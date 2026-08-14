अंतरिक्ष में दिखा खौफनाक रहस्य... हमारे पूरे सौरमंडल से भी बड़ा लाल दैत्य! NASA के टेलीस्कोप ने खोजा 'ब्लैक होल स्टार'

अनंत अंतरिक्ष हमेशा से इंसान को चकित करता रहा है. लेकिन इस बार NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खगोलविदों की रातों की नींद उड़ा दी है. अंतरिक्ष में एक ऐसा रहस्यमयी लाल रंग का ऑब्जेक्ट देखा गया है जो आकार में हमारे पूरे सौरमंडल (Solar System) से भी बड़ा है. सबसे हैरानी की बात यह है कि यह वस्तु एक बेहद विशालकाय तारे जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा किसी खौफनाक ब्लैक होल के बराबर है. वैज्ञानिकों ने इस अजीबोगरीब आकाशीय वस्तु को 'ब्लैक होल स्टार' (Black Hole Star) का नाम दिया है. इस खोज ने ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों और विशालकाय ब्लैक होल के बनने की थ्योरी को पूरी तरह बदलकर रख दिया है.
अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए यह नया ऑब्जेक्ट किसी पहेली से कम नहीं है. आमतौर पर तारा और ब्लैक होल दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें मानी जाती हैं. तारा प्रकाश और ऊर्जा पैदा करता है, जबकि ब्लैक होल अपने पास आने वाली हर चीज को निगल जाता है. लेकिन इस नए पिंड में इन दोनों के ही लक्षण एक साथ देखने को मिल रहे हैं. एमआईटी (MIT) के कावली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च के डॉ. रोहन नायडू के मुताबिक, "हमने एक नए प्रकार के एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट 'ब्लैक होल स्टार' की खोज की है. यह पिंड उस ऊर्जा से चमकता है जो आमतौर पर ब्लैक होल से जुड़ी होती है, लेकिन साथ ही इसमें वे विशेषताएं भी हैं जो क्लासिकल तारों में पाई जाती हैं."
इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिक भाषा में 'MoM-BH-1*' नाम दिया गया है. यह धरती से अरबों प्रकाश वर्ष दूर 'सेटस' (Cetus) यानी व्हेलिंग तारामंडल में स्थित है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह पिंड बिग बैंग (Big Bang) के महज 660 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आया था. इसका आकार इतना विशाल है कि इसमें हमारा पूरा सौरमंडल समा सकता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी चमक और ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी सामान्य तारे की तुलना में लगभग 100 अरब गुना (100 Billion Times) अधिक है. इतनी भयानक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ एक विशालकाय ब्लैक होल ही पैदा कर सकता है.
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सुदूर आकाशगंगाओं की तलाश कर रहा था. इसी दौरान शोधकर्ताओं की टीम ने 'Mom-z14' नाम की आकाशगंगा का अध्ययन किया, जो बिग बैंग के केवल 280 मिलियन वर्ष बाद बनी थी. जब वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप द्वारा ली गई गहरी अंतरिक्ष की तस्वीरों का बारीकी से विश्लेषण किया, तो उन्हें एक बेहद चमकीला लाल धब्बा (Red Spot) दिखाई दिया. टेलीस्कोप के पूरे इमेज आर्काइव में यह अब तक का सबसे लाल ऑब्जेक्ट था. डॉ. नायडू के अनुसार, इसकी रोशनी लगभग पूरी तरह से लाल है और एक निश्चित तरंगदैर्घ्य (Wavelength) के नीचे अचानक गायब हो जाती है, जो किसी भी ज्ञात आकाशीय वस्तु में नहीं देखा गया.
कंप्यूटर सिमुलेशन और वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर खगोलविदों ने इस रहस्य का एक संभावित कारण बताया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि MoM-BH-1* कोई परमाणु संलयन (Nuclear Fusion) से चलने वाला विशालकाय तारा नहीं है. इसके बजाय, यह असल में एक शक्तिशाली ब्लैक होल हो सकता है जो घने और भारी गैस के आवरण से ढका हुआ है. यह गैस का बादल इतना विशाल और घना है कि इसके अंदर मौजूद ब्लैक होल बाहर से एक बहुत बड़े चमकते हुए तारे जैसा प्रतीत होता है. यही वजह है कि इसमें तारे और ब्लैक होल दोनों के गुण एक साथ दिखाई दे रहे हैं.
जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक लंबे समय से अंतरिक्ष की गहराई में छोटे लाल धब्बों (Little Red Dots या LRDs) को देखते आ रहे हैं, जो हमेशा से एक अबूझ पहेली बने हुए थे. अगर वैज्ञानिकों की यह नई व्याख्या सही साबित होती है, तो इन रहस्यमयी लाल धब्बों में से कई असल में 'ब्लैक होल स्टार' हो सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि शुरुआती ब्रह्मांड में ब्लैक होल के विकास का एक अनिवार्य और अज्ञात चरण (Phase) रहा होगा.
आज लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसमें हमारी आकाशगंगा 'मिल्की वे' (Milky Way) भी शामिल है. लेकिन वैज्ञानिक हमेशा से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि शुरुआती ब्रह्मांड में इतने बड़े ब्लैक होल इतनी तेजी से कैसे बन गए. डॉ. नायडू का मानना है कि यह 'ब्लैक होल स्टार' असल में वे शुरुआती बीज हो सकते हैं जो आगे चलकर विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल में तब्दील हो गए. वे कहते हैं, "दशकों से हम उम्मीद कर रहे थे कि शुरुआती ब्रह्मांड में कुछ अद्भुत घटित हुआ होगा. 'ब्लैक होल स्टार' वही अद्भुत चीज हो सकते हैं, जो हर सुपरमैसिव ब्लैक होल के सफर की शुरुआत को दर्शाते हैं."
यह नई खोज ब्रह्मांड और आकाशगंगाओं के निर्माण के इतिहास को नए सिरे से लिखने की क्षमता रखती है. यदि शुरुआती ब्रह्मांड में बड़ी संख्या में ऐसे ब्लैक होल स्टार मौजूद थे, तो उन्होंने ही यह तय किया होगा कि नए तारों का निर्माण कब शुरू होगा और कब रुकेगा. तारों के निर्माण से ही ग्रहों का बनना, जीवन की उत्पत्ति और अंततः प्रजातियों का विकास जुड़ा हुआ है. फिलहाल, 'ब्लैक होल स्टार' को एक नई आकाशीय श्रेणी के रूप में प्रस्तावित किया गया है. अगर भविष्य के अवलोकनों में इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह खोज मानव इतिहास के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकती है कि पहली आकाशगंगाएं और ब्लैक होल कैसे अस्तित्व में आए.