सबको चौंका दिया है. डेटा के मुताबिक जब सूरज की चुंबकीय ऊर्जा से छोटे-छोटे कण निकलते हैं, तो प्रोटॉन टॉर्च की रोशनी की ओर चारों तरफ फैल जाते हैं. वहीं भारी आयन एक लेजर बीम की तरह एक सीधी और संकरी लाइन में आगे बढ़ते हैं. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने इन दोनों कणों के व्यवहार में इतना बड़ा फर्क देखा है.

कैसे पैदा होता है तूफान?

सूरज पर सौर तूफानों की शुरुआत मैग्नेटिक रिकनेक्शन प्रक्रिया से होती है. इसे आप दो रबर बैंड के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं. जब सूरज की चुंबकीय रेखाएं आपस में उलझती हैं और अचानक टूटकर फिर से जुड़ जाती हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं. यही ऊर्जा कणों को अंतरिक्ष में बहुत ही तेज रफ्तार से फेंकती है, जो पृथ्वी के पावर ग्रिड, सैटेलाइट और संचार व्यवस्था यानी GPS को रोक सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

(ये भी पढ़ेंः चंद्रयान-2, NISAR के साथ हो सकता था बड़ा हादसा, स्पेस में ISRO ने दिखाया सुपर एक्शन)

आग के बीच से लाता है खबरें

आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि पार्कर सोलर प्रोब क्या है, इसका जवाब है कि साल 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे तेज वस्तु है. यह 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और सूरज के बाहरी वातावरण यानी कोरोना के भीषण तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस को सहता है. मात्र 11.5 सेंटीमीटर मोटी कार्बन शील्ड के भरोसे यह प्रोब सूरज के उन राजों को सामने ला रहा है जो अब तक इंसानों की पहुंच से दूर थे.

(ये भी पढ़ेंः क्या 12 अगस्त को गायब होगी पृथ्वी की ग्रेविटी, हवा में तैरने लगेंगे लोग? जानें सच)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Solar Storm Predictionnasa

Trending news

जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
Assembly Elections 2026
जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?
Assembly Elections 2026
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?
वो योद्धा, जिसने कोई जंग नहीं हारी; 'आलू-प्याज' की तरह छील डाले थे चीन-PAK, पुर्तगाल
Indian Army
वो योद्धा, जिसने कोई जंग नहीं हारी; 'आलू-प्याज' की तरह छील डाले थे चीन-PAK, पुर्तगाल
इन तीन राज्यों में आज झमाझम बरसेगा पानी, जानिए आपके शहर में कैसा रहने वाला है मौसम?
weather update
इन तीन राज्यों में आज झमाझम बरसेगा पानी, जानिए आपके शहर में कैसा रहने वाला है मौसम?
DNA: संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण Vs परिसीमन का विश्लेषण
Women Reservation Bill
DNA: संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण Vs परिसीमन का विश्लेषण
महाराष्ट्र में ऑटो चलाने के लिए मराठी का ज्ञान जरूरी, सरकारी फैसले पर शुरू हुई तकरार
mumbai
महाराष्ट्र में ऑटो चलाने के लिए मराठी का ज्ञान जरूरी, सरकारी फैसले पर शुरू हुई तकरार
भारत के वो 5 समुद्री बीच, जहां पर नहाने का मतलब है मौत? कहीं आप तो नहीं कर रहे प्लान
India Dangerous Beaches
भारत के वो 5 समुद्री बीच, जहां पर नहाने का मतलब है मौत? कहीं आप तो नहीं कर रहे प्लान
महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
Women Reservation Bills
महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं....
West Bengal Election 2026
कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं....