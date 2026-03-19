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Hindi Newsविज्ञानमंगल ग्रह पर मिस्र जैसा पिरामिड किसने बनवाया? इंसान गए थे या एलियंस की सल्तनत

मंगल ग्रह पर मिस्र जैसा पिरामिड किसने बनवाया? इंसान गए थे या एलियंस की सल्तनत

Pyramid on Mars: मिस्र के पिरामिड की तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, उसके बारे में पढ़ा भी होगा. ये वहां के राजाओं (फराओ) के लिए विशाल मकबरे के रूप में बनाए गए थे. मिस्र के लोगों की मान्यता थी कि मृत्यु के बाद राजा दूसरी दुनिया में जाकर देवताओं से मिलते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:55 AM IST
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मंगल ग्रह पर मिस्र जैसा पिरामिड किसने बनवाया? इंसान गए थे या एलियंस की सल्तनत

क्या आप जानते हैं मंगल ग्रह पर एक तीन-तरफा पिरामिड जैसी संरचना पता चली है? 25 साल बाद दुनियाभर के एक्सपर्ट इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या अरबों साल पहले लाल ग्रह पर इंसान या इंसानों जैसे प्राणी रहा करते थे. क्या धरती से इंसान गए थे या एलियंस की अपनी सल्तनत थी? 2001 में पहली बार इस पिरामिड के बारे में पता चला. नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने यह तस्वीर खींची थी. रिसर्चर कीथ लेनी का मानना है कि मंगल की सतह पर मौजूद यह तीन-तरफा पिरामिड एक कृत्रिम संरचना हो सकती है यानी अपने आप नहीं बनी है. 

उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा है कि अगर यह धरती पर कहीं भी मिला होता, तो हम यकीनन खुदाई कर रहे होते. नासा की यह तस्वीर 25 साल बाद सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गई है. डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर ब्रायन डॉब्स ने इसे शेयर किया है. 

मंगल पर पिरामिड के बारे में क्या पता है?

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1. यह मंगल ग्रह पर एक तीन-तरफा पिरामिड है. 
2. इसका आकार मिस्र के ग्रेट पिरामिड जितना बड़ा है. 
3. 2001 में इस पिरामिड की तस्वीर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची थी. अब यह लोगों का ध्यान खींच रही है.
4. यह पिरामिड जैसी संरचना मंगल पर मौजूद 800 किमी लंबी विशाल घाटी (कैन्यन कैंडोर चस्मा) के पश्चिमी इलाके में स्थित है. इस घाटी में 8500 मीटर तक ऊंची दीवारें हैं. 
5. 2001 से 2016 के बीच NASA के मार्स ग्लोबल सर्वेयर और मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर मिशन ने कम से कम पांच बार इसकी तस्वीरें खींचीं. 
6. यह मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन होने का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन यह लाल ग्रह के इतिहास के बारे में यकीनन कई सवाल खड़े करता है. 
7. NASA का कहना है कि चूंकि यह इलाका खड़ी चट्टानों वाला है और यहां अक्सर भूस्खलन होते रहते हैं, इसलिए सतह पर असामान्य और बेहद ज्यामितीय आकृतियों (पिरामिड जैसी) का बनना मुमकिन है. हालांकि सब ऐसा नहीं सोच रहे हैं. 

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सवाल- तीनों तरफ सीधी लाइन कैसे?

तस्वीर में सूरज की रोशनी इस तरह पड़ रही है कि सिर्फ एक हिस्सा दिखाई दे रहा. अप्रैल 2002 में एक बार फिर तीन-तरफा आकृति दिखाई दी. 2007 में मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने एक हाई-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीर खींची, जिसमें पहली बार इस संरचना की और भी कई बारीकियां सामने आईं. 

2014 और 2016 में ली गई कुछ और तस्वीरों में इसकी आकृति और भी ज्यादा साफ दिखाई दी. इन सभी तस्वीरों में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सूरज की रोशनी, परछाई, तस्वीर की क्वालिटी और हालात चाहे जैसे भी हों, वह तीन-तरफा ढांचा हर बार एक जैसा ही दिखता था. इस ढांचे के ऊपर से देखने पर तीनों लाइनें एकदम सीधी दिखाई देती हैं. लोग हैरान हैं. रहस्य अब भी अनसुलझा है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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