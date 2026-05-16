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Hindi Newsविज्ञानसूरज गायब हो जाए तो क्या होगा धरती का? सिर्फ इस एक देश में जिंदा बचेंगे इंसान!

सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा धरती का? सिर्फ इस एक देश में जिंदा बचेंगे इंसान!

सूरज गायब होने के बाद पृथ्वी को इसका एहसास होने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा, जिसके बाद हमारी दुनिया पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगी. भयंकर ठंड के कारण महज 20 दिनों में पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी, जहां केवल समुद्र की गहराइयों और आइसलैंड जैसे जियोथर्मल ऊर्जा वाले क्षेत्रों में ही जीवन के बचने की थोड़ी उम्मीद होगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 16, 2026, 07:09 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

कल्पना कीजिए कि एक सुबह अचानक सूरज गायब हो जाए. न रोशनी रहे, न गर्मी और न ही वह ग्रेविटी जो पूरी सौर प्रणाली को बांधे रखता है. सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस काल्पनिक स्थिति पर कई बार चर्चा की है. हालांकि ऐसा असल में होना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन यह समझना बेहद दिलचस्प है कि अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी और इंसानों पर क्या असर पड़ेगा.

पहले 8 मिनट 20 सेकंड तक कुछ नहीं बदलेगा

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूरज के गायब होने के तुरंत बाद भी पृथ्वी पर कोई बदलाव महसूस नहीं होगा. लगभग 8 मिनट 20 सेकंड तक सब कुछ सामान्य रहेगा. इसकी वजह यह है कि सूरज पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसकी रोशनी तथा ग्रेविटी को पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लगता है.

यानी हम हमेशा सूरज को वैसा देखते हैं जैसा वह 8 मिनट पहले था. इसलिए अगर सूरज अचानक गायब भी हो जाए, तो हमें इसका पता 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही चलेगा. इसी दौरान पृथ्वी सूरज की पुरानी स्थिति के चारों ओर घूमती रहेगी.

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अचानक अंधेरे में डूब जाएगी धरती

जैसे ही सूरज की आखिरी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचना बंद होगी, पूरा ग्रह अंधेरे में डूब जाएगा. दिन और रात दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब रोशनी का कोई सोर्स नहीं रहेगा. साथ ही पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़कर सीधी दिशा में आगे बढ़ने लगेगी. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूरज का ग्रेविटी खत्म हो चुका होगा. सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बल्कि सौर प्रणाली के बाकी ग्रह भी अपनी-अपनी दिशा में सीधी लाइन में आगे बढ़ने लगेंगे.

क्या ग्रह आपस में टकरा सकते हैं?

पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि सूरज के बिना ग्रहों के बीच भयंकर टक्करें होंगी, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी संभावना काफी कम है. ग्रह एक-दूसरे से बहुत दूर हैं और उनकी दिशाएं अलग-अलग होंगी.

हालांकि एक ग्रह ऐसा है जो कुछ गड़बड़ जरूर कर सकता है और वह है Jupiter. बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटी बेहद शक्तिशाली है. वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज के बिना कई क्षुद्रग्रहों यानी Asteroids का संतुलन बिगड़ सकता है. इससे भविष्य में कुछ टक्करें हो सकती हैं.

कुछ ही दिनों में जमने लगेगी धरती

सूरज के बिना पृथ्वी तेजी से ठंडी होने लगेगी. कुछ दिनों के भीतर ही तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाएगा. वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक लगभग 20 दिनों के अंदर पृथ्वी का औसत तापमान पानी के जमने जितना ठंडा हो सकता है.

सूरज की रोशनी खत्म होने के कारण पौधे सबसे पहले प्रभावित होंगे, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे. पौधों के खत्म होते ही जानवरों और इंसानों की फूड चेन टूटने लगेगी. धीरे-धीरे करोड़ों लोगों की मौत ठंड और खाने की कमी से होने लगेगी.

क्या पृथ्वी पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा जीवन?

इतनी भयानक स्थिति के बावजूद वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह खत्म नहीं होगा. गहरे समुद्रों में मौजूद कुछ जीव लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं. इसकी वजह पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी और समुद्र के नीचे मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं. इन जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए वहां रहने वाले जीव पहले से ही अलग परिस्थितियों में जीने के आदी होते हैं.

इंसानों के बचने की सबसे ज्यादा संभावना कहां?

अगर इंसानों को बचना हो तो वैज्ञानिक Iceland जैसे देशों को सबसे बेहतर ऑप्शन मानते हैं. वहां पहले से ही geothermal energy यानी धरती की अंदरूनी गर्मी से ऊर्जा बनाई जाती है.

ऐसे में अगर सूरज गायब हो जाए तो वहां रहने वाले लोग कुछ समय तक बिजली और गर्मी का इंतजाम कर सकते हैं. कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इंसान पनडुब्बियों या भूमिगत ठिकानों में रहकर थोड़े समय तक जिंदा रह सकते हैं.

आखिरकार क्यों डरावनी है यह कल्पना?

सूरज सिर्फ रोशनी देने वाला तारा नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन की सबसे बड़ी वजह है. उसके बिना न गर्मी बचेगी, न खाना और न ही सामान्य जीवन. यही कारण है कि वैज्ञानिक इस काल्पनिक स्थिति को बेहद डरावना मानते हैं.

हालांकि राहत की बात यह है कि सूरज के अचानक गायब होने जैसी घटना के होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है. लेकिन यह कल्पना हमें यह जरूर समझाती है कि हमारी पृथ्वी और जीवन सूरज पर कितना निर्भर है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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