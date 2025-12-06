पांच इंच भी खिसकी टेक्टोनिक प्लेट तो बदल जाएगा भारत का नक्शा, धूल में मिल जाएंगे भारत के ये शहर!

Tectonic Plates Shifting: हाल के समय में वैज्ञानिकों ने इस बात चिंता जाहिर की है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर साल उत्तर की तरफ लगभग 2 इंच खिसक रही जिसके कारण हिमालयी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है.
Science News: जब से यह रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स (Tectonic Plates) हर साल उत्तर की ओर लगभग 5 सेंटीमीटर या 2 इंच की दर से खिसक रही है, तभी से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी हुई है. इस कारण से हिमालयी क्षेत्र में तमाव बढ़ रहा है जिस कारण भूकंप का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. अगर किसी भूकंप या अन्य भूवैज्ञानिक घटना के कारण यह प्लेट अचानक 5 इंच या लगभग 12.7 सेमी खिसक जाए तो इसके गंभीर और बड़े पैमाने पर विनाशकारी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.
क्या होगा हिमालय पर असर?
टेक्टोनिक प्लेटों का 5 इंच खिसकना एक विशाल एनर्जी को जन्म देगा. यह ऊर्जा धरती की सतह से अचानक रिलीद होगा जिससे रिक्टर स्केल पर 8 या उससे अधिक तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आ सकता है. भारतीय प्लेट यूरोशियन प्लेट के नीचे धंस रही है. इस अचानक खिसकान से हिमालय पर्वत श्रृंखला में भयंकर तनाव पैदा होगा.
किसे होगा ज्यादा नुकसान?
दरअसल यह इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप-संभावित क्षेत्रों में से एक है. इतनी बड़ी हलचल के होने से भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत के बड़े हिस्से में भारी जान-माल का नुकसान हो सकता है. यह खिसकाव जमीन की सतह में बड़े बदलाव ला सकता है जिससे जमान फटना, नदियों का रास्ता बदलना और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की बाढ़ आ सकती है.
क्या पानी में समा जाएगा सबकुछ?
बता दें कि भारतीय प्लेट के किनारे हिंद महासागर के नीचे भी मौजूद हैं और अचनाक हुए खिसकाव समुद्र तल को भी अस्थिर कर सकता है. अगर यह खिसकाव समुद्र के नीचे बड़े पैमाने पर होता है तो यह विशाल सुनामी लहरों को पैदा करेगा. ये लहरें भारत के पूर्वी औक पश्चिमी तट के साथ-साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
किन शहरों को होगा ज्यादा नुकसान?
दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे घनी आबादी वाले महानगरों में पुरानी इमारतें बड़े पैमाने पर ढह सकती हैं. इसके अलावा बिजली, संचार और परविहन के नेटवर्क पूरी तरह से ठप पड़ सकते हैं जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधा आएगी. भूकंप में दरारें पड़ने की वजह से नदियों की जल निकासी प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा.